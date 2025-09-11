szeptember 11., csütörtök

Veszély

7 órája

Fertőzésveszély Tatabányán: injekciós tűkkel volt tele a játszótér

Már a játszótér sem biztonságos a tatabányai Hatos-telepen. Eldobált, fertőzésveszélyes injekciós tűket találtak a veszélyes játszótéren.

Kemma.hu

Sokkoló látvány fogadta a Hatos-telepi Máltai Közösségi Ház munkatársait péntek reggel: fertőzésveszélyes injekciós tűk hevertek a tatabányai játszótér területén. A veszélyes hulladék nemcsak ijesztő, de közvetlen kockázatot jelent a gyerekekre – sérülést, fertőzést, akár maradandó egészségkárosodást is okozhat.

Fertőzésveszély Tatabányán: injekciós tűkkel szórták tele a játszóteret
Fotó: Aldo_Parrotta / Forrás:  Shutterstock

A közösségi oldalukon számoltak be az esetről, ahol nyomatékosan felhívták a figyelmet arra is, hogy ilyen eszközök közterületen való elhagyása bűncselekménynek minősülhet, és komoly jogi következményeket vonhat maga után. 

– Ez a játszótér az egyetlen biztonságos hely a telepen, ahol a gyerekek önfeledten játszhatnak. Aki ezt veszélyezteti, közvetlenül a gyerekek életét, egészségét kockáztatja – írták.

Fertőzésveszély játszótér

A bejegyzés alatt sorra érkeztek a felháborodott szülői hozzászólások. Volt, aki kamerafelvételeket követelt, mások szerint normális kerítés nélkül sosem lesz biztonságos a terület, mert „bárki bejár, és azt csinál, amit akar. Egy édesanya arról számolt be, hogy kisfia születése óta egyszer próbálták ki a játszóteret, de az állapota miatt többet nem mentek vissza: „az nem játszótér, hanem valami hányinger” – fogalmazott. Többen hangsúlyozták, hogy a helyet fiatalok bandái használják, nem gyerekek, és a körülmények tarthatatlanok.

A hozzászólásokból kiderül, hogy a problémák nem újkeletűek, sokan már évek óta nem viszik ide a gyerekeiket. Van, aki egyenesen „fertőnek” nevezte a játszóteret, és inkább a városba buszozik, hogy normális körülmények között játszhasson a gyermekével.

Sajnos nem egyedi eset

A mostani eset azonban nem egyedülálló, Tatán és környékén több helyen is előfordult, hogy veszélyes hulladék került közterületre. Korábban írtunk róla: a Bacsó Béla úti lakótelepen rendszeres probléma a szelektív gyűjtők környékének illegális szeméttel való elárasztása – ott halmokban állnak az üvegek, PET-palackok és kartonok. Sőt, országos botrányt kavart tavaly ősszel az az eset is, amikor Mosonmagyaróvártól egészen Esztergomig szóródtak szét vérmintákat és vírust tartalmazó kémcsövek egy közúti szállítás során.

A közös nevező minden esetben ugyanaz: a veszélyes hulladék felelőtlen elhagyása közvetlen egészségügyi kockázatot jelent, és a közösség biztonságát veszélyezteti.

 

