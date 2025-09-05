Fokozott ellenőrzést tartanak: mondjuk hol számíthatsz zsarukra

A Kisbéri Rendőrkapitányság vezetője 2025. szeptember 06-án 00.00 órától 2025. szeptember 07-én 24.00 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a Kisbéri Rendőrkapitányság illetékességi területére. – írta meg a police.hu.

Fokozott ellenőrzésre kell számítani szombattól

Forrás: police.hu

Miért lesz fokozott ellenőrzés?

A fokozott ellenőrzés célja a közbiztonság, a közrend, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében koncentrált, célirányos rendőri jelenlét biztosítása a jogellenes cselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében.