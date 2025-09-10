szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

31 perce

Új fényben a Fényes Kemping – nagyszabású tervek a jövőre

Címkék#Pap Tibor#horgászturizmus#betontalapzat#fényes kemping#koncepció kemping#modulház#rehabilitáció#ház

Nagyot mernek álmodni Tatán. A Fényes Kemping felújítása csak az első lépése lenne egy hosszútávú fejlesztésnek. A legjobb tervek kidolgozásához civil szakértők segítségét is kérnék.

Goletz-DeáK Viktória

A tatai Fényes Kemping több mint száz éves történetével és közel 30 hektáros területével sok generáció gyerekkorának meghatározó helyszíne volt. A különleges környezetet a 20–22 fokos, napi 40 ezer liter forrásvízzel táplált strand és a Fényes Tanösvény teszi felejthetetlenné.

fényes kemping fényes fürdő
A Fényes Kemping faházait le kell bontani. A tervek szerint helyükre modern, négyévszakos házak kerülnének
Fotó: Hagymás Bence / Forrás:  24 Óra

Most végre megújulhatnak a kemping faházai. Michl József, Tata polgármestere korábban arról számolt be, hogy a tataiak által jól ismert faházak egy Interreg-projekt keretében újulhatnak meg, több mint 600 ezer eurós, azaz közel 200 millió forintos támogatással. A tervek szerint 2026-ra készülhet el a felújítás, és az új faházak már télen is használhatók lesznek.

Így újulhat meg a Fényes Kemping

Az izgalmas kérdés csak az, milyen lesz majd az új Fényes Kemping, ami a következő generációk kedvenc helye lehet. Pap Tibor, a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem csupán a házak cseréjében gondolkodnak, hanem egy átfogó, hosszú távú koncepció részeként szeretnék megújítani az egész területet. 

– Nem csupán arról van szó, hogy leszedjük a régi faházakat és újat teszünk a helyükre. Az egész területet szeretnénk újragondolni, hogy megfeleljen a mai kihívásoknak, és hosszú távon fenntartható legyen. Ez természetesen egy hosszú folyamat, amelynek csak az első lépése a faházak cseréje, de azt szeretnénk, ha ez is az új koncepcióba illeszkedne bele. Ezért fontos többek között az is, hogy a szükséges közműveket hogyan építsük ki, újítsuk meg – magyarázta a vezérigazgató.

Keresik a jó megoldást

A jelenlegi nyolc faház egy-egy betontalapzaton áll. Azonban az már közel sem biztos, hogy az új épületeknek is az lesz a talapzata.
– Az a terv, hogy az úgynevezett árnyas platán és a jégmadár faházakat lebontjuk. A bontás után azt is meg kell vizsgálni, hogy a betontalapzatokat mire lehet hasznosítani  – magyarázta Pap Tibor, aki hozzátette, hogy a tervek szerint mobil- és modulházak is szóba jöhetnek, amelyek egyszerűen telepíthetők, szükség esetén áthelyezhetők, miközben kívül-belül igényesek és komfortosak. 
– Ez költséghatékony megoldás lehet, miközben rugalmasan kezelhetjük a terület adottságait, például a forrásvidék változásait – mondta.

Mobil vagy modulházak

A mobilház egy olyan építmény, amelyet egy mozgatható alapra, gyakorlatilag utánfutóra helyeznek. Ezt odahúzzák a kívánt helyre, kitámasztják, körbeépítik, így kívülről úgy néz ki, mint egy hagyományos házikó. Az alsó, kb. 50 cm-es rész alatt a valóságban az utánfutó van, így a házat bármikor el lehet vinni. De a modulházak szintén praktikusak: ezek konténerméretű modulokból állnak, amelyeket akár egyedileg is meg tudnak tervezni és le tudnak gyártani, majd a helyszínen összeszerelni.

A beruházás során további fontos szempont a szabályozásoknak való megfelelés és a költséghatékonyság. 
– Először fel kell álljon a projekt munkaszervezet, aztán meg kell terveztetni a közműveket, kiválasztani a legideálisabb épület típust, és csak utána lehet megvalósítani. Fontos, hogy minden pályázati, jogi és műszaki feltételnek megfeleljünk – hangsúlyozta a vezérigazgató. A koncepció része a terület egészének újragondolása, a közművek, a csatorna, a víz- és villamoshálózat korszerűsítése, valamint a faházak téli használhatóságának biztosítása. 

A jövőnek épül

– Szeretném, ha a Fényes nemcsak a múlt örökségét őrizné, hanem modern, fenntartható és minden évszakban élvezhető központtá válna. Egyre inkább visszakacsintanánk az ökoszemléletmód felé, és szeretném, ha a házak is ezt tükröznék. Olyan épületeket szeretnénk, amely a környezetbe illeszkednek, jó ár-érték arányúak, téliesítettek, valamint a fenntarthatóságot, és a környezettudatosságot minél inkább szem előtt tartják – tette hozzá.

  • a beruházás összköltsége mintegy 600 ezer euró
  • vagyis mintegy 200 millió forint, amelyből a város a közműfejlesztést is fedezni tudja
  • a projekt első lépése a hosszú távú koncepció felvázolása
  • a terület rehabilitációja és a faházak telepítése is megtörténhet.
    – Ha már egyszer a területre költünk, szeretném, ha az nem csupán rövid távú megoldás lenne, hanem egy átgondolt, több évre szóló terv első lépése, amely hosszú távon a Fényes egészének arculatát újítaná meg – hangsúlyozta a vezérigazgató

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu