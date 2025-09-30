Még nincs fűtés, de fázol a panelban? Így tudjátok kérni a fűtés elindítását

A fűtésszezon 2025-ben már elkezdődött, jogszabály köti a szolgáltatót. Megnéztük azt is, hogy mi alapján döntenek a távhőszolgáltatók a fűtés indításáról és mit tehetnek a lakók.

A fűtésszezon 2025-ben lassan elkezdődik

Fotó: simona pilolla 2 / Forrás: Shutterstock

Ekkor indult a fűtésszezon 2025-ben - ilyen hidegben kapcsolják be

A nappalok is egyre hűvösebbek, javában tart az ősz. Sokan döntöttek úgy az elmúlt napokban, hogy bekapcsolják a fűtést a családi házakban. Ahol például kiépített H tarifa van, ott a klímát állítják melegebb hőfokra. A panelházakban azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, ott a távhőszolgáltató kapcsolja be a fűtést.

A távhő Dorogon és Esztergomban a Veoliához tartozó Promtávhő Kft. által érkezik a távhős lakásokba. Őket jogszabály köti, mikortól számítják a fűtésszezont és hány foknál kell bekapcsolnia radiátorokat.

A Dorogon és Esztergomban is a távhőrendelet szerint a fűtési időszak szeptember 15. és következő év május 15. között van. Tehát szeptember 15-től már bekapcsolható a fűtés.

Azonban nem azt jelenti, hogy automatikusan indul is a fűtés. Csak azt, hogy ettől az időponttól kezdve a távhőszolgáltató a fűtésre vonatkozó felhasználói igényeket, karbantartásra hivatkozva már nem utasíthatja el. A karbantartással ekkorra már el kell készülni, illetve május 15-es után lehet elkezdeni.

Előírás, hogy a távhőszolgáltató felhasználási helyein, az egyes helyiségekben legalább 20 Celsius fok legyen. Az esztergomi rendelet azt is előírja, hogy a belső, 20 Celsius fokos hőmérsékletet 8 és 20 óra között mindenképpen biztosítani kell.

Mennyire kell hidegnek lenni a fűtéshez?

A szolgáltató köteles bekapcsolni a fűtést,

ha a napi átlaghőmérséklet 10 Celsius fok alá csökken,

vagy három egymást követő napon át 12 Celsius fok alatt alakul.

A városi szintű távfűtési szolgáltatást akkor kapcsolják le,

ha az átlaghőmérséklet egy napon át 14 Celsius fok

vagy három napon át 12 Celsius fok felett alakul.

A szolgáltató és a felhasználó külön megállapodással azonban eltérhetnek, köti ki a rendelet.

- A Budai lakótelepen már temperálnak, esténként kellemesen melegek a radiátorok - mondta el egy esztergomi anyuka. - Egyébként úgy tudom, hogy a közös képviselőnél kell jelezni, ha valaki fázik, annak ellenére, hogy a szabály szerinti külső hőmérséklet nem indokolja a bekapcsolást.