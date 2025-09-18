Fonó30: átadták a Fonó-díjakat, dél-komáromi zenekar is az elismertek között

A jubileum alkalmából szeptember 10–13. között rendezték meg a Fonó30 című programsorozatot, amelynek keretében a közönség táncházakon, szerzői esteken és különleges koncerteken vehetett részt. Az esemény nyitónapján adták át a Fonó-díjakat, amiről részben szakmai zsűri, részben közönségszavazás döntött. A bensőséges és ünnepi hangulatú esten nemcsak az elmúlt évtizedek meghatározó muzsikusai kaptak elismerést, hanem a fiatalabb generációk kiemelkedő előadói is.

A Fonó30 jubileumi programsorozat nyitónapján ünnepélyesen átadták a Fonó-díjakat – a szakmai és közönségdíjasok közös csoportképe a Fonó Budai Zeneház színpadán.

Fonó-díjak átadása

A Fonó célja kezdettől fogva az volt, hogy teret adjon a hagyománynak és a kortárs gondolkodásnak, és e kettő szerves egységéből közösséget teremtsen. Szeptember 11.-én adták át a díjakat ünnepélyes keretek között. A díjazottak névsora a kultura.hu oldalán is megtalálható.

A Fonó-díjak sajátossága, hogy részben szakmai zsűri dönt a díjazottakról, részben pedig a közönség szavazatai alapján hirdetnek győztest. Ez biztosítja, hogy egyszerre kapjanak elismerést a szakmai teljesítmények és a közönség szeretetét elnyert produkciók. Az idei díjátadó különösen emelkedett hangulatban zajlott, hiszen a 30 éves jubileumhoz kapcsolódva a Fonó eddigi munkásságát és jövőbe mutató szerepét is ünnepelték.

A Fonó Életműdíját idén Borbély Mihály Kossuth-díjas szaxofonos, klarinétos, és zeneszerző vehette át, aki a dzsessz, illetve a nép- és világzene határterületein létrehozott egyedi életművével vált meghatározó alkotóvá.

Borbély Mihály szaxofonos, klarinétos zeneszerző vehette át a Fonó Életműdíját a Fonó30 jubileumi rendezvénysorozaton.

A Fonó Zenei Nagydíjat női kategóriában Paár Julcsi énekes, zeneterapeuta kapta meg. A művésznő - akinek saját dalaiban a népzene és a kortárs zenei világ találkozik - az utóbbi években gyereklemezeivel és terápiás munkájával vált ismertté.

A Fonó Zenei Nagydíj női kategóriájának idei díjazottja Paár Julcsi énekes, zeneterapeuta.

A férfi kategóriában pedig a felvidéki Lakatos Róbert brácsaművész és zeneszerző érdemelte ki a Fonó Zenei Nagydíjat. Lakatos Róbert a Rév zenekar tagjaként és a Rendhagyó Prímástalálkozó művészeti vezetőjeként vált közismertté, munkásságát a magyar- és a felvidéki zenei életben is egyaránt nagyra értékelik.

A Fonó Zenei Nagydíj férfi kategóriáját a felvidéki brácsaművész, Lakatos Róbert nyerte el.

A közönségszavazás eredményeként különösen nagy büszkeség a térség számára, hogy a népzenei kategóriában a dél-komáromi Horsa banda diadalmaskodott. A fiatal zenekar évek óta aktív szereplője a komáromi- és térségi kulturális életnek, rendszeresen fellépnek helyi és országos rendezvényeken is. Mostani sikerük azt mutatja, hogy a régióból indulva is el lehet jutni országos elismerésig.