Mintha más bolygón járnánk – családi túra Gánt vörös kövei között
Mintha egy másik bolygóra csöppentünk volna. Családi kirándulás a gánti bányászati múzeumban – vörös kövek, mozdony és mesevilág.
Már régóta terveztük, hogy ellátogatunk a Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Parkba Gántra. De kellett hozzá egy nap, amikor mindannyian ráérünk, és az időjárás is kegyes hozzánk. Végül három kisgyerekkel és egy barátunkkal céloztuk meg a gánti bányászati múzeum különleges világát, és nem bántuk meg: a gyerekeknek és nekünk is felejthetetlen élmény volt.
A múzeum előtt tágas parkoló fogad, a pénztárnál gyorsan bejutottunk, és elsőként a zárt kiállítást jártuk végig. Csillék, ásványok és régi eszközök meséltek a bányászok munkájáról. Éppen egy vezetett csoport is bent volt, így mi is elkaptunk néhány érdekes történetet. Őszintén szólva ettől a résztől egy kicsit többet vártunk – titkon reméltük, hogy mélyebbre is le lehet menni az aknákba, és jobban átélni a föld alatti világot.
Különleges hely a gánti bányászati múzeum
A gyerekek igazi kedvence mégis a bejáratnál kiállított régi mozdony lett. Felmásztak rá, játszottak rajta, és úgy tettek, mintha ők vezetnék a bányavonatot. Innen indultunk tovább a szabadtéri tanösvényre, ami valósággal lenyűgözött minket. A hatalmas, vörös homokkal és kőzettel borított táj olyan volt, mintha egy sci-fi film díszletébe csöppentünk volna.
Az ösvény tábláit követve körbe lehet járni a területet, és minden állomás új érdekességet mesél a bauxit bányászat történetéről. Mi kicsit előreszaladtunk az utolsó ponthoz, mert a kilátás csábított, de utólag azt mondom, érdemes a kijelölt útvonalat követni – így sokkal kényelmesebb. A gyerekek közben szaladgáltak, köveket gyűjtöttek, apró kavicsokból kirakott szavakat fedeztek fel, és élvezettel olvasták (vagy hallgatták tőlünk) a táblák történeteit.
A másfél órás séta alatt mindenki elfáradt, de jóleső módon. Meglepő volt, hogy a vörös homok ellenére alig lettünk porosak, így nyugodtan be tudtunk ülni utána egy közeli étterembe ebédelni.
Összességében a gánti Bányászati Múzeum remek családi program: a kisebbeknek játék és felfedezés, a nagyobbaknak érdekességek és különleges tájélmény. Egy dolgot viszont érdemes észben tartani: mindenképpen száraz időben menjetek, mert esőben a talaj felázik, és sokat veszít a varázsából.