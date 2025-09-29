Séf, vagy szakács? A gasztro udvar új séfje most elárulja mi a különbség

Egy séf feladata messze túlmutat azon, hogy a konyhában finom ételeket készít, nem csak egy szakács. Tóth Balázs jól tudja ezt: hosszú évek alatt több neves hazai és nemzetközi étteremben dolgozott, mielőtt Tatán, a gasztro udvarban új terveket valósított volna meg. Most egy olyan étkezdét vezet, amelyben ígérete szerint megfizethető áron kínál jó minőségű, laktató fogásokat.

Mint mondja, a séf munkája inkább a teljes konyha irányításáról szól, nem pusztán az ételkészítésről. „Engem a végeredmény érdekel. Ha a vendég jóllakottan és elégedetten távozik, akkor az étterem sikeres. Ehhez pedig az kell, hogy a háttérben mindenki a maga feladatára figyeljen, és jól működjön a csapatmunka” – fogalmazott.

Új séf a tatai gasztro udvarban

Balázs számára alapelv, hogy nem szól bele feleslegesen a munkatársai tevékenységébe. Úgy véli, mindenki a saját területén szakember, legyen az konyhai személyzet, takarító vagy recepciós. A séf szerint az egyik legnagyobb hibát azok a vezetők követik el, akik mindenbe beleavatkoznak, anélkül, hogy értenének hozzá.

– Én nem megyek oda az étteremvezetőmhöz, hogy megmondjam, hogyan végezze a munkáját, amíg minden rendben megy. A vendéglátásban a csapat összhangja a legfontosabb – mondta.