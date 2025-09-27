szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betegség

30 perce

Amikor a nátha egy férfinél élet-halál küzdelemnek tűnik

Címkék#biológiai#ösztrogén#férfinátha#influenza#immunrendszer#férfi#hormon#nátha

Ha egy férfi náthás lesz, gyakran úgy tűnik, mintha a világ összeomlana körülötte. A férfi nátha azonban nem csupán sztereotípia: tudományos kutatások is bizonyítják, hogy a férfiak szervezete másképp reagál a fertőzésekre, ezért gyakran súlyosabb tünetekkel küzdenek.

Balogh Rebeka

Egy náthás férfi viselkedése sokszor eltúlzottnak tűnik: nyöszörög, segítséget kér, és a környezete szerint túlreagálja a betegséget. Bár az állapot elsőre viccesnek tűnhet, a hosszú távú tünetek mind a férfit, mind a körülötte élőket próbára tehetik. A férfi nátha valóban létezik– írja a BorsOnline.

Férfi nátha – a férfiak szervezete másképp reagál a náthára, súlyosabb tünetekkel küzdenek. Forrás: Pexels
Férfi nátha – a férfiak szervezete másképp reagál a náthára, súlyosabb tünetekkel küzdenek.
Forrás: Pexels

Férfi nátha – tudományos magyarázat

Sok férfi nem szívesen kéri a környezete támogatását, és hajlamos a tüneteket magában hordozni. Emiatt gyakran napokig legyengülten fekszenek ágyban, miközben a környezetük nem tudja, mennyire súlyos a helyzet. A férfiak társadalmi szerepe is befolyásolja a viselkedést: az elvárások miatt sokan dramatizálják a tüneteiket, hogy több törődést kapjanak.

A férfi nátha nem csupán sztereotípia. Biológiai okok is állnak a háttérben: a férfiak immunrendszere kevésbé képes hatékonyan védekezni a náthával és az influenzával szemben, míg a nők hormonja, az ösztrogén, erősíti a szervezet védekezését. Ennek következtében a férfiaknál a fertőzés leküzdése lassabb, a tünetek súlyosabbak lehetnek és a gyógyulási idő hosszabb.

Ezért a férfiak gyakran kapnak kevesebb figyelmet a környezetüktől, és a súlyosabb tünetek miatt valóban több támogatásra és ápolásra van szükségük. A férfi nátha kapcsán hallott vicces megjegyzések, miszerint a férfiak túlreagálják a betegséget, részben társadalmi és kulturális elvárásokból fakadnak, de részben a valós biológiai különbségek is indokolják ezt a viselkedést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu