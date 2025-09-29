Jön a hideg és még nincs távfűtés? Itt a trükk, amivel olcsóbban fűthetsz, mint gondolnád!

szeptember 29., hétfő

Fázol a lakásban, de a magas gázszámlától való félelem miatt nem mered bekapcsolni a kazánt? A megoldás ott lóg a faladon: a fűtés klímával olcsóbb lehet, mint hinnéd!

Becsapós az őszi időjárás: reggel már kabát kell, a lakás pedig kellemetlenül hűvös. A távfűtésre még várni kell, a gázkazánt pedig a legtöbben csak a legvégső esetben kapcsolják be. Sokan nem is tudják, de a fűtés klímával költséghatékonyabb is lehet. Mutatjuk hogyan!

A fűtés klímával olcsóbb lehet, ha H tarifát igénylünk.
A fűtés klímával egyre népszerűbb, de nem mindegy, milyen készülékkel vágunk bele.
Forrás:  Shutterstock

Az átmeneti időszak bajnoka: fűtés klímával, de hogyan lehet olcsóbb?

Míg a valódi, kemény fűtésszezonra való felkészülés még tart, az őszi hűvös napokra a klíma tökéletes megoldás. A gázzal ellentétben nem kell az egész rendszert felfűtenie, hanem szinte azonnal, percek alatt meleget fúj a szobába. Ez a "rásegítés" sokkal olcsóbb lehet, mint beindítani a gázkazánt egy-két órára.

Veszélyes is lehet! Nem mindegyik klíma bírja a hideget

Fontos tudni, hogy nem minden klíma alkalmas fűtésre! Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a régi, olcsó "on-off" készülékükkel próbálnak fűteni, ami nemcsak drága, de 0 fok alatt tönkre is mehet. Fűtésre csak a modern, inverteres klímák alkalmasak, de a legjobbak az úgynevezett "fűtésre optimalizált" készülékek, amelyek akár -15 vagy -20 fokos hidegben is hatékonyan működnek.

A titkos fegyver: A H tarifa, amiről kevesen tudnak

A fűtés klímával legnagyobb trükkje a H tarifa. Ezt a kedvezményes áramtarifát az MVM biztosítja Komárom-Esztergom megyében is.

Mi ez? Egy speciális, olcsóbb áramdíj a fűtési szezonra (október 15. és április 15. között).

Mennyire olcsó? Az ára jóval alacsonyabb a normál piaci árnál, szinte megegyezik a lakossági rezsicsökkentett áram árával.

Kinek jár? Hőszivattyúk és a megfelelő hatékonyságú (legalább 3-as SCOP értékű) fűtőklímák kaphatják meg.

Hogyan igényelhető a H tarifa Tatabányán és a megyében?

  • A folyamat egyszerűbb, mint gondolnád:
  • Győződj meg róla, hogy a klímád alkalmas-e a H tarifára (ezt a gépkönyve vagy a telepítője tudja megmondani).
  • Keress egy regisztrált villanyszerelőt, aki kiépíti a külön mérőhelyet (a H tarifás áram külön órán mérik).
  • A kész dokumentációval nyújtsd be az igényt az MVM felé.

Ne fagyoskodj a lakásban csak azért, mert félsz a gázszámlától! Nézz utána, hogy a te klímád alkalmas-e a fűtésre, és használd ki a kedvezményes áram lehetőségét! Neked mi a tapasztalatod a klímás fűtéssel? Írd meg nekünk kommentben!

 

