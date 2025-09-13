Itt az ősz sláger sütireceptje: dióból és gesztenyéből készül krémes csoda

Ősszel különösen népszerűek a gesztenye és a dió felhasználásával készült édességek, köztük a gesztenyés-diós sütemény – nem véletlenül. A gesztenye gazdag B-, C- és E-vitaminban, magnéziumban, káliumban és vasban, míg a dió kiemelkedő omega-3 zsírsav-tartalmáról ismert, így a sütemény nemcsak ízletes, hanem egészséges választás is az őszi napokra.

Gesztenye

Fotó: Varga József / Forrás: Kemma.hu

A gesztenye és a dió együtt számos finomság alapja lehet. Népszerűek a diós-gesztenyés sütemények, amelyekben a gesztenyepüré és a darált dió harmonikusan egészíti ki egymást. Az őszi hónapokban a gesztenyés-diós sütemények igazi ünnepi hangulatot varázsolnak az asztalra.

Íme néhány klasszikus és különleges sütemény, amelyeket érdemes kipróbálni:

A gesztenye-krémes diótorta elegáns ünnepi desszert, amely diós piskótából és vaníliás pudingos gesztenyekrémmel töltött rétegekből áll, a tetején marcipán vagy csoki díszítéssel.

Elhoztuk a részletes receptet is hozzá:

A diós piskótához:

4 tojás

120 g kristálycukor

100 g liszt

50 g darált dió

1 tasak sütőpor

1 csipet só

A gesztenyekrémhez:

200 g főtt vagy konzerv gesztenyemassza

100 g porcukor (ízlés szerint)

200 ml tejszín

1 csomag vaníliás cukor

1 evőkanál rum (opcionális)

A tetejére:

Étcsokoládé vagy marcipán díszítés

Tejszínhab (opcionális)

Elkészítés: Gesztenyés-diós sütemény

1. A piskóta elkészítése

Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra, és bélelj ki egy 20–22 cm átmérőjű tortaformát sütőpapírral.

Válaszd szét a tojásokat: a fehérjét verd kemény habbá egy csipet sóval, a sárgáját keverd a cukorral habosra.

Óvatosan forgasd össze a tojássárgáját a fehérjehabbal.

Szitáld bele a lisztet, add hozzá a sütőport, majd óvatosan forgasd bele a darált diót is.

Öntsd a tésztát a tortaformába, simítsd el a tetejét, és süsd 25–30 percig. Tűpróbával ellenőrizd, hogy átsült-e.

Hűtsd ki teljesen, majd vágd ketté vízszintesen, hogy két lapot kapj.

2. A gesztenyekrém elkészítése

A gesztenyemasszát keverd simára a porcukorral és a vaníliás cukorral.

Verd fel a tejszínt kemény habbá, majd óvatosan forgasd a gesztenyemasszába, hogy krémes, levegős állagot kapj.

Ha szeretnéd, adj hozzá egy evőkanál rumot az ízesítéshez.

3. A torta összeállítása

Helyezd az alsó piskótalapot egy tortatálra.

Kend rá a gesztenyekrém felét, majd helyezd rá a felső piskótalapot.

A maradék gesztenyekrémet kend a tetejére és az oldalára.

Díszítsd étcsokoládéval, marcipánnal vagy tejszínhabbal ízlés szerint.

Tedd hűtőbe legalább 2 órára, hogy a krém megdermedjen és az ízek összeérjenek.

Tipp:

A gesztenyemasszát előző nap is elkészítheted, így a torta még intenzívebb ízű lesz.

Ha szeretnéd, a diót enyhén megpiríthatod sütőben, így még aromásabb lesz a piskóta.

Rum helyett vaníliaaromát vagy konyakot is használhatsz az ízesítéshez.

A gesztenyés-diós kocka ez a sütemény egy egyszerű, de finom édesség, amely gyorsan elkészíthető. A tészta diós alapra épül, és a tetejére gesztenyemassza kerül, amelyet tejszínhabbal koronáznak meg.