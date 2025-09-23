Ilyet még a természetvédők sem láttak: gólyák szállták meg a tatabányai szeméttelepet

A fehér gólyák jellemzően vízparti, nyugodt élőhelyeken telepednek meg, de a tatabányai eset rávilágít arra, hogy képesek alkalmazkodni az emberi környezethez is. A költözőfélben lévő madarak valószínűleg rengeteg táplálékot találnak a területen, amely bár nem tartozik a természetes zsákmányaik közé, de a céljuknak megfelelő.

A gólyák nem különösebben irtóznak a szeméttelep körülményitől

Gólyák a szemétkupacok között

A madarak megjelenése nemcsak szokatlan, hanem szakmai szempontból is érdekes, ezért a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület munkatársai azonnal elkezdték monitorozni a jelenséget. A gólyák monitorozása azért is kiemelten fontos, mert így pontosabb képet kaphatunk arról, hogyan képesek ezek a madarak alkalmazkodni az ember által átalakított környezethez. Az egyesület folyamatosan figyeli a változásokat, és eredményeikkel hozzájárulhatnak a helyi élővilág védelméhez is.

A gólyákat gyűrűszámaik alapján azonosítják

A Száz Völgyi Természetvédelmi Egyesület beszámolója szerint, idén nyáron tizenegy alkalommal voltak kint a területen, ahol 107 alkalommal azonosítottak gyűrűzött madarakat, a példányszámbeli csúcsmennyiség pedig 86 gólya volt.