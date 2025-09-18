szeptember 18., csütörtök

Várkvíz: 7+1 kérdés, amit csak a gyakorlott utazók tudnak!

Képzeld el, ahogy egy hegy tetején állsz, alattad kanyarog a folyó, mögötted a falu házai, előtted pedig a történelem kövei magasodnak. Magyarország várainak falai mesélnek évszázadokról, hősökről és titkokról. Most egy különleges földrajzi kvíz segítségével te is bejárhatod ezeket a helyeket - felismered őket a képeken?

Varga Panna

Magyarország tájait számos erődítmény díszíti, amelyek a középkor óta meghatározzák környezetük arculatát. Vannak, amelyek meredek sziklatetőn állnak, mások egy tó vagy folyó közelében őrzik a múlt emlékét. Egyes falak a koronázások idejét, mások a török hódoltság korát idézik meg. Mindegyikük saját legendákat és történeteket rejt, amelyek évszázadokon át formálták a környék életét. Most egy különleges földrajzi kvíz keretében a te feladatod, hogy a képek alapján kitaláld: melyik várhoz vagy éppen melyik településhez tartoznak.

Földrajzi kvíz
 Földrajzi kvíz: Neked mennyit sikerül eltalálni?
Ez a játék nemcsak szórakozás, hanem egy kis időutazás is: miközben a képeket nézed, elképzelheted, hogyan élhettek egykor a falak között, kik védték a tornyokat, vagy milyen csatákat láttak a bástyák. A földrajzi kvíz kérdései egyszerűek, mégis tartogatnak meglepetéseket - lesz, hogy a vár nevét kell felismerned, máskor pedig a hozzá tartozó települést.

1.
1.Melyik vár látható a képen?
2.
2.Melyik településen található ez a vár?
3.
3.Melyik vár látható a képen?
4.
4. Melyik településen áll ez a várrom?
5.
5. Melyik vár látható a képen?
6.
6. Melyik településhez kötődik ez a vár a Balaton mellett?
7.
7.Melyik vár látható a képen?
8.
8.Melyik városban található ez a dél-baranyai vár?

Nem árultunk el mindent a várakról: van egy különleges erődítmény, amely nem a kvízben bukkan fel, hanem egy másik formában vár rád. A Duna partján magasodó, a magyar államiság bölcsőjeként számon tartott vár falai között születtek meg olyan döntések, amelyek évszázadokra határozták meg a királyság sorsát. Ma is büszkén emelkedik a Dunakanyar fölé, és lenyűgöző panorámát nyújt mindenkinek, aki ellátogat ide - most pedig egy online puzzle segítségével fedezheted fel a részleteit.

Pontozási rendszer: Földrajzi kvíz

  • 0–3 pont: Van még mit felfedezned! A várak világa tele van meglepetéssel -érdemes még több helyet bejárnod.
  • 4–6 pont: Ügyes vagy! Már sok híres erődítményt ismersz, de még várnak rád újabb kihívások és  felfedezni valók.
  • 7–8 pont: Gratulálunk! Igazi várszakértő vagy, aki könnyedén felismeri hazánk történelmi kincseit.
