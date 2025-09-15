szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szezon

2 órája

Íme a legtutibb gombaszedő helyek a Vértestől a Gerecséig, fotókon a kalaposok

Címkék#gomba#gyűjtögetés#erdő#ősz

Tele van az erdő gombával, csak győzzük szedni! Beindult a szezon, az erdőszélen, legelőkön rengeteg parkoló autó mutatja, hogy sokan keresnek gombát. Motatjuk, milyet és hol érdemes gyűjteni!

Petrovics Milán

Az elmúlt hetek időjárása kifejezetten kedvezett a gombáknak: a csapadékosabb napok és a mérsékeltebb hőmérséklet miatt a Komárom-Esztergom erdeiben már most is sokféle gombafajjal találkozhatunk. Nem véletlen, hogy a vármegyei kormányhivatal is figyelmeztetést adott ki, hiszen a szabadon termő gombák szedése örömteli, de veszélyeket is rejthet magában – nem véletlen, hogy az utóbbi időben mérgezés gyanús eseteket is regisztráltak.

gomba
Vigyáznunk kell, mert sok gombafaj nem ehető
Forrás: Beküldött

Merre vannak a legjobb gombaszedő helyek?

A gombakedvelők számára azonban igazi kincsesbánya a megye két nagy erdősége, a Gerecse és a Vértes, ahol lombos erdők, árnyékos aljnövényzet és jó talajadottságok várják a kosarakkal felszerelt kirándulókat. A tölgyesek és bükkösök különösen gazdag élőhelynek számítanak, hiszen a lehullott lomb nedves közege ideális a gombák számára. Az erdei utak, tisztások környékén, de még a turistaösvények mentén is gyakran találni termőhelyeket, ha az embernek van szeme hozzá.

GALÉRIA: Gombák a természetben (Forrás: Beküldött/M.B.)

Fotók: Beküldött/M.B.

Győri Krisztina, gombaszakellenőr szerint az idei gombaszezon a hűvös, esős időjárás miatt hamarabb kezdődött, mint tavaly. A szakértő, aki a Vadgomba-Kisalföld és Bakony Facebok csoport tulajdonosa, rendszeresen szervez gombász túrákat is, és lakossági gombavizsgálatra is van lehetőség. 

Már három hete lehet találni óriás pöfeteget, és jó remény van a többi őszi gomba megjelenésére is

- mondta a kemma.hu-nak Krisztina. A szakértő szerint tavaly a nagy meleg és szárazság miatt később kezdődött a gombaszezon, most viszont minden körülmény adott egy remek gomba vadászathoz. Az elmúlt hétvégén Krisztinák is nagy zsákmánnyal tértek haza, amiben volt pöfeteg, őzlábgomba is és a szakértő szerint van remény arra, hogy hamarosan megjelenik a többi őszi gombafaj is.

Az őszi szezon kedvencei közé olyan gombafajok tartoznak, mint az óriás pöfeteg, nagy őzlábgomba, ízletes vargánya, fenyő-pereszke és a mezei szegfűgomba.

Ha tehát gombászni indulnál:

  • Gerecse – Az egyik legjobb választás, mert sűrű erdők, jó talaj és gyakran megfelelő mennyiségű csapadék van ott. Kiváltképp a Turul-emlékmű környékén érdemes szétnéznünk. 
  • A Tardostól délre fekvő Gorba-tető is kiváló terület, ha az ősz legfinomabb gombái után indulnánk
  • Vértes – Dombos, erdős terület, ahol rétegzett erdők találhatóak, ezek kedveznek a gombák növekedésének
  • Az erdők közepe és azok a részek, ahol lombos erdő van (tölgy, bükk, gyertyán), mert a lehullott lombban és talajban jó a nedvesség
  • A kirándulóutak, erdei utak menti részek, ahol árnyékot kapnak a fák, és nincsenek túl kiszáradva – ez sokszor kis „gombafoltokat” is jelenthet
  • legelőkön csiperke és szegfűgomba szedhető.

A természetjárók jól tudják: a gombaszedés nem csupán gyűjtögetés, hanem élmény is. Az őszi erdő illata, a hajnalban felszálló pára és a kosárba kerülő zsákmány mind hozzátartozik ahhoz a varázshoz, ami évről évre egyre többeket csábít ki a természetbe. Fontos azonban észben tartani, hogy nem minden gomba fogyasztható, ezért a vizsgálat elengedhetetlen, mielőtt a konyhában lábasba kerülne. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu