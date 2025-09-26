1 órája
95 éves ikont is díjazott a Gault&Millau: íme Komárom-Esztergom legjobb éttermei
Büszkék lehetünk Komárom-Esztergom éttermeire. A legjobb éttermek közé több vármegyei vendéglátóhely is bekerült. Mutatjuk kik kapták meg a neves gasztronómiai elismerést Gault&Millau étteremkalauztól.
Idén ősszel ismét rangos elismerést kaptak a legjobb éttermek Magyarországon: megjelent a Gault&Millau étteremkalauz, amelyben több Komárom-Esztergom megyei vendéglátóhely is kiemelkedő értékelést kapott Gault&Millau kritikusaitól. A hétfőn bemutatott lista a teljes országot lefedi, és célja, hogy a vidéki gasztronómia erősségeit is megmutassa.
Mint arról korábban beszámoltunk, a legnagyobb elismerést a tatai Platán Gourmet Restaurant zsebelhette be, amely 17,5 ponttal és 4 szakácssapkával került be Magyarország legjobbjai közé.
A Gault&Millau listáján a vármegyei éttermek:
- Platán Gourmet – élmény minden érzékszervnek
A Platán Gourmet-ben a vacsora nem egyszerű étkezés, hanem többórás utazás. Pesti István séf konyháján a szarvasgomba, a languszta vagy épp a tokhal mellé olyan hétköznapi alapanyagok is felkerülnek, mint a krumpli vagy a csirkemáj – meglepő, mégis lenyűgöző párosításokban. Az étterem több helyszínen vezeti végig a vendégeket, a vízparti terasztól a különleges Zöld Szalonig, miközben folyamatosan újabb gasztro-meglepetések várnak. Egy vacsora itt drága, de minden forintot megér: az élmény hosszú ideig velünk marad.
- 42 Restaurant – Esztergom új gasztronómiai arca
A Széchenyi tér klasszicista hangulatából egy pillanat alatt átlépünk a 42 sejtelmes világába, ahol már az enteriőr is felér egy utazással. Koppány Levente séf menüi egyszerre klasszikusak és kísérletezőek: osztriga kombuchával, dunai galóca kaviárral vagy épp rebarbarás pavlova kerül az asztalra. A bor- és desszertpárosítások, valamint a meleg, személyes vendéglátás miatt a 42 nemcsak Esztergom, hanem a hazai fine dining egyik kiemelkedő helyszíne lett.
- Platán Bisztró – bisztrókonyha magas színvonalon
Az Öreg-tó partján, egy műemléki épületben kapott otthont a Platán Bisztró, amelyet Mogyorósi Donát séf vezet. Az étlap rövid, de pontosan elég: klasszikus bisztrófogások mellett saját cukrászatban készült sütemények és széles italválaszték várja a vendégeket. Az angus marhából készült tatár uborka kimcsivel, vagy a monarchikus tafelspitz éppen olyan, mint amilyennek lennie kell: egyszerű, mégis hibátlan. A Platán saját kertészetéből érkező zöldségek és a közeli pékségből származó kenyér tovább erősítik az autentikus élményt.
- Piac42 – laza elegancia a piac szomszédságában
A 42 fine dining testvéreként a Piac42 könnyedebb stílusban, de ugyanazzal a maximalizmussal dolgozik. A kis étlap street food ihletésű fogásokat rejt, de a kivitelezés mindenben professzionális. A bárányos csevap vagy a sáfrányos aiolival kísért tőkehal-krokett egyszerre egyszerű és kifinomult. A borlap feszes, regionális különlegességekkel – még dél-szlovákiai tételekkel is – kiegészítve.
- Malom és Kacsa Bisztró – nemzetközi hangulat Tata szívében
Az Öreg-tó partján álló Malom és Kacsa első pillantásra is prémium vidéki vendéglátást ígér. A családbarát bisztró, fagyizó és panzió sokoldalúan működik, a konyha pedig kreatív, friss és tisztességes. A bárányraguleves sűrű, húsos és ízes, míg a „Szalonkacsa” különlegesség a belsőségek kedvelőinek. Bár a nagy forgalom néha kihívás elé állítja a konyhát, a széles borlap és a vendégszeretet feledhetetlenné teszi a látogatást.
- Öreg Halász Étterem és Fogadó – hagyomány és vendégszeretet
A Tát szívében található Öreg Halász kívül-belül megújult, de megőrizte vidéki báját. Nem halászcsárda, hanem igényes vidéki étterem, ahol a klasszikus magyar fogások mellett vad- és sertéshúsból készült különlegességek is szerepelnek. A marhatatár, a szarvaspörkölt vagy a rántott harcsa mellett olyan desszertek zárják a sort, mint a somlói galuska vagy a gesztenyemousse. A hangulatos terasz és a barátságos kiszolgálás miatt az Öreg Halász kiváló választás mind kirándulóknak, mind helyieknek.
A Gault Millau 2025-ös értékelése a teljes étkezési élményre épül: az ételek mellett figyelembe veszik a kiszolgálást, a borlapot, a miliőt, a vendégek hangulatát és a tisztaságot is. Az éttermek titkos ellenőrzés során kapják meg a pontszámot, amelyet 1-től 20-ig terjedő skálán állapítanak meg. A francia eredetű étteremkalauzban a szakácssapka (Toques) jelzi a minőséget: minél több sapkát kap egy vendéglátóhely, annál közelebb van a tökéletességhez. A maximális érték öt szakácssapka, Magyarországon idén a legjobb helyek 4 sapkát értek el.
Komárom-Esztergom megye gasztronómiája tehát országos mércével is kiemelkedőnek számít – a Platán Gourmet Restaurant pedig a Stand, a Babel vagy a Rumour mellett szerepel az élmezőnyben.