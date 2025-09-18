szeptember 18., csütörtök

Fogyatékkal élők lakásához ad támogatást az állam

Címkék#szociális intézmény#Fogyatékossággal Élők Nappali Intézmény#lakhatás

A fogyatékkal élők napközi ellátására ad támogatást a kormány. A lakhatás kialakítására pályázni lehet. Itt vannak a részletek, amelyek az esztergomi fogyatékkal élők otthonában hangzottak el.

Kemma.hu

Újabb félmilliárd forintos pályázat indul annak érdekében, hogy Budapesten és Pest vármegyében támogatott lakhatási férőhelyeket hozzanak létre fogyatékkal élőknek.

Fülöp Attila Esztergomban beszélt a fogyatékkal élőknek adott lakhatási támogatásról
Fotó: Hatházi Tamás / Forrás: MTI

Pályázhatnak a fogyatékkal élők lakhatására

A pályázatról  Fülöp Attila, a Belügyminisztérium (BM) gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára beszélt Esztergomban, az IRMÁK egyik lakóotthonában, írta az MTI.

Mint kiemelte: a pályázatok egyenként minimum 20 és maximum 150 millió forint értékben kaphatnak támogatást. A lehetőséggel önkormányzatok, egyházak és civilek egyaránt pályázhatnak. Október 16-ig lehet benyújtani a pályázatokat. Elhangzott, a pályázattal olyan lakások vásárlását vagy átalakítását támogatják, ahol a fogyatékossággal élők kis közösségekben, otthonos környezetben lakhatnak. 

Több településen is gondozzák a rászorulókat

Az Irmák Közhasznú Nonprofit Kft. cégvezetője, Szebenszki Bence elmondta, a társaság 2000 óta foglalkozik fogyatékossággal élő emberek és idősek gondozásával Albertirsán, Csobánkán, Esztergomban, Kesztölcön, Pilisen, Piliscsabán és Szentendrén, mintegy hétszáz embert ellátva. 

Esztergomban és térségében csaknem 4 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre, több lakóházat és egy szociális szolgáltatóközpontot építettek.

 

