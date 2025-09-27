Mintha más bolygón járnánk – családi túra Gánt vörös kövei között

Már régóta terveztük, hogy ellátogatunk a Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Parkba Gántra. De kellett hozzá egy nap, amikor mindannyian ráérünk, és az időjárás is kegyes hozzánk. Végül három kisgyerekkel és egy barátunkkal céloztuk meg a gánti bányászati múzeum különleges világát, és nem bántuk meg: a gyerekeknek és nekünk is felejthetetlen élmény volt.

Mintha egy másik bolygóra csöppentünk volna. Családi kirándulás a gánti bányászati múzeumban – vörös kövek, mozdony és mesevilág.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A múzeum előtt tágas parkoló fogad, a pénztárnál gyorsan bejutottunk, és elsőként a zárt kiállítást jártuk végig. Csillék, ásványok és régi eszközök meséltek a bányászok munkájáról. Éppen egy vezetett csoport is bent volt, így mi is elkaptunk néhány érdekes történetet. Őszintén szólva ettől a résztől egy kicsit többet vártunk – titkon reméltük, hogy mélyebbre is le lehet menni az aknákba, és jobban átélni a föld alatti világot.

Különleges hely a gánti bányászati múzeum

A gyerekek igazi kedvence mégis a bejáratnál kiállított régi mozdony lett. Felmásztak rá, játszottak rajta, és úgy tettek, mintha ők vezetnék a bányavonatot. Innen indultunk tovább a szabadtéri tanösvényre, ami valósággal lenyűgözött minket. A hatalmas, vörös homokkal és kőzettel borított táj olyan volt, mintha egy sci-fi film díszletébe csöppentünk volna.