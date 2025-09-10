szeptember 10., szerda

A szépség mellett a kultúrát is ünnepelték a Felvidék Arca döntőjén

Címkék#Felvidék Arca#fashion#verseny#lány#kultúra

Harmadjára keresték a Felvidék Arcát, és nem árulok zsákbamacskát, meg is találták. Méghozzá egy látványos showműsorral egybekötve, amire szeptember 6-án az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban került sor. A korona végül Varga Enikő fejére került, az első udvarhölgy Vaculka Dorina, a második udvarhölgy pedig Molnár Bianka lett.

Kemma.hu

Bevallom, még sosem jártam szépségversenyen, és valahogy nem is vonzott az a világ, ahol csak a tökéletes 90-60-90-es testalkat, na meg persze a világbéke számított. Aztán a fülembe jutott, hogy a Felvidék Arca döntőjének helyszíne az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ lesz. Gondoltam, ha már helybe hozzák a versenyt, akkor ott a helyem.

felvidék arca
A Felvidék Arca 12 döntőse csodálatos estélyiben vonult a színpadon
Forrás: Felvidék Arca / Facebook

Minden, amit tudni kell a Felvidék arca versenyről

Miután bevonult a tizenkét döntős, rájöttem, hogy ez a szépségverseny eltér a hagyományostól, itt ugyanis esélyt kapnak az alacsonyabb vagy a nőiesebb idomokkal rendelkező lányok, akik nem a világbékét szajkózzák, hanem azt, hogy mennyire fontos a felvidéki magyarság kultúrája. A megmérettetés megálmodója és életre hívója Kiss Kósa Annamária, valamint a versenyt második éve lebonyolító Értékműhely Polgári Társulás egyéniségeket keresett, akikben a szépség mellett ott van az emberség is. Lakatos Róbert, az Egressy Béni Művelődési Központ vezetője elmondta, ez a központ az egyik legnagyobb a Kárpát-medencében, és rengeteg színvonalas előadásnak otthont adott már, de szépségversenynek még sosem. Ezért is örültek, hogy a szervezők őket választották. Az elismert zenészként is tevékenykedő igazgató két dolgot emelt ki: a szépség örök és a Kárpát-medencében élnek a legszebb lányok. Lelkes Andrea, az Értékműhely PT vezetője arról beszélt, hogy a tizenkét döntős nem csupán a szépségével hódít, de mindannyian szívükben érzik a magyar kultúrát. A Felvidék Arca egyik célja is az, hogy ezt a kultúrát populárisabb formában tárja a nagyközönség elé. A résztvevők Szlovákia magyarlakta régióit képviselték Pozsonytól Kassáig, volt köztük tanuló, pedagógus, személyi edző, egykori aktív focista és hokis, leendő szülésznő és fodrász.

Kiss Kósa Annamária egyedi tervezésű KOKA fashion ruhái remekül mutattak a szépségeken
Forrás: Felvidék Arca / Facebook

A lányok többször álltak színpadra az este folyamán, láthattuk őket a KOKA fashion kollekciójában, fürdőruhában, a népies vonalat követve és káprázatos estélyikben. A koreográfiák között pedig fellépők színesítették a műsort, zenével és tánccal. A Felvidék Arca döntőjén nem csak az első három helyezettet díjazták, hanem voltak különböző alversenyek is. A Miss Talent Molnár Bianka, a Miss Sport Vaculka Dorina, a Miss Bikini Hamar Emma, a Miss Charity Nagy Lara, a Miss Media Molnár Bianka lett. A második udvarhölgynek Molnár Biankát, az első udvarhölgynek Vaculka Dominikát választották, míg a Felvidék Arca 2025 koronája Varga Enikő fejére került.

 

A Felvidék Arca a 22 éves Varga Enikő lett, az első udvarhölgy Vaculka Dorina (jobbra), a második udvarhölgy Molnár Bianka (balra)
Forrás: Felvidék Arca / Facebook

 

 

