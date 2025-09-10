Új fényben a Fényes Kemping – nagyszabású tervek a jövőre

– Nem csupán arról van szó, hogy leszedjük a régi faházakat és újat teszünk a helyükre. Az egész területet szeretnénk újragondolni, hogy megfeleljen a mai kihívásoknak, és hosszú távon fenntartható legyen. Ez természetesen egy hosszú folyamat, amelynek csak az első lépése a faházak cseréje, de azt szeretnénk, ha ez is az új koncepcióba illeszkedne bele. Ezért fontos többek között az is, hogy a szükséges közműveket hogyan építsük ki, újítsuk meg – magyarázta a vezérigazgató.

Keresik a jó megoldást

A jelenlegi nyolc faház egy-egy betontalapzaton áll. Azonban az már közel sem biztos, hogy az új épületeknek is az lesz a talapzata.

– Az a terv, hogy az úgynevezett árnyas platán és a jégmadár faházakat lebontjuk. A bontás után azt is meg kell vizsgálni, hogy a betontalapzatokat mire lehet hasznosítani – magyarázta Pap Tibor, aki hozzátette, hogy a tervek szerint mobil- és modulházak is szóba jöhetnek, amelyek egyszerűen telepíthetők, szükség esetén áthelyezhetők, miközben kívül-belül igényesek és komfortosak.

– Ez költséghatékony megoldás lehet, miközben rugalmasan kezelhetjük a terület adottságait, például a forrásvidék változásait – mondta.

Mobil vagy modulházak A mobilház egy olyan építmény, amelyet egy mozgatható alapra, gyakorlatilag utánfutóra helyeznek. Ezt odahúzzák a kívánt helyre, kitámasztják, körbeépítik, így kívülről úgy néz ki, mint egy hagyományos házikó. Az alsó, kb. 50 cm-es rész alatt a valóságban az utánfutó van, így a házat bármikor el lehet vinni. De a modulházak szintén praktikusak: ezek konténerméretű modulokból állnak, amelyeket akár egyedileg is meg tudnak tervezni és le tudnak gyártani, majd a helyszínen összeszerelni.

A beruházás során további fontos szempont a szabályozásoknak való megfelelés és a költséghatékonyság.

– Először fel kell álljon a projekt munkaszervezet, aztán meg kell terveztetni a közműveket, kiválasztani a legideálisabb épület típust, és csak utána lehet megvalósítani. Fontos, hogy minden pályázati, jogi és műszaki feltételnek megfeleljünk – hangsúlyozta a vezérigazgató. A koncepció része a terület egészének újragondolása, a közművek, a csatorna, a víz- és villamoshálózat korszerűsítése, valamint a faházak téli használhatóságának biztosítása.