Új fényben a Fényes Kemping – nagyszabású tervek a jövőre
Nagyot mernek álmodni Tatán. A Fényes Kemping felújítása csak az első lépése lenne egy hosszútávú fejlesztésnek. A legjobb tervek kidolgozásához civil szakértők segítségét is kérnék.
A tatai Fényes Kemping több mint száz éves történetével és közel 30 hektáros területével sok generáció gyerekkorának meghatározó helyszíne volt. A különleges környezetet a 20–22 fokos, napi 40 ezer liter forrásvízzel táplált strand és a Fényes Tanösvény teszi felejthetetlenné.
Most végre megújulhatnak a kemping faházai. Michl József, Tata polgármestere korábban arról számolt be, hogy a tataiak által jól ismert faházak egy Interreg-projekt keretében újulhatnak meg, több mint 600 ezer eurós, azaz közel 200 millió forintos támogatással. A tervek szerint 2026-ra készülhet el a felújítás, és az új faházak már télen is használhatók lesznek.
Így újulhat meg a Fényes Kemping
Az izgalmas kérdés csak az, milyen lesz majd az új Fényes Kemping, ami a következő generációk kedvenc helye lehet. Pap Tibor, a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem csupán a házak cseréjében gondolkodnak, hanem egy átfogó, hosszú távú koncepció részeként szeretnék megújítani az egész területet.
– Nem csupán arról van szó, hogy leszedjük a régi faházakat és újat teszünk a helyükre. Az egész területet szeretnénk újragondolni, hogy megfeleljen a mai kihívásoknak, és hosszú távon fenntartható legyen. Ez természetesen egy hosszú folyamat, amelynek csak az első lépése a faházak cseréje, de azt szeretnénk, ha ez is az új koncepcióba illeszkedne bele. Ezért fontos többek között az is, hogy a szükséges közműveket hogyan építsük ki, újítsuk meg – magyarázta a vezérigazgató.
Keresik a jó megoldást
A jelenlegi nyolc faház egy-egy betontalapzaton áll. Azonban az már közel sem biztos, hogy az új épületeknek is az lesz a talapzata.
– Az a terv, hogy az úgynevezett árnyas platán és a jégmadár faházakat lebontjuk. A bontás után azt is meg kell vizsgálni, hogy a betontalapzatokat mire lehet hasznosítani – magyarázta Pap Tibor, aki hozzátette, hogy a tervek szerint mobil- és modulházak is szóba jöhetnek, amelyek egyszerűen telepíthetők, szükség esetén áthelyezhetők, miközben kívül-belül igényesek és komfortosak.
– Ez költséghatékony megoldás lehet, miközben rugalmasan kezelhetjük a terület adottságait, például a forrásvidék változásait – mondta.
Mobil vagy modulházak
A mobilház egy olyan építmény, amelyet egy mozgatható alapra, gyakorlatilag utánfutóra helyeznek. Ezt odahúzzák a kívánt helyre, kitámasztják, körbeépítik, így kívülről úgy néz ki, mint egy hagyományos házikó. Az alsó, kb. 50 cm-es rész alatt a valóságban az utánfutó van, így a házat bármikor el lehet vinni. De a modulházak szintén praktikusak: ezek konténerméretű modulokból állnak, amelyeket akár egyedileg is meg tudnak tervezni és le tudnak gyártani, majd a helyszínen összeszerelni.
A beruházás során további fontos szempont a szabályozásoknak való megfelelés és a költséghatékonyság.
– Először fel kell álljon a projekt munkaszervezet, aztán meg kell terveztetni a közműveket, kiválasztani a legideálisabb épület típust, és csak utána lehet megvalósítani. Fontos, hogy minden pályázati, jogi és műszaki feltételnek megfeleljünk – hangsúlyozta a vezérigazgató. A koncepció része a terület egészének újragondolása, a közművek, a csatorna, a víz- és villamoshálózat korszerűsítése, valamint a faházak téli használhatóságának biztosítása.
A jövőnek épül
– Szeretném, ha a Fényes nemcsak a múlt örökségét őrizné, hanem modern, fenntartható és minden évszakban élvezhető központtá válna. Egyre inkább visszakacsintanánk az ökoszemléletmód felé, és szeretném, ha a házak is ezt tükröznék. Olyan épületeket szeretnénk, amely a környezetbe illeszkednek, jó ár-érték arányúak, téliesítettek, valamint a fenntarthatóságot, és a környezettudatosságot minél inkább szem előtt tartják – tette hozzá.
- a beruházás összköltsége mintegy 600 ezer euró
- vagyis mintegy 200 millió forint, amelyből a város a közműfejlesztést is fedezni tudja
- a projekt első lépése a hosszú távú koncepció felvázolása
- a terület rehabilitációja és a faházak telepítése is megtörténhet.
– Ha már egyszer a területre költünk, szeretném, ha az nem csupán rövid távú megoldás lenne, hanem egy átgondolt, több évre szóló terv első lépése, amely hosszú távon a Fényes egészének arculatát újítaná meg – hangsúlyozta a vezérigazgató