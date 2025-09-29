1 órája
Séf, vagy szakács? A gasztro udvar új séfje most elárulja mi a különbség
Sokan keverik a séf és a szakács fogalmát, pedig a kettő messze nem ugyanaz. Tóth Balázs, aki több hazai és nemzetközi konyhán is dolgozott, a tatai gasztro udvarban arról mesélt, mitől lesz valaki jó séf, és miért sokkal több ez a munka, mint a főzés.
Egy séf feladata messze túlmutat azon, hogy a konyhában finom ételeket készít, nem csak egy szakács. Tóth Balázs jól tudja ezt: hosszú évek alatt több neves hazai és nemzetközi étteremben dolgozott, mielőtt Tatán, a gasztro udvarban új terveket valósított volna meg. Most egy olyan étkezdét vezet, amelyben ígérete szerint megfizethető áron kínál jó minőségű, laktató fogásokat.
Mint mondja, a séf munkája inkább a teljes konyha irányításáról szól, nem pusztán az ételkészítésről. „Engem a végeredmény érdekel. Ha a vendég jóllakottan és elégedetten távozik, akkor az étterem sikeres. Ehhez pedig az kell, hogy a háttérben mindenki a maga feladatára figyeljen, és jól működjön a csapatmunka” – fogalmazott.
Új séf a tatai gasztro udvarban
Balázs számára alapelv, hogy nem szól bele feleslegesen a munkatársai tevékenységébe. Úgy véli, mindenki a saját területén szakember, legyen az konyhai személyzet, takarító vagy recepciós. A séf szerint az egyik legnagyobb hibát azok a vezetők követik el, akik mindenbe beleavatkoznak, anélkül, hogy értenének hozzá.
– Én nem megyek oda az étteremvezetőmhöz, hogy megmondjam, hogyan végezze a munkáját, amíg minden rendben megy. A vendéglátásban a csapat összhangja a legfontosabb – mondta.
Kulináris élmények Tatán: a gasztro udvar új csillaga Tóth Balázs séf
Az új tatai étkezde születése is jól mutatja, mennyire pragmatikus a szemlélete: csütörtökön kibérelték a helyiséget, szombaton már ki is nyitottak. Ez a gyorsaság szerinte csak azért volt lehetséges, mert mögötte egy felkészült, tapasztalt gárda áll, amelyben mindenki tudja a dolgát, és amelyben több mint hatvan munkatársat képes mozgatni a különböző egységei között.
Tóth Balázs számára a jó séf ismérve az, ha egyszerre képes biztosítani a vendégek elégedettségét és a csapat stabilitását. Nem véletlenül hangsúlyozza: a jó munkaerőt csak úgy lehet megtartani, ha korrekt módon fizetik, tisztelik, és partnerként kezelik őket.
A tatai gasztro udvar új étkezdéje így nemcsak arról szól, hogy finom ételek kerüljenek a vendégek tányérjára, hanem arról is, hogy bebizonyítsa: minőségi gasztronómiai élményt elérhető áron is lehet kínálni. A séf szerint a siker titka egyszerű: a vendég és az üzlet is legyen elégedett, csak így működik igazán a vendéglátás.