Sárból arany – a Fischer család öröksége a Tatai várban

A Tatai Kuny Domokos Múzeum új, nagyszabású időszaki kiállítása egy egész dinasztiának állít emléket, amely a magyar művészi kerámiaművesség egyik legfényesebb fejezetét írta. A „Sárból arany – Fischer. Egy család a magyar kerámiaművesség szolgálatában” című tárlat a 19–20. század fordulójának világszínvonalú magyar porcelán- és keménycserépgyártását mutatja be, és a Fischer család három keramikus generációjának történetét eleveníti fel.

A Fischer család kerámiái a „Sárból arany” kiállításon – a míves, kézzel festett vázák és tálak a család jellegzetes motívumvilágát idézik meg a Tatai várban

Fotó: Csikós Gábor

A Fischer család Tatán

A tatai főtér sarkán ma is áll a 18. században épült barokk lakóház, amely a Fischer család otthonául szolgált, és amelyet az utódok a ház első tulajdonosa, Fischer Farkas (Wolfgang) után Wolfshausnak, azaz „Farkasháznak” neveztek el. Innen indult a család felemelkedése: Fischer Mór 1839-től 1875-ig a herendi porcelángyár vezetőjeként nemzetközi hírnévre emelte a kis dunántúli üzemet, míg rokonai Tatán, Kolozsváron és Pesten alapítottak saját műhelyeket.

Porcelánba festett családi emlékképek: a Fischer dinasztia tagjai a 19. századból

Fotó: Csikós Gábor

Tatai gyökerektől a világhírig

A Fischer család a 18. század derekán Morvaországból érkezett Magyarországra, zsidó kereskedőként telepedtek le Tatán. Innen indult az a felemelkedés, amelynek során a Fischer név a magyar iparművészetben valódi márkává vált. A 19. század második felében porcelánjaik és kőedényeik a Monarchia uralkodóinak asztalaira kerültek, díjakat nyertek világkiállításokon, és a család elnyerte az udvari szállítói címet, valamint a nemességet is. Ahogyan az agyagból megszületett az aranyozott dekorral ékesített kerámia és a „fehér arany” néven emlegetett porcelán, úgy emelkedtek ők is a magyar ipar és a művészi kerámia halhatatlan úttörői közé.