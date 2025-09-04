Határon innen és túl: különleges fesztiválélmény vár a hétvégén

Szeptember 5–7. között különleges fesztiválélmény várja a komáromiakat és a környékről érkezőket: a XVI. Kútfeszt és az első szlovák–magyar Street Food Show fesztivál egyszerre tölti meg élettel a Tiszti Pavilon udvarát és előtti utcát. A gasztro- és zenei programok közös rendezvénnyé fonódnak, amely nemcsak határon átnyúló közösségi esemény, hanem a magyar Food Truck Show nemzetközi terjeszkedésének első lépése is. A háromnapos fesztiválon 12 food truck sorakozik fel, miközben esténként élő koncertek szórakoztatják a közönséget.

Extrém gasztroélmények várják a látogatókat: a Food Truck Show különlegességei között a Pizz’Burger is megkóstolható lesz Komáromban

Food Truck Show minden mennyiségben

A gasztronómiai kínálatban egyszerre jelennek meg a nagy klasszikusok és a friss újdonságok. A húsimádókat várja a különleges Pizz’Burger, amely a hamburger és a pizza találkozásából született, míg a klasszikus vonalat kedvelők az ország egyik legjobb smash burgerét kóstolhatják. A barbecue-rajongók a Black Heaven Barbecue kínálatát élvezhetik, a halas ételek kedvelői pedig a Szürkeharcsa Halbár kocsijánál állhatnak sorba.

Az édesszájúak sem maradnak hoppon: jön a közönségkedvenc Happy Churros, valamint a szlovák Minie’s, amely mini fánkokkal és palacsintákkal hoz újdonságot. Desszertfronton még a Dave’s Waffles is különleges variációkkal készül. Az italokról többek között a Ciao Sanpellegrino, a Drinkbar Grillia és a Smokey Monkies Bar gondoskodik.

A Happy Churros standnál mindig sor alakul ki – a ropogós, fahéjas édesség a Food Truck Show egyik legnépszerűbb desszertje lesz Komáromban

Három nap élőzene

A gasztroélmények mellett a Kútfeszt színpada is izgalmas produkciókat ígér.

Pénteken Lakatos Áron és zenekara, valamint a Samaria Klezmer Band lép fel, az estét pedig táncház zárja.

Szombaton a Karizma, a Cimbalom Guachaca és a Góbé zenekar gondoskodik a jó hangulatról.

Vasárnap a Moyzes Quartet 50 koncertjével, Lakatos Róbert közreműködésével zárul a fesztivál.

Határon átnyúló kezdeményezés

Keszegh Béla, Komárom polgármestere szerint a rendezvény méltó módon illeszkedik a város kulturális és gasztronómiai életébe:

– Nagyon örülök, hogy pont ebben az évben erősödik tovább Komárom gasztronómiai jelentősége. Külön öröm, hogy a két ország mozgó éttermei először nálunk találkoznak, és bízom benne, hogy az eseménynek lesz folytatása a jövőben – mondta a sziakomarom.sk oldalnak.