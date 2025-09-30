Indul a fűtési szezon Tatabányán

Villámsebességgel robbant be a nyár, s amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is. "Itt van az ősz, itt van újra"-íródik a versben, s bár Petőfi szerette az őszt, ezzel nem mindenki van így, ennek okán pedig már többen is várják a fűtési szezon elindulását.

A fűtési szezon 2025-ben már elkezdődött

Fotó: simona pilolla 2 / Forrás: Shutterstock

Kezdetét veszi a fűtési szezon

Tatabánya városában a távhőszolgáltatást a T-Szol Zrt. látja el, ők pedig már megtették a bejelentést arról, hogy október 1. napján elindul a fűtés a panelházakban. A cég közleménye szerint a szabály az, hogy

Szeptember 15. napjától, amennyiben egy napon az átlaghőmérséklet 10 Celsius fok alatt,

vagy három egymást követő napon 12 Celsius fok alatt van, akkor el kell indítani a fűtésszolgáltatást.

Tatabányán mindez idáig nem volt 10 fok alatti hőmérséklet, azonban az esős, szeles idő mellett lehűlés várható.

A cég kéri a készre jelentést azoknál a társasházaknál, ahol korábban kérték az épület/épületrész leürítését, amennyiben ez nem történik meg, úgy a fűtés sem fog tudni a kellő időben elindulni.