Fegyverpénz: kiderült, hogy ki és mikor kaphatja meg

Örülhetnek Gulyás Gergely bejelentésének a rendvédelmi dolgozók. Mondjuk mikor érkezik a fegyverpénz.

Kemma.hu

A kormány döntése értelmében 2026-ban is kifizetik a fegyverpénzt. A juttatást a korábbi szabályok szerint folyósítják, vagyis a rendőrök, a katonák, a NAV pénzügyőrei és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya ismét megkapja a hat havi plusz juttatást.

Forrás: kormany.hu

Két új kérdésről külön is döntöttek: a legutóbbi kifizetés óta létrejött határvadászok is jogosultak lesznek a pénzre, valamint a tisztjelöltek helyzetét is rendezték. 

Többen kapják meg a fegyverpénzt

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón bejelentette, hogy a kormány legutóbbi ülésén döntés született a fegyverpénz idei kifizetéséről, ami most is hat havi illetményt tesz ki.
Két új kérdésben kellett külön határozni. Az egyik a határvadászok helyzete volt, akik a legutóbbi kifizetéskor még nem léteztek. A kormány döntése szerint ők is jogosultak a támogatásra, hiszen fegyveres testületként ugyanúgy részei a rendszernek, mint a rendőrség vagy a honvédség.

A másik döntés a tisztjelölt hallgatókat érintette. A cél az, hogy mind a honvéd-, mind a rendőrtisztjelöltek megkapják a juttatást. A honvédtisztjelöltek jogállása már korábban megváltozott, így szolgálatteljesítés közben katonának minősülnek, ezért jogosultak a fegyverpénzre. A rendőrtisztjelölteknél azonban még pontos szabályozást kell alkotni, mivel ők is részt vehetnek szolgálati feladatokban, így nem kezelhetők egyszerűen hallgatóként.

A fegyverpénzt jövő februárban folyósítják. A felsorolt jogosultak közül csak azok nem kapják meg, akik ellen büntető vagy/és fegyelmi eljárás folyik. Az ő esetükben a kifizetésről az eljárás lezárása után, az alapján döntenek.

 

