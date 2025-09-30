szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meleg

12 perce

Indul a fűtési szezon Tatabányán

Címkék#Tatabánya#fűtés#ősz

Elérkezett az ősz, vele együtt a hideg időjárás, az utcán már nem ruhában, hanem pulcsiban vagy éppen kabátban sétálnak az emberek. A T-SZOL tájékoztatást adott arról, hogy Tatabányán mikor indul a fűtési szezon, mutatjuk.

Gábos Orsolya

Villámsebességgel robbant be a nyár, s amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is. "Itt van az ősz, itt van újra"-íródik a versben, s bár Petőfi szerette az őszt, ezzel nem mindenki van így, ennek okán pedig már többen is várják a fűtési szezon elindulását.

fűtési szezon
A fűtési szezon 2025-ben már elkezdődött
Fotó: simona pilolla 2 / Forrás:  Shutterstock

Kezdetét veszi a fűtési szezon

Tatabánya városában a távhőszolgáltatást a T-Szol Zrt. látja el, ők pedig már megtették a bejelentést arról, hogy október 1. napján elindul a fűtés a panelházakban. A cég közleménye szerint a szabály az, hogy 

  • Szeptember 15. napjától, amennyiben egy napon az átlaghőmérséklet 10 Celsius fok alatt,
  •  vagy három egymást követő napon 12 Celsius fok alatt van, akkor el kell indítani a fűtésszolgáltatást.

Tatabányán mindez idáig nem volt 10 fok alatti hőmérséklet, azonban az esős, szeles idő mellett lehűlés várható.

A cég kéri a készre jelentést azoknál a társasházaknál, ahol korábban kérték az épület/épületrész leürítését, amennyiben ez nem történik meg, úgy a fűtés sem fog tudni a kellő időben elindulni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu