1 órája
A szépség mellett a kultúrát is ünnepelték a Felvidék Arca döntőjén
Harmadjára keresték a Felvidék Arcát, és nem árulok zsákbamacskát, meg is találták. Méghozzá egy látványos showműsorral egybekötve, amire szeptember 6-án az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban került sor. A korona végül Varga Enikő fejére került, az első udvarhölgy Vaculka Dorina, a második udvarhölgy pedig Molnár Bianka lett.
Bevallom, még sosem jártam szépségversenyen, és valahogy nem is vonzott az a világ, ahol csak a tökéletes 90-60-90-es testalkat, na meg persze a világbéke számított. Aztán a fülembe jutott, hogy a Felvidék Arca döntőjének helyszíne az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ lesz. Gondoltam, ha már helybe hozzák a versenyt, akkor ott a helyem.
Minden, amit tudni kell a Felvidék arca versenyről
Miután bevonult a tizenkét döntős, rájöttem, hogy ez a szépségverseny eltér a hagyományostól, itt ugyanis esélyt kapnak az alacsonyabb vagy a nőiesebb idomokkal rendelkező lányok, akik nem a világbékét szajkózzák, hanem azt, hogy mennyire fontos a felvidéki magyarság kultúrája. A megmérettetés megálmodója és életre hívója Kiss Kósa Annamária, valamint a versenyt második éve lebonyolító Értékműhely Polgári Társulás egyéniségeket keresett, akikben a szépség mellett ott van az emberség is. Lakatos Róbert, az Egressy Béni Művelődési Központ vezetője elmondta, ez a központ az egyik legnagyobb a Kárpát-medencében, és rengeteg színvonalas előadásnak otthont adott már, de szépségversenynek még sosem. Ezért is örültek, hogy a szervezők őket választották. Az elismert zenészként is tevékenykedő igazgató két dolgot emelt ki: a szépség örök és a Kárpát-medencében élnek a legszebb lányok. Lelkes Andrea, az Értékműhely PT vezetője arról beszélt, hogy a tizenkét döntős nem csupán a szépségével hódít, de mindannyian szívükben érzik a magyar kultúrát. A Felvidék Arca egyik célja is az, hogy ezt a kultúrát populárisabb formában tárja a nagyközönség elé. A résztvevők Szlovákia magyarlakta régióit képviselték Pozsonytól Kassáig, volt köztük tanuló, pedagógus, személyi edző, egykori aktív focista és hokis, leendő szülésznő és fodrász.
A lányok többször álltak színpadra az este folyamán, láthattuk őket a KOKA fashion kollekciójában, fürdőruhában, a népies vonalat követve és káprázatos estélyikben. A koreográfiák között pedig fellépők színesítették a műsort, zenével és tánccal. A Felvidék Arca döntőjén nem csak az első három helyezettet díjazták, hanem voltak különböző alversenyek is. A Miss Talent Molnár Bianka, a Miss Sport Vaculka Dorina, a Miss Bikini Hamar Emma, a Miss Charity Nagy Lara, a Miss Media Molnár Bianka lett. A második udvarhölgynek Molnár Biankát, az első udvarhölgynek Vaculka Dominikát választották, míg a Felvidék Arca 2025 koronája Varga Enikő fejére került.