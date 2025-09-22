szeptember 22., hétfő

Móric névnap

20°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

2 órája

Ilyen volt fiatalon a rock and roll magyar királya, Fenyő Miklós - fotókon az ikon

Címkék#Tatabánya#Made in Hungaria#ikon#Fenyő Miklós

Fergeteges bulit csapott a hétvégén Tatabányán a magyar rocklegenda. Fenyő Miklós elkápráztatta a közönséget, mi pedig ezúttal azt mutatjuk meg, milyen volt régen az a név, amit bizony mindenki ismer.

Gábos Orsolya

Szeptember 20-án a Szerencsekoncerten, Tatabányán lépett fel a közönség nagy örömére Fenyő Miklós. A közönség soraiban különböző korosztályok keveredtek, így nosztalgiázni támadt kedvünk. Mutatjuk, hogy nézett ki régen a legnagyobb magyar rocklegenda, aki most is nagy beleéléssel énekel a színpadon.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós az egykori Utasellátó Vállalat klubjában, Budapesten 1970-ben.
Forrás: Fortepan/

57 éve a zene szolgálatában: Fenyő Miklós élete

Fenyő Miklós úgy fogalmazott kérdésünkre, hogy minden alkalommal igyekszik átadni annak a lényegét, amit az elmúlt 57 évben megalkotott. A Hungária zenekarban 1967-től egészen 1983-ig bezáróan tevékenykedett a 78 éves énekes. 1986-88 között megalakult és aktívan tevékenykedett a Modern Hungária nevű formáció. Ezt követően 1992-ig tehetséges fiatalokat menedzselt, ilyen volt például a ma is aktív Szandi. 1994-ben szólókarrierbe kezdett, életében fontos mérföldkő továbbá, hogy 2009-ben Made in Hungaria címmel készült film az életéről. Mostanra azonban eljutott odáig, hogy megírta önéletrajzát "Mélyvíz, csak megúszóknak" címmel.

GALÉRIA: Ilyen volt Fenyő Miklós fiatalon

 

