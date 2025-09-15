Íme a legtutibb gombaszedő helyek a Vértestől a Gerecséig, fotókon a kalaposok

Győri Krisztina, gombaszakellenőr szerint az idei gombaszezon a hűvös, esős időjárás miatt hamarabb kezdődött, mint tavaly. A szakértő, aki a Vadgomba-Kisalföld és Bakony Facebok csoport tulajdonosa, rendszeresen szervez gombász túrákat is, és lakossági gombavizsgálatra is van lehetőség.

Már három hete lehet találni óriás pöfeteget, és jó remény van a többi őszi gomba megjelenésére is

- mondta a kemma.hu-nak Krisztina. A szakértő szerint tavaly a nagy meleg és szárazság miatt később kezdődött a gombaszezon, most viszont minden körülmény adott egy remek gomba vadászathoz. Az elmúlt hétvégén Krisztinák is nagy zsákmánnyal tértek haza, amiben volt pöfeteg, őzlábgomba is és a szakértő szerint van remény arra, hogy hamarosan megjelenik a többi őszi gombafaj is.

Az őszi szezon kedvencei közé olyan gombafajok tartoznak, mint az óriás pöfeteg, nagy őzlábgomba, ízletes vargánya, fenyő-pereszke és a mezei szegfűgomba.

Ha tehát gombászni indulnál:

Gerecse – Az egyik legjobb választás, mert sűrű erdők, jó talaj és gyakran megfelelő mennyiségű csapadék van ott. Kiváltképp a Turul-emlékmű környékén érdemes szétnéznünk.

A Tardostól délre fekvő Gorba-tető is kiváló terület, ha az ősz legfinomabb gombái után indulnánk

Vértes – Dombos, erdős terület, ahol rétegzett erdők találhatóak, ezek kedveznek a gombák növekedésének

Az erdők közepe és azok a részek, ahol lombos erdő van (tölgy, bükk, gyertyán), mert a lehullott lombban és talajban jó a nedvesség

A kirándulóutak, erdei utak menti részek, ahol árnyékot kapnak a fák, és nincsenek túl kiszáradva – ez sokszor kis „gombafoltokat” is jelenthet

legelőkön csiperke és szegfűgomba szedhető.

A természetjárók jól tudják: a gombaszedés nem csupán gyűjtögetés, hanem élmény is. Az őszi erdő illata, a hajnalban felszálló pára és a kosárba kerülő zsákmány mind hozzátartozik ahhoz a varázshoz, ami évről évre egyre többeket csábít ki a természetbe. Fontos azonban észben tartani, hogy nem minden gomba fogyasztható, ezért a vizsgálat elengedhetetlen, mielőtt a konyhában lábasba kerülne.