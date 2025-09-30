12 perce
Indul a fűtési szezon Tatabányán
Elérkezett az ősz, vele együtt a hideg időjárás, az utcán már nem ruhában, hanem pulcsiban vagy éppen kabátban sétálnak az emberek. A T-SZOL tájékoztatást adott arról, hogy Tatabányán mikor indul a fűtési szezon, mutatjuk.
Villámsebességgel robbant be a nyár, s amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is. "Itt van az ősz, itt van újra"-íródik a versben, s bár Petőfi szerette az őszt, ezzel nem mindenki van így, ennek okán pedig már többen is várják a fűtési szezon elindulását.
Kezdetét veszi a fűtési szezon
Tatabánya városában a távhőszolgáltatást a T-Szol Zrt. látja el, ők pedig már megtették a bejelentést arról, hogy október 1. napján elindul a fűtés a panelházakban. A cég közleménye szerint a szabály az, hogy
- Szeptember 15. napjától, amennyiben egy napon az átlaghőmérséklet 10 Celsius fok alatt,
- vagy három egymást követő napon 12 Celsius fok alatt van, akkor el kell indítani a fűtésszolgáltatást.
Tatabányán mindez idáig nem volt 10 fok alatti hőmérséklet, azonban az esős, szeles idő mellett lehűlés várható.
A cég kéri a készre jelentést azoknál a társasházaknál, ahol korábban kérték az épület/épületrész leürítését, amennyiben ez nem történik meg, úgy a fűtés sem fog tudni a kellő időben elindulni.