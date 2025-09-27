Indul a fűtésszezon: ezeket kell tudnod, ha tatabányai vagy

Ahogy közeledik a hűvös október, Tatabányán is egyre többen érzik: ideje felkészülni a fűtésszezonra. A T-Szol Zrt. már beállította a távhőrendszert, és mindenki biztonságosan, időben kapja majd a meleget otthonába.

A fűtésszezon Tatabányán 2025-ben októbertől elkezdődik

Fotó: simona pilolla 2 / Forrás: Shutterstock

Fűtésszezon 2025: ezekre figyelj oda

A T-Szol Zrt. közlése szerint a fűtésszezon szeptember 15-én kezdődik, de a tényleges indítás az időjárástól függ: ha az átlaghőmérséklet egy napra 10 Celsius fok alá esik, vagy három egymást követő nap 12 Celsius fok alatt marad, a távhő automatikusan bekapcsol, így minden lakó időben kapja a hőellátást otthonába.

Az ügyfélszolgálat is készen áll a szezonra. Ha valakinek kérdése van, vagy valamilyen problémát észlel a rendszerrel, hétfőtől csütörtökig 8–19 óráig, pénteken 8–12 óráig lehet elérni a Fő tér 8/A alatt, telefonon a 06 34 600 700-as számon, vagy e-mailben a [email protected] címen. Így senki nem marad magára, ha gond adódna a fűtéssel.

Mielőtt a hideg beköszönt, érdemes átnézni a radiátorokat, légteleníteni azokat, és ellenőrizni a termosztatikus szelepeket. Nem csak a kellemes hőmérséklet miatt fontos, de így energiát is spórolhatunk. A közös képviseleteknek lehetőségük van évente egyszer, díjmentesen leüríttetni és feltöltetni a rendszert, május közepétől június végéig – ettől eltérő időpontban a beavatkozás térítés ellenében történik.

Fontos, hogy a fűtési díjakat időben rendezzük, hiszen csak így biztosítható a folyamatos szolgáltatás. A T-Szol Zrt. célja, hogy a fűtésszezon zökkenőmentes legyen, és minden tatabányai otthon melegséget kapjon, amikor a hideg ránehezedik az őszi-téli hónapokra.