szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Japán

55 perce

A varázslat, ami sosem múlik – A Ghibli Stúdió meséinek világa

Címkék#harmóniában#Ghibli Stúdió#ghibli mese#Miyazaki Hayao#film#varázslat

A Ghibli Stúdió filmjei nem csupán animációs alkotások, hanem igazi lélekutazások. Meséikben a hétköznapi valóság keveredik a varázslattal, miközben a természet, a felnőtté válás és a történelem kérdései is megelevenednek. Nem véletlen, hogy a Ghibli generációk óta képes elvarázsolni a nézőket.

Bajcsy Tünde

Van valami egészen különleges a Ghibli Stúdió meséiben. Olyan érzés, mintha egy szelíd, álomszerű világ tárulna fel előttünk, ahol minden fa, minden szélfuvallat és minden apró gesztus életre kel. Ezek a történetek nem harsányak, nem sietnek, hanem megengedik, hogy lassan, szinte észrevétlenül belesimuljunk a világukba. A Ghibli-mesék egyszerre nyújtanak nyugalmat, komfortot és nosztalgiát, miközben nem félnek a komolyabb, sokszor történelmi traumákat érintő témáktól sem.

A Ghibli Stúdió varázslatos univerzuma – hősök és történetek, amelyek egyszerre szólnak a gyerekekhez és a felnőttekhez.
A Ghibli Stúdió varázslatos univerzuma – hősök és történetek, amelyek egyszerre szólnak a gyerekekhez és a felnőttekhez
Forrás: polygon.com

A Ghibli-mesék eredete

A stúdiót 1985-ben, Tokióban - Japánban alapította Miyazaki Hayao és Takahata Isao, akik az animáció műfaját új szintre emelték. A Ghibli-filmekben nincs egyszerű fekete-fehér jó és rossz, hanem sokkal árnyaltabb szereplőkkel, dilemmákkal és döntésekkel találkozunk. A látványviláguk gazdag részleteiben, a kézzel rajzolt hátterekben és az aprólékosan kidolgozott karakterekben, a zenéjük pedig – Hisaishi Joe felejthetetlen dallamai – szinte önálló szereplőként fonják körbe a történetet.

A Ghibli Stúdió mesterei: Isao Takahata, Hayao Miyazaki és Hiromasa Yonebayashi – akik életre hívták a varázslatot.
A Ghibli Stúdió mesterei: Isao Takahata, Hayao Miyazaki és Hiromasa Yonebayashi – akik életre hívták a varázslatot
Forrás: cbr.com

Mesék a békéről és háborúról

Bár első pillantásra nyugodt és álmodozó történeteknek tűnnek, a Ghibli-filmek sokszor mélyebb társadalmi és történelmi rétegeket rejtenek. Nem véletlen, hogy több alkotás a második világháború eseményeit vagy annak következményeit idézi fel. Takahata Isao Szentjánosbogarak sírja című filmje például egyenesen a háború árnyékában játszódik: két testvér túlélésért folytatott küzdelmét mutatja be, fájdalmasan szép és szívszorító módon. Bár rendkívül tragikus történet, mégis ott van benne az a fajta gyermeki tisztaság és ragaszkodás, amely reményt sugall.

Miyazaki alkotásaiban is gyakran megjelenik a háborúellenes üzenet. A vándorló palota vagy a Szél támad a pacifizmus és az emberi alkotóerő dilemmáját helyezik középpontba. Miyazaki számára a repülés, a levegőben való lebegés nemcsak gyermekkori álom, hanem egyfajta menekülés is a háború kegyetlenségei elől. A gépek, a szárnyalás, a szabadság és az álmok mindig erősen összekapcsolódnak filmjeiben.

A természet és az ember összhangja

A Ghibli Stúdió másik visszatérő témája a természet szeretete és tisztelete. A vadon hercegnője az emberi mohóság és a természet erői közötti összecsapásról szól, ahol egyik fél sem egyszerűen gonosz vagy jó. A filmben megjelenő erdei szellemek, állatistenek és az emberi telepesek együtt rajzolják meg azt a dilemmát, amely ma is aktuális: hogyan élhetünk harmóniában a világgal, amely körülvesz minket?

Hasonló érzést közvetít a Totoro – A varázserdő titka, amely talán a Ghibli legikonikusabb meséje. Totoro maga a természet szelíd és barátságos arca, aki vigaszt és nyugalmat hoz a két kislánynak egy nehéz időszakban. Totoro alakja egyetemes szimbólummá vált: ő testesíti meg azt a gyermeki hitet és biztonságérzetet, amelyhez mindenki szeretne visszatalálni.

Totoro és barátai – a gyermeki fantázia és a természet békés ölelésében.
Totoro és barátai – a gyermeki fantázia és a természet békés ölelésében
Forrás: puliwood.hu

Felnövés és önazonosság

A Ghibli-mesékben mindig központi kérdés a felnövés és az önmagunkra találás. A Chihiro Szellemországban nem véletlenül vált a stúdió legismertebb filmjévé és nyerte el az Oscar-díjat is. A történet egy kislány beavatásának meséje: Chihiro eleinte félénk, elveszett gyerek, aki a szellemvilág próbái során bátorrá, önállóvá és felelősségteljes emberré válik. Ez a film talán a legszebb példája annak, hogy a Ghibli egyszerre mesél gyerekeknek és felnőtteknek: a gyerekek kalandot és varázslatot látnak, a felnőttek viszont a szimbólumok rétegzett jelentését is felfedezik benne.

A varázslat ereje

A Ghibli-filmek varázslata nem feltétlenül a nagy csodákban rejlik, hanem az apró részletekben. Abban, ahogy a szél fújja a füvet, ahogy egy leves gőze felszáll, vagy ahogy a szereplők megállnak egy pillanatra, hogy csak nézzenek. Ezek a megállások teszik igazán különlegessé a történeteket. Nem rohannak előre, hanem hagyják, hogy mi magunk érezzük át a pillanat jelentőségét.

Talán ezért is olyan nyugtató és komfortos élmény a Ghibli-filmeket nézni. Mert nemcsak meséket látunk, hanem valami mélyebb emberi tapasztalatot: a természet közelségét, a család fontosságát, a felnövés kihívásait és a béke utáni vágyat.

A Ghibli világa egyszerre segít megőrizni bennünk a gyermeki ártatlanságot, és rávezet arra, hogyan nézhetünk szembe a világ árnyoldalaival. Talán ezért szeretjük annyira: mert mindig van benne valami, ami hazavisz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu