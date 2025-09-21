4 órája
57 év után is színpadon: Fenyő Miklós a Szerencsekoncerten hozta el a rock and rollt
Szeptember 20-án Tatabányán lépett színpadra a magyar rock and roll legismertebb alakja. A koncert után Fenyő Miklós arról mesélt nekünk, milyen volt újra közönség előtt állni, hogyan élte meg a Hungária nyári visszatérését, és miért érezte most időszerűnek az önéletrajzi könyve megírását.
A hatoslottó fennállásának évfordulója alkalmából a Szerencsejáték Zrt. idén is több városban rendezett Szerencsekoncertet, melynek ezúttal Tatabánya adott otthont. A város közönsége igazi zenei csemegét kapott: a rendezvény főszereplője Fenyő Miklós volt, aki évtizedek óta a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja.
Fenyő Miklós Tatabányán
A fellépés során felcsendültek a legismertebb rock and roll slágerek, amelyek évtizedek óta generációkat táncoltatnak meg. Több mint fél évszázada áll a reflektorfényben, dalai generációk számára jelentették a szabadság, a fiatalság és az életöröm szimbólumát. A közönség ezúttal sem csalódott, Fenyő pedig a tőle megszokott energiával és eleganciával varázsolta el a tatabányai publikumot.
Minden alkalommal igyekszem átadni a lényegét annak, amit az elmúlt 57 évben megalkottam
– mondta a koncert után.
Hungária – egy álom újjászületése
Az idei év másik nagy szenzációja a legendás Hungária újratalálkozása volt. Júniusban a budapesti MVM Dome-ban több évtized után ismét színpadra állt együtt Fenyő Miklós, Dolly, Szikora Róbert és Novai Gábor. A fellépést hónapokig tartó várakozás előzte meg, és a közönség lelkesedése minden várakozást felülmúlt.
Fenyő Miklós felidézte az élményt:
Az egy álom valóra válása volt, megrázó és megindító élmény, hogy ott lehettem a régi játszótársakkal, akikkel 45 éve indítottuk el közösen a Hungáriát. A többieken is ugyanezt láttam a próbákon és a koncerten is.
A rajongók természetesen arra kíváncsiak, vajon lesz-e folytatás. A zenész mosolyogva csak ennyit mondott:
Esély mindenre van. Soha ne mondd, hogy soha.
Bár konkrét terveket egyelőre nem árult el, ő maga is nagy örömmel állna a színpadra a bandával.
GALÉRIA: Fenyő Miklós Tatabányán (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Könyv: Mélyvíz, csak megúszóknak
Fenyő Miklós azonban nem csak a színpadon aktív. 2025-ben jelent meg önéletrajzi kötete, a Mélyvíz, csak megúszóknak, amelyben gyerekkoráról, pályafutásáról és személyes élményeiről mesél. A könyv különlegessége, hogy nem szigorúan időrendben halad, hanem epizódok, emlékfoszlányok és történetek láncolatából áll össze, így sokkal közelebb engedi az olvasót a szerző gondolataihoz és lelki világához.
Ez egy lélektani pillanat volt, amikor az ember úgy érzi, hogy most aztán bemutatkozik. Nemcsak a dalok szövegein keresztül, hanem a mögöttes történetekkel és lelki állapotokkal is. Ez tulajdonképpen egy igazi bemutatkozás
– fogalmazott az énekes.
A kötet a tervek szerint nem egyedülálló alkotás, hanem egy sorozat első darabja.
Miután megjelent az első, lesz második, harmadik és így tovább
– árulta el Fenyő, így a rajongók a jövőben még több kulisszatitokra és személyes történetre számíthatnak.
A tatabányai közönség felejthetetlen élménnyel gazdagodott, Fenyő Miklós pedig bizonyította: a rock and roll iránti szenvedélye és lendülete mit sem változott az évtizedek során. És bár a jövőbeli Hungária-koncertek sorsa még bizonytalan, egy dolog biztos: Fenyő Miklós üzenete ma is aktuális – a rock and roll él, és közösséget teremt.
