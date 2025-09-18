Fogyatékkal élők lakásához ad támogatást az állam

Újabb félmilliárd forintos pályázat indul annak érdekében, hogy Budapesten és Pest vármegyében támogatott lakhatási férőhelyeket hozzanak létre fogyatékkal élőknek.

Fülöp Attila Esztergomban beszélt a fogyatékkal élőknek adott lakhatási támogatásról

Fotó: Hatházi Tamás / Forrás: MTI

Pályázhatnak a fogyatékkal élők lakhatására

A pályázatról Fülöp Attila, a Belügyminisztérium (BM) gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára beszélt Esztergomban, az IRMÁK egyik lakóotthonában, írta az MTI.

Mint kiemelte: a pályázatok egyenként minimum 20 és maximum 150 millió forint értékben kaphatnak támogatást. A lehetőséggel önkormányzatok, egyházak és civilek egyaránt pályázhatnak. Október 16-ig lehet benyújtani a pályázatokat. Elhangzott, a pályázattal olyan lakások vásárlását vagy átalakítását támogatják, ahol a fogyatékossággal élők kis közösségekben, otthonos környezetben lakhatnak.

Több településen is gondozzák a rászorulókat

Az Irmák Közhasznú Nonprofit Kft. cégvezetője, Szebenszki Bence elmondta, a társaság 2000 óta foglalkozik fogyatékossággal élő emberek és idősek gondozásával Albertirsán, Csobánkán, Esztergomban, Kesztölcön, Pilisen, Piliscsabán és Szentendrén, mintegy hétszáz embert ellátva.

Esztergomban és térségében csaknem 4 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre, több lakóházat és egy szociális szolgáltatóközpontot építettek.