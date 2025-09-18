2 órája
Fonó30: átadták a Fonó-díjakat, dél-komáromi zenekar is az elismertek között
Harmincéves fennállását ünnepli idén a Fonó Budai Zeneház, amely az elmúlt három évtizedben meghatározó szerepet játszott abban, hogy a magyar népzene, világzene és dzsessz otthonra találjon Budapesten. Mutatjuk kik kaptak idén Fonó-díjat.
A jubileum alkalmából szeptember 10–13. között rendezték meg a Fonó30 című programsorozatot, amelynek keretében a közönség táncházakon, szerzői esteken és különleges koncerteken vehetett részt. Az esemény nyitónapján adták át a Fonó-díjakat, amiről részben szakmai zsűri, részben közönségszavazás döntött. A bensőséges és ünnepi hangulatú esten nemcsak az elmúlt évtizedek meghatározó muzsikusai kaptak elismerést, hanem a fiatalabb generációk kiemelkedő előadói is.
Fonó-díjak átadása
A Fonó célja kezdettől fogva az volt, hogy teret adjon a hagyománynak és a kortárs gondolkodásnak, és e kettő szerves egységéből közösséget teremtsen. Szeptember 11.-én adták át a díjakat ünnepélyes keretek között. A díjazottak névsora a kultura.hu oldalán is megtalálható.
A Fonó-díjak sajátossága, hogy részben szakmai zsűri dönt a díjazottakról, részben pedig a közönség szavazatai alapján hirdetnek győztest. Ez biztosítja, hogy egyszerre kapjanak elismerést a szakmai teljesítmények és a közönség szeretetét elnyert produkciók. Az idei díjátadó különösen emelkedett hangulatban zajlott, hiszen a 30 éves jubileumhoz kapcsolódva a Fonó eddigi munkásságát és jövőbe mutató szerepét is ünnepelték.
A Fonó Életműdíját idén Borbély Mihály Kossuth-díjas szaxofonos, klarinétos, és zeneszerző vehette át, aki a dzsessz, illetve a nép- és világzene határterületein létrehozott egyedi életművével vált meghatározó alkotóvá.
A Fonó Zenei Nagydíjat női kategóriában Paár Julcsi énekes, zeneterapeuta kapta meg. A művésznő - akinek saját dalaiban a népzene és a kortárs zenei világ találkozik - az utóbbi években gyereklemezeivel és terápiás munkájával vált ismertté.
A férfi kategóriában pedig a felvidéki Lakatos Róbert brácsaművész és zeneszerző érdemelte ki a Fonó Zenei Nagydíjat. Lakatos Róbert a Rév zenekar tagjaként és a Rendhagyó Prímástalálkozó művészeti vezetőjeként vált közismertté, munkásságát a magyar- és a felvidéki zenei életben is egyaránt nagyra értékelik.
A közönségszavazás eredményeként különösen nagy büszkeség a térség számára, hogy a népzenei kategóriában a dél-komáromi Horsa banda diadalmaskodott. A fiatal zenekar évek óta aktív szereplője a komáromi- és térségi kulturális életnek, rendszeresen fellépnek helyi és országos rendezvényeken is. Mostani sikerük azt mutatja, hogy a régióból indulva is el lehet jutni országos elismerésig.
A világzenei kategóriában a Cimbaliband nyert, amely évek óta a hazai világzenei színtér meghatározó formációja. A jazz kategóriában a közönség a szaxofonos Tóth Viktort választotta, aki a magyar jazz középgeneráció kiemelkedő alkotója, saját szerzeményeivel és improvizációs játékmódjával egyaránt elismert. A Fonó felfedezettje díjat a BashElán kapta, amely a fiatal generáció egyik ígéretes világzenei együttese. A legkedveltebb táncház címet pedig a Kamasz táncház nyerte el, amely a fiatalok számára teszi vonzóvá a táncházmozgalmat.
A díjátadó ünnepélyes hangulatát rangos koncertek követték. A közönség telt ház előtt élvezhette a Dresch Mihály vezette Alternatív Quartet műsorát, amelyben a jazz és a népzene fúziója új dimenzióban szólalt meg. Az est vendége volt maga Borbély Mihály is, aki évtizedes baráti és művészi kapcsolatát erősítette meg közös muzsikálással. Színpadra lépett a legendás Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes, valamint a több generációt képviselő Csoóri család is, akik szintén elválaszthatatlan részei a Fonó történetének.
A jubileumi sorozat további napjai is különleges programokat kínáltak. Lakatos Róbert szerzői estje mellett Paár Julcsi pályájának fontos állomásait idézte fel, míg a Táncházak éjszakáján hajnalig váltották egymást a zenekarok és a táncrendek.
A Fonó30 méltó ünnepe volt a három évtizednek, és megmutatta, hogy a Fonó ma is a magyar zenei élet egyik legfontosabb bázisa. Külön öröm a térség számára, hogy a díjazottak között a dél-komáromi Horsa banda is szerepel, bizonyítva: helyi gyökerekből országos sikerek fakadhatnak.
A magyar népzene felvidéki őrzője, Hanusz Zoltán állami kitüntetést kapott +videó