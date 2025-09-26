95 éves ikont is díjazott a Gault&Millau: íme Komárom-Esztergom legjobb éttermei

Idén ősszel ismét rangos elismerést kaptak a legjobb éttermek Magyarországon: megjelent a Gault&Millau étteremkalauz, amelyben több Komárom-Esztergom megyei vendéglátóhely is kiemelkedő értékelést kapott Gault&Millau kritikusaitól. A hétfőn bemutatott lista a teljes országot lefedi, és célja, hogy a vidéki gasztronómia erősségeit is megmutassa.

A legjobb éttermek közé több vármegyei vendéglátóhely is bekerült. Többek között a Malom és Kacsa is kiérdemelt két sapkát a Gault&Millau-tól

Forrás: Gault&Millau

Mint arról korábban beszámoltunk, a legnagyobb elismerést a tatai Platán Gourmet Restaurant zsebelhette be, amely 17,5 ponttal és 4 szakácssapkával került be Magyarország legjobbjai közé.

A Gault&Millau listáján a vármegyei éttermek:

Platán Gourmet – élmény minden érzékszervnek

A Platán Gourmet-ben a vacsora nem egyszerű étkezés, hanem többórás utazás. Pesti István séf konyháján a szarvasgomba, a languszta vagy épp a tokhal mellé olyan hétköznapi alapanyagok is felkerülnek, mint a krumpli vagy a csirkemáj – meglepő, mégis lenyűgöző párosításokban. Az étterem több helyszínen vezeti végig a vendégeket, a vízparti terasztól a különleges Zöld Szalonig, miközben folyamatosan újabb gasztro-meglepetések várnak. Egy vacsora itt drága, de minden forintot megér: az élmény hosszú ideig velünk marad.

42 Restaurant – Esztergom új gasztronómiai arca

A Széchenyi tér klasszicista hangulatából egy pillanat alatt átlépünk a 42 sejtelmes világába, ahol már az enteriőr is felér egy utazással. Koppány Levente séf menüi egyszerre klasszikusak és kísérletezőek: osztriga kombuchával, dunai galóca kaviárral vagy épp rebarbarás pavlova kerül az asztalra. A bor- és desszertpárosítások, valamint a meleg, személyes vendéglátás miatt a 42 nemcsak Esztergom, hanem a hazai fine dining egyik kiemelkedő helyszíne lett.