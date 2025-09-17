1 órája
Sárból arany – a Fischer család öröksége a Tatai várban
A Tatai Vár új kiállítása különleges időutazásra hívja a látogatókat: restaurált mesterművek és ritka kerámiák mesélnek a magyar iparművészet fénykoráról. A Fischer család három generáción átívelő történetét eleveníti fel, miközben bepillantást enged a korszak kulturális és társadalmi hátterébe is.
A Tatai Kuny Domokos Múzeum új, nagyszabású időszaki kiállítása egy egész dinasztiának állít emléket, amely a magyar művészi kerámiaművesség egyik legfényesebb fejezetét írta. A „Sárból arany – Fischer. Egy család a magyar kerámiaművesség szolgálatában” című tárlat a 19–20. század fordulójának világszínvonalú magyar porcelán- és keménycserépgyártását mutatja be, és a Fischer család három keramikus generációjának történetét eleveníti fel.
A Fischer család Tatán
A tatai főtér sarkán ma is áll a 18. században épült barokk lakóház, amely a Fischer család otthonául szolgált, és amelyet az utódok a ház első tulajdonosa, Fischer Farkas (Wolfgang) után Wolfshausnak, azaz „Farkasháznak” neveztek el. Innen indult a család felemelkedése: Fischer Mór 1839-től 1875-ig a herendi porcelángyár vezetőjeként nemzetközi hírnévre emelte a kis dunántúli üzemet, míg rokonai Tatán, Kolozsváron és Pesten alapítottak saját műhelyeket.
Tatai gyökerektől a világhírig
A Fischer család a 18. század derekán Morvaországból érkezett Magyarországra, zsidó kereskedőként telepedtek le Tatán. Innen indult az a felemelkedés, amelynek során a Fischer név a magyar iparművészetben valódi márkává vált. A 19. század második felében porcelánjaik és kőedényeik a Monarchia uralkodóinak asztalaira kerültek, díjakat nyertek világkiállításokon, és a család elnyerte az udvari szállítói címet, valamint a nemességet is. Ahogyan az agyagból megszületett az aranyozott dekorral ékesített kerámia és a „fehér arany” néven emlegetett porcelán, úgy emelkedtek ők is a magyar ipar és a művészi kerámia halhatatlan úttörői közé.
Restaurált mesterművek és ritkaságok
A kiállítás egyik legizgalmasabb része, hogy a közönség olyan műtárgyakat láthat, amelyek most először kerültek a nyilvánosság elé. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a restaurátorok hónapokig tartó aprólékos munkával állították helyre egy több mint 150 éves Fischer-kályha töredékeit. A díszes, polgári otthonba készült darabot gipszből pótolt elemekkel egészítették ki, és ma már teljes pompájában fogadja a látogatókat a Tatai vár falai között.
Szintén írtunk arról a különleges kerámia vázáról, amelyre az 1926-ban tartott díszvacsora menüsorát festették fel. A Gundel Étterem elegáns fogásait megörökítő tárgy nemcsak ritkaságszámba megy, hanem igazi időutazásra is hívja a közönséget: a száz évvel ezelőtti ízek, hangulatok és elnevezések elevenednek meg rajta. Korábban azt is megkérdeztük egy mai séftől, mit gondol erről a különleges, százéves menüsorról: mely fogások állnák meg ma is a helyüket, és melyek tűnnek inkább kuriózumnak a 21. század gasztronómiájában.
Ahol a történelem kézzelfoghatóvá válik
A Vármúzeum földszinti kiállítóterében berendezett tárlat nemcsak tárgyakat mutat, hanem történeteket is mesél: a családi kapcsolatok szövevényét, a gyárak alapításának izgalmas fordulatait, valamint azt a kitartást és kreativitást, amellyel a Fischer-dinasztia a Monarchia idején Európa élvonalába emelkedett.
A tárlat egyben tisztelgés is Tata mesterei előtt: a város és a család kapcsolata, a szülőházhoz és szülővároshoz való ragaszkodás mindvégig meghatározta a Fischerek munkáját.
A Sárból arany – Fischer. Egy család a magyar kerámiaművesség szolgálatában című kiállítás a Tatai várban látható keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között, egészen 2026. március 8-ig.
