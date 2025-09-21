57 év után is színpadon: Fenyő Miklós a Szerencsekoncerten hozta el a rock and rollt

A hatoslottó fennállásának évfordulója alkalmából a Szerencsejáték Zrt. idén is több városban rendezett Szerencsekoncertet, melynek ezúttal Tatabánya adott otthont. A város közönsége igazi zenei csemegét kapott: a rendezvény főszereplője Fenyő Miklós volt, aki évtizedek óta a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja.

Fenyő Miklós ismét elvarázsolta a közönséget: a tatabányai Szerencsekoncert színpadán szóltak a legendás rock and roll slágerek

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Fenyő Miklós Tatabányán

A fellépés során felcsendültek a legismertebb rock and roll slágerek, amelyek évtizedek óta generációkat táncoltatnak meg. Több mint fél évszázada áll a reflektorfényben, dalai generációk számára jelentették a szabadság, a fiatalság és az életöröm szimbólumát. A közönség ezúttal sem csalódott, Fenyő pedig a tőle megszokott energiával és eleganciával varázsolta el a tatabányai publikumot.

Minden alkalommal igyekszem átadni a lényegét annak, amit az elmúlt 57 évben megalkottam

– mondta a koncert után.

Hungária – egy álom újjászületése

Az idei év másik nagy szenzációja a legendás Hungária újratalálkozása volt. Júniusban a budapesti MVM Dome-ban több évtized után ismét színpadra állt együtt Fenyő Miklós, Dolly, Szikora Róbert és Novai Gábor. A fellépést hónapokig tartó várakozás előzte meg, és a közönség lelkesedése minden várakozást felülmúlt.

Fenyő Miklós felidézte az élményt:

Az egy álom valóra válása volt, megrázó és megindító élmény, hogy ott lehettem a régi játszótársakkal, akikkel 45 éve indítottuk el közösen a Hungáriát. A többieken is ugyanezt láttam a próbákon és a koncerten is.

A rajongók természetesen arra kíváncsiak, vajon lesz-e folytatás. A zenész mosolyogva csak ennyit mondott:

Esély mindenre van. Soha ne mondd, hogy soha.

Bár konkrét terveket egyelőre nem árult el, ő maga is nagy örömmel állna a színpadra a bandával.