szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Történelem

37 perce

Sárból arany – a Fischer család öröksége a Tatai várban

Címkék#tárlat#Kuny Domokos Múzeum Vármúzeum#sárból arany#Fischer Farkas#kerámia#tatai vár

A Tatai Vár új kiállítása különleges időutazásra hívja a látogatókat: restaurált mesterművek és ritka kerámiák mesélnek a magyar iparművészet fénykoráról. A Fischer család három generáción átívelő történetét eleveníti fel, miközben bepillantást enged a korszak kulturális és társadalmi hátterébe is.

Bajcsy Tünde

A Tatai Kuny Domokos Múzeum új, nagyszabású időszaki kiállítása egy egész dinasztiának állít emléket, amely a magyar művészi kerámiaművesség egyik legfényesebb fejezetét írta. A „Sárból arany – Fischer. Egy család a magyar kerámiaművesség szolgálatában” című tárlat a 19–20. század fordulójának világszínvonalú magyar porcelán- és keménycserépgyártását mutatja be, és a Fischer család három keramikus generációjának történetét eleveníti fel.

A Fischer család kerámiái a „Sárból arany” kiállításon – a míves, kézzel festett vázák és tálak a család jellegzetes motívumvilágát idézik meg a Tatai Várban.
A Fischer család kerámiái a „Sárból arany” kiállításon – a míves, kézzel festett vázák és tálak a család jellegzetes motívumvilágát idézik meg a Tatai várban
Fotó: Csikós Gábor

A Fischer család Tatán

A tatai főtér sarkán ma is áll a 18. században épült barokk lakóház, amely a Fischer család otthonául szolgált, és amelyet az utódok a ház első tulajdonosa, Fischer Farkas (Wolfgang) után Wolfshausnak, azaz „Farkasháznak” neveztek el. Innen indult a család felemelkedése: Fischer Mór 1839-től 1875-ig a herendi porcelángyár vezetőjeként nemzetközi hírnévre emelte a kis dunántúli üzemet, míg rokonai Tatán, Kolozsváron és Pesten alapítottak saját műhelyeket.

Porcelánba festett családi emlékképek: a Fischer dinasztia tagjai a 19. századból
Fotó: Csikós Gábor

Tatai gyökerektől a világhírig

A Fischer család a 18. század derekán Morvaországból érkezett Magyarországra, zsidó kereskedőként telepedtek le Tatán. Innen indult az a felemelkedés, amelynek során a Fischer név a magyar iparművészetben valódi márkává vált. A 19. század második felében porcelánjaik és kőedényeik a Monarchia uralkodóinak asztalaira kerültek, díjakat nyertek világkiállításokon, és a család elnyerte az udvari szállítói címet, valamint a nemességet is. Ahogyan az agyagból megszületett az aranyozott dekorral ékesített kerámia és a „fehér arany” néven emlegetett porcelán, úgy emelkedtek ők is a magyar ipar és a művészi kerámia halhatatlan úttörői közé.

GALÉRIA: Százéves titkot rejt a váza (Fotó: G.D.V.)

Fotók: Goletz-Deák Viktória

Restaurált mesterművek és ritkaságok

A kiállítás egyik legizgalmasabb része, hogy a közönség olyan műtárgyakat láthat, amelyek most először kerültek a nyilvánosság elé. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a restaurátorok hónapokig tartó aprólékos munkával állították helyre egy több mint 150 éves Fischer-kályha töredékeit. A díszes, polgári otthonba készült darabot gipszből pótolt elemekkel egészítették ki, és ma már teljes pompájában fogadja a látogatókat a Tatai vár falai között.

GALÉRIA: Így dolgozik a restaurátor a Tatai vármúzeumban (Fotó: G.D.V./Beküldött)

Fotók: G.D.V.

Szintén írtunk arról a különleges kerámia vázáról, amelyre az 1926-ban tartott díszvacsora menüsorát festették fel. A Gundel Étterem elegáns fogásait megörökítő tárgy nemcsak ritkaságszámba megy, hanem igazi időutazásra is hívja a közönséget: a száz évvel ezelőtti ízek, hangulatok és elnevezések elevenednek meg rajta. Korábban azt is megkérdeztük egy mai séftől, mit gondol erről a különleges, százéves menüsorról: mely fogások állnák meg ma is a helyüket, és melyek tűnnek inkább kuriózumnak a 21. század gasztronómiájában.

Ahol a történelem kézzelfoghatóvá válik

A Vármúzeum földszinti kiállítóterében berendezett tárlat nemcsak tárgyakat mutat, hanem történeteket is mesél: a családi kapcsolatok szövevényét, a gyárak alapításának izgalmas fordulatait, valamint azt a kitartást és kreativitást, amellyel a Fischer-dinasztia a Monarchia idején Európa élvonalába emelkedett.

A tárlat egyben tisztelgés is Tata mesterei előtt: a város és a család kapcsolata, a szülőházhoz és szülővároshoz való ragaszkodás mindvégig meghatározta a Fischerek munkáját.

A Sárból arany – Fischer. Egy család a magyar kerámiaművesség szolgálatában című kiállítás a Tatai várban látható keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között, egészen 2026. március 8-ig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu