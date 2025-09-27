szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

17°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos infó

1 órája

Indul a fűtésszezon: ezeket kell tudnod, ha tatabányai vagy

Címkék#Tatabánya#radiátor#T-SZOL Zrt#2025#távhőrendszer#központi fűtés#fűtésszezon

Mindjárt október, és az ősszel együtt a hűvös is megérkezett. Amint beköszönt a hidegebb idő, Tatabányán is megkezdődik a fűtésszezon. A T-Szol felkészült a távhőszolgáltatás indítására, hogy minden lakó idejében és biztonságosan kapja meg a meleget.

Petrovics Milán

Ahogy közeledik a hűvös október, Tatabányán is egyre többen érzik: ideje felkészülni a fűtésszezonra. A T-Szol Zrt. már beállította a távhőrendszert, és mindenki biztonságosan, időben kapja majd a meleget otthonába.

fűtésszezon
A fűtésszezon Tatabányán 2025-ben októbertől elkezdődik
Fotó: simona pilolla 2 / Forrás:  Shutterstock

Fűtésszezon 2025: ezekre figyelj oda

A T-Szol Zrt. közlése szerint a fűtésszezon szeptember 15-én kezdődik, de a tényleges indítás az időjárástól függ: ha az átlaghőmérséklet egy napra 10 Celsius fok alá esik, vagy három egymást követő nap 12 Celsius fok alatt marad, a távhő automatikusan bekapcsol, így minden lakó időben kapja a hőellátást otthonába.

Az ügyfélszolgálat is készen áll a szezonra. Ha valakinek kérdése van, vagy valamilyen problémát észlel a rendszerrel, hétfőtől csütörtökig 8–19 óráig, pénteken 8–12 óráig lehet elérni a Fő tér 8/A alatt, telefonon a 06 34 600 700-as számon, vagy e-mailben a [email protected] címen. Így senki nem marad magára, ha gond adódna a fűtéssel.

Mielőtt a hideg beköszönt, érdemes átnézni a radiátorokat, légteleníteni azokat, és ellenőrizni a termosztatikus szelepeket. Nem csak a kellemes hőmérséklet miatt fontos, de így energiát is spórolhatunk. A közös képviseleteknek lehetőségük van évente egyszer, díjmentesen leüríttetni és feltöltetni a rendszert, május közepétől június végéig – ettől eltérő időpontban a beavatkozás térítés ellenében történik. 
Fontos, hogy a fűtési díjakat időben rendezzük, hiszen csak így biztosítható a folyamatos szolgáltatás. A T-Szol Zrt. célja, hogy a fűtésszezon zökkenőmentes legyen, és minden tatabányai otthon melegséget kapjon, amikor a hideg ránehezedik az őszi-téli hónapokra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu