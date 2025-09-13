szeptember 13., szombat

Kornél névnap

26°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sütés!

3 órája

Itt az ősz sláger sütireceptje: dióból és gesztenyéből készül krémes csoda

Címkék#dió#diótorta#gesztenye dió#gesztenyemassza#sütemény#recept

Ropogós dió, édes gesztenyekrém, és a sütőből áradó illatok: így idézheted meg az ősz legfinomabb ízeit otthonodban. Ismerd meg azokat a gesztenyés-diós süteményeket, amelyek a szezon slágerei lehetnek!

Varga Panna

Ősszel különösen népszerűek a gesztenye és a dió felhasználásával készült édességek, köztük a gesztenyés-diós sütemény – nem véletlenül. A gesztenye gazdag B-, C- és E-vitaminban, magnéziumban, káliumban és vasban, míg a dió kiemelkedő omega-3 zsírsav-tartalmáról ismert, így a sütemény nemcsak ízletes, hanem egészséges választás is az őszi napokra.

gesztenyés-diós sütemény
Gesztenye
Fotó: Varga József / Forrás:  Kemma.hu

A gesztenye és a dió együtt számos finomság alapja lehet. Népszerűek a diós-gesztenyés sütemények, amelyekben a gesztenyepüré és a darált dió harmonikusan egészíti ki egymást.  Az őszi hónapokban a gesztenyés-diós sütemények igazi ünnepi hangulatot varázsolnak az asztalra. 

Íme néhány klasszikus és különleges sütemény, amelyeket érdemes kipróbálni:

A gesztenye-krémes diótorta elegáns ünnepi desszert, amely diós piskótából és vaníliás pudingos gesztenyekrémmel töltött rétegekből áll, a tetején marcipán vagy csoki díszítéssel. 

Elhoztuk a részletes receptet is hozzá: 

A diós piskótához:

  • 4 tojás
  • 120 g kristálycukor
  • 100 g liszt
  • 50 g darált dió
  • 1 tasak sütőpor
  • 1 csipet só

A gesztenyekrémhez:

  • 200 g főtt vagy konzerv gesztenyemassza
  • 100 g porcukor (ízlés szerint)
  • 200 ml tejszín
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 evőkanál rum (opcionális)

A tetejére:

  • Étcsokoládé vagy marcipán díszítés
  • Tejszínhab (opcionális)

Elkészítés: Gesztenyés-diós sütemény

1. A piskóta elkészítése

  • Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra, és bélelj ki egy 20–22 cm átmérőjű tortaformát sütőpapírral.
  • Válaszd szét a tojásokat: a fehérjét verd kemény habbá egy csipet sóval, a sárgáját keverd a cukorral habosra.
  • Óvatosan forgasd össze a tojássárgáját a fehérjehabbal.
  • Szitáld bele a lisztet, add hozzá a sütőport, majd óvatosan forgasd bele a darált diót is.
  • Öntsd a tésztát a tortaformába, simítsd el a tetejét, és süsd 25–30 percig. Tűpróbával ellenőrizd, hogy átsült-e.
  • Hűtsd ki teljesen, majd vágd ketté vízszintesen, hogy két lapot kapj.

2. A gesztenyekrém elkészítése

  • A gesztenyemasszát keverd simára a porcukorral és a vaníliás cukorral.
  • Verd fel a tejszínt kemény habbá, majd óvatosan forgasd a gesztenyemasszába, hogy krémes, levegős állagot kapj.
  • Ha szeretnéd, adj hozzá egy evőkanál rumot az ízesítéshez.

3. A torta összeállítása

  • Helyezd az alsó piskótalapot egy tortatálra.
  • Kend rá a gesztenyekrém felét, majd helyezd rá a felső piskótalapot.
  • A maradék gesztenyekrémet kend a tetejére és az oldalára.
  • Díszítsd étcsokoládéval, marcipánnal vagy tejszínhabbal ízlés szerint.
  • Tedd hűtőbe legalább 2 órára, hogy a krém megdermedjen és az ízek összeérjenek.

Tipp:

  • A gesztenyemasszát előző nap is elkészítheted, így a torta még intenzívebb ízű lesz.
  • Ha szeretnéd, a diót enyhén megpiríthatod sütőben, így még aromásabb lesz a piskóta.
  • Rum helyett vaníliaaromát vagy konyakot is használhatsz az ízesítéshez.

A gesztenyés-diós kocka ez a sütemény egy egyszerű, de finom édesség, amely gyorsan elkészíthető. A tészta diós alapra épül, és a tetejére gesztenyemassza kerül, amelyet tejszínhabbal koronáznak meg. 

Gesztenyés-diós sütemény
Forrás: mindmegette.hu

Bár a gesztenyét főként az ünnepi időszakban használjuk, az ősz a friss gesztenye szezonja, így ekkor a legízletesebb és legegészségesebb alapanyagok állnak rendelkezésre. A dió szintén a szezonális finomságok részét képezi, és egész évben fagyasztott formában is elérhető, így mindig kéznél van.

Főtt gesztenye
Fotó: Varga József / Forrás:  Kemma.hu

Szezonális tippek

A friss gesztenye szeptembertől novemberig a legízletesebb, a dió pedig ebben az időszakban a legfrissebb. Ezek az alapanyagok süteményekhez, tortákhoz, kelt tésztákhoz, de akár krémekhez is tökéletesek. A barnás, aranyló színek és a gazdag ízvilág minden desszertet ünnepivé varázsol.

Fedezd fel az őszi ízek gazdagságát gesztenyés-diós süteményekkel, és varázsolj ünnepi hangulatot az otthonodba minden falattal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu