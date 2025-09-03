Csapdával fogják be a teknősöket a Fényes Tanösvényen +fotók, videó

Napozó teknősök a fatörzseken, apró békák rejtőznek a vízfelszínt borító zöld mohaszőnyeg alatt, harkály kopogtat az egyik odvas égerfán. Ez a látvány fogadja azokat, akik szeptemberben is a Tatai Fényes Tanösvényt választják kikapcsolódásként. Azonban a látogatók két szokatlan eszközt is megfigyelhetnek az erdei forrás vízén, a kidőlt fatörzsek között megbújva. Ugyanis két napozócsapdát helyeztek ki a teknősöknek.

A teknőscsapdák ezúttal a Fényes Tanösvény erdei forrásába kerültek

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vörös Fáta, a tanösvény szakvezetője búvárruhába öltözve merészkedett a vízbe, míg Petrovics Milán, a Duna-Ipoly Nemzeti Park önkéntese mellcsizmában állt a forrásban, hogy elhelyezze a csapdákat a teknősök kedvenc napozóhelyeinek közelében.

Csapdák a Fényes Tanösvényen

– Két napozócsapdát helyeztünk ki a Fényes Tanösvényen, az erdei forrásnál – mondta Milán. – Reméljük, hogy szeptemberben sikerül majd ékszerteknőst fogni. A módszer lényege, hogy a napozni vágyó teknősök kimásznak a pallóra, majd amikor vissza akarnak ugrani a vízbe, egy hálóba esnek.

Fáta közben megmutatta, hogy hova szeretné kihelyezni a csapdákat.

– Itt fordulnak elő a legtöbb esetben az ékszerteknősök. Ezek az állatok annyira ravaszak és intelligensek, hogy kiszorítják a mocsári teknősöket a napozóhelyekről – magyarázta, amíg rögzítették az úszó alkalmatosságokat a fatörzsekhez. A szakvezető közben elmondta, hogy kétnaponta fogja ellenőrizni a csapdákat, hogy került-e bele páncélos. Ha egy invazív faj példánya esett a csapdába, akkor annak a fővárosi állatkert lesz majd az új otthona.