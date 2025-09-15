2 órája
Íme a legtutibb gombaszedő helyek a Vértestől a Gerecséig, fotókon a kalaposok
Tele van az erdő gombával, csak győzzük szedni! Beindult a szezon, az erdőszélen, legelőkön rengeteg parkoló autó mutatja, hogy sokan keresnek gombát. Motatjuk, milyet és hol érdemes gyűjteni!
Az elmúlt hetek időjárása kifejezetten kedvezett a gombáknak: a csapadékosabb napok és a mérsékeltebb hőmérséklet miatt a Komárom-Esztergom erdeiben már most is sokféle gombafajjal találkozhatunk. Nem véletlen, hogy a vármegyei kormányhivatal is figyelmeztetést adott ki, hiszen a szabadon termő gombák szedése örömteli, de veszélyeket is rejthet magában – nem véletlen, hogy az utóbbi időben mérgezés gyanús eseteket is regisztráltak.
Merre vannak a legjobb gombaszedő helyek?
A gombakedvelők számára azonban igazi kincsesbánya a megye két nagy erdősége, a Gerecse és a Vértes, ahol lombos erdők, árnyékos aljnövényzet és jó talajadottságok várják a kosarakkal felszerelt kirándulókat. A tölgyesek és bükkösök különösen gazdag élőhelynek számítanak, hiszen a lehullott lomb nedves közege ideális a gombák számára. Az erdei utak, tisztások környékén, de még a turistaösvények mentén is gyakran találni termőhelyeket, ha az embernek van szeme hozzá.
GALÉRIA: Gombák a természetben (Forrás: Beküldött/M.B.)Fotók: Beküldött/M.B.
Győri Krisztina, gombaszakellenőr szerint az idei gombaszezon a hűvös, esős időjárás miatt hamarabb kezdődött, mint tavaly. A szakértő, aki a Vadgomba-Kisalföld és Bakony Facebok csoport tulajdonosa, rendszeresen szervez gombász túrákat is, és lakossági gombavizsgálatra is van lehetőség.
Már három hete lehet találni óriás pöfeteget, és jó remény van a többi őszi gomba megjelenésére is
- mondta a kemma.hu-nak Krisztina. A szakértő szerint tavaly a nagy meleg és szárazság miatt később kezdődött a gombaszezon, most viszont minden körülmény adott egy remek gomba vadászathoz. Az elmúlt hétvégén Krisztinák is nagy zsákmánnyal tértek haza, amiben volt pöfeteg, őzlábgomba is és a szakértő szerint van remény arra, hogy hamarosan megjelenik a többi őszi gombafaj is.
Az őszi szezon kedvencei közé olyan gombafajok tartoznak, mint az óriás pöfeteg, nagy őzlábgomba, ízletes vargánya, fenyő-pereszke és a mezei szegfűgomba.
Ha tehát gombászni indulnál:
- Gerecse – Az egyik legjobb választás, mert sűrű erdők, jó talaj és gyakran megfelelő mennyiségű csapadék van ott. Kiváltképp a Turul-emlékmű környékén érdemes szétnéznünk.
- A Tardostól délre fekvő Gorba-tető is kiváló terület, ha az ősz legfinomabb gombái után indulnánk
- Vértes – Dombos, erdős terület, ahol rétegzett erdők találhatóak, ezek kedveznek a gombák növekedésének
- Az erdők közepe és azok a részek, ahol lombos erdő van (tölgy, bükk, gyertyán), mert a lehullott lombban és talajban jó a nedvesség
- A kirándulóutak, erdei utak menti részek, ahol árnyékot kapnak a fák, és nincsenek túl kiszáradva – ez sokszor kis „gombafoltokat” is jelenthet
- legelőkön csiperke és szegfűgomba szedhető.
A természetjárók jól tudják: a gombaszedés nem csupán gyűjtögetés, hanem élmény is. Az őszi erdő illata, a hajnalban felszálló pára és a kosárba kerülő zsákmány mind hozzátartozik ahhoz a varázshoz, ami évről évre egyre többeket csábít ki a természetbe. Fontos azonban észben tartani, hogy nem minden gomba fogyasztható, ezért a vizsgálat elengedhetetlen, mielőtt a konyhában lábasba kerülne.