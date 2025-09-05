Módosult a gázt érintő jogszabály, mutatjuk a részleteket!

Augusztustól változott a családi fogyasztói közösségek által igénybe vehető kedvezményes földgázmennyiség igénybevétele érdekében a jegyző által kiállítható hatósági bizonyítvány kiadását szabályozó jogszabály - írják a tatabanya.hu oldalon.

Módosultak az előírások a családi fogyasztói közösségek kedvezményes gázfelhasználáshoz

Forrás: tatabanya.hu

Változott a gázfelhasználást érintő jogszabály

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül,vagy a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül található a kérelmezett ingatlan és a kérelmezett ingatlanban legalább kettő, de maximum négy lakás található.

Az eljárási idő 8 nap, a hatósági bizonyítvány kiadása helyszíni szemlét követően történik meg.

A hatósági bizonyítvány kiállításának kérelme benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtődobozokba történő elhelyezéssel, postai úton, illetve ügyfélkapun keresztül az epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül. E-mailben történő benyújtás nem minősül hivatalos kérelemnek.

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendelet 16. § (4) bekezdése értelmében a lakásnak, mint rendeltetési egységnek meg kell felelni a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 126. §-ában szabályozott követelményeknek:

„a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé ​

a) a pihenést, az alvást és az otthoni tevékenységek folytatását, b) a főzést, étkezést és mosogatást, c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhelyhasználatot, d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását, e) szükség esetén az otthoni, irodai jellegű munkavégzést.

(2) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, a rendeltetésének megfelelő szellőzést, megvilágítást minden helyiségben biztosítani kell.

(3) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti tevékenységek folytatását és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(5) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobájának legalább 18 m2 hasznos alapterületűnek kell lennie. Ebbe az alapterületbe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(6) A 30 m2-t meghaladó, de legfeljebb 80 m2 hasznos alapterületű lakásban egy legalább 2 m2 hasznos alapterületű tároló helyiséget kell létesíteni, amely a lakáson kívül is elhelyezhető, ha a lakás bejáratától közös használatú közlekedőn 10 méteren belül elérhető a tároló helyiség.

(7) A 80 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakásban egy legalább 5 m2 hasznos alapterületű háztartási helyiséget kell kialakítani.

(8) A legfeljebb 30 m2 hasznos alapterületű lakás lakószobájának legalább 16 m2 hasznos alapterületűnek kell lennie. Amennyiben a lakószoba főzés céljára is szolgál, a szoba hasznos alapterülete legalább 20 m2.

(9) A (8) bekezdés szerinti lakásban olyan előteret vagy előszobát kell kialakítani, amelyben egy legalább 1,20 × 0,60 méter alaprajzi méretű, 2,40 méter magas szekrény elhelyezhető. A lakószobával közös légtérben lévő előtér nem csökkentheti a lakószoba minimális alapterületét.”

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére. Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi - írta a jegyző.