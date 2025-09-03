43 perce
Csapdával fogják be a teknősöket a Fényes Tanösvényen +fotók, videó
Különleges csapdával próbálják megfékezni az invazív fajokat a tatai lápvidéken. A teknőscsapdák ezúttal a Fényes Tanösvény erdei forrásába kerültek.
Napozó teknősök a fatörzseken, apró békák rejtőznek a vízfelszínt borító zöld mohaszőnyeg alatt, harkály kopogtat az egyik odvas égerfán. Ez a látvány fogadja azokat, akik szeptemberben is a Tatai Fényes Tanösvényt választják kikapcsolódásként. Azonban a látogatók két szokatlan eszközt is megfigyelhetnek az erdei forrás vízén, a kidőlt fatörzsek között megbújva. Ugyanis két napozócsapdát helyeztek ki a teknősöknek.
Vörös Fáta, a tanösvény szakvezetője búvárruhába öltözve merészkedett a vízbe, míg Petrovics Milán, a Duna-Ipoly Nemzeti Park önkéntese mellcsizmában állt a forrásban, hogy elhelyezze a csapdákat a teknősök kedvenc napozóhelyeinek közelében.
Csapdák a Fényes Tanösvényen
– Két napozócsapdát helyeztünk ki a Fényes Tanösvényen, az erdei forrásnál – mondta Milán. – Reméljük, hogy szeptemberben sikerül majd ékszerteknőst fogni. A módszer lényege, hogy a napozni vágyó teknősök kimásznak a pallóra, majd amikor vissza akarnak ugrani a vízbe, egy hálóba esnek.
Fáta közben megmutatta, hogy hova szeretné kihelyezni a csapdákat.
– Itt fordulnak elő a legtöbb esetben az ékszerteknősök. Ezek az állatok annyira ravaszak és intelligensek, hogy kiszorítják a mocsári teknősöket a napozóhelyekről – magyarázta, amíg rögzítették az úszó alkalmatosságokat a fatörzsekhez. A szakvezető közben elmondta, hogy kétnaponta fogja ellenőrizni a csapdákat, hogy került-e bele páncélos. Ha egy invazív faj példánya esett a csapdába, akkor annak a fővárosi állatkert lesz majd az új otthona.
GALÉRIA: Teknőscsapdák kihelyezése a Fényes Tanösvényben (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
– Az idegenhonos ékszerteknősök a felelőtlen állattartás miatt kerültek ide és az Által-ér patakon keresztül jutottak el a Fényes Tanösvényre – tette hozzá Milán, aki a tatabányai Csónakázó tónál több tucatnyi invazív teknős fogott már ki hálóval. Azonban a lápon ez a módszert nem lehetne alkalmazni, ezért próbálkoznak a csapdákkal, amik korábban szintén jó szolgálatot tettek a tatabányai kis tavon. Hozzátette, hogy az ékszerteknősök kereskedelmi forgalmazása már régóta tilos hazánkban. Pontosan azért, mert sok példányt eresztettek szabadon természetes vizeinkben.
Menedékre lelnek a lápon
Fáta szerint mintegy tucatnyi invazív, főleg sárga- és vörösfülű ékszerteknős élhet a lápvidéken, akiket most ezzel a módszerrel próbálnak befogni.
Mint arról korábban beszámoltunk, nyár elején egy apró bébi mocsári teknős talált új otthonra a lápvidéken, miután állatbarátok fedezték fel a víztől távol. A kis teknősnek szerencséje volt. A forrásoknál évente 2-3 mentett példányt is befogadnak, de csak szigorú feltételek mellett.
A Fényes Tanösvény célja, hogy a természetvédelmi szempontokat szem előtt tartva adjon új otthont a rászoruló, valóban őshonos fajoknak. Az erőfeszítéseknek hála a lápvilág egyre inkább teknősparadicsommá válik.
