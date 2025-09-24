Mi lesz veled, fedeles lovarda? Munkagép jelent meg a nagy múltú épületnél

Markoló zaja töri meg a tatai Öreg-tó csendjét a Kastély-térnél. Bár a kerítést fekete textillel körbekerítették, az egyik kaput nyitva hagyták, így a kíváncsi szemek is könnyen felfigyelhettek a munkagépre a fedeles lovarda udvarán.

Volt lovasiskola, presszó, majd lovas diszkó is. Most markolók dolgoznak, hogy egy új tatai szálloda lehessen az egykori fedeles lovarda épületéből.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Hogy mi lehet az egykori lovasiskolából egyelőre nem lehet tudni biztosan. Azonban a 24 Óra két évvel ezelőtt, az áprilisi testületi ülés után számolt be arról, hogy a képviselőknek a Platán akkori tulajdonosa, Szeles László mutatta be az épület hasznosításáról szóló akkori terveit.

Újjá születik az egykori fedeles lovarda

Akkor az épületet tervező, Markos Anikó építész a 24 Óra kérdésére elmondta, hogy egy 30 szobás szállodát szeretnének építeni a területre, ami szorosan kapcsolódna a Michelin-csillagos étteremhez. A szálloda kialakítása során az a cél, hogy a múlt jellegzetes hangulatát visszaidézzék. A szálloda a Platán Étterem vendégeit szolgálná, és a meglévő kő támfalak, valamint az egykori téglafalas homlokzatok formanyelve is megjelenik majd az új épületben. Bár a fedeles lovarda nem áll helyi vagy országos műemléki védelem alatt, a fejlesztő a műemléki környezethez illeszkedően, a történeti karaktert tiszteletben tartva dolgozik.

Két és fél évvel ezelőtt a Platán akkori tulajdonosának voltak nagy tervei az egykori lovasiskolával

Forrás: 24 Óra

Azt is megtudtuk két éve, hogy a tervezés alapját a kert történeti tudományos dokumentációja adta, amely a feltárt és ma is meglévő történeti tájkerti elemeket, ösvényeket, zöldfelületeket rögzíti. A területbe integrált közösségi funkciók is szerepet kapnának: a tópartról közvetlenül megközelíthető rendezvényhelyszín a város eseményeinek befogadó tere lenne, nagy előtérrel, amely kiállításokra, fogadásokra és installációkra is alkalmas, valamint új közösségi vizesblokkal váltaná ki a tóparton korábban álló konténereket.

2023-ban ezzel a látványtervvel mutatták be az egykori fedeles lovarda helyére elképzelt szálloda terveit

Forrás: beküldött

Sokat megélt már az épület A fedeles lovarda a tatai Öreg-tó délnyugati oldalán, a tóparti domboldalon áll, a több épületből álló csoport legnagyobb kiterjedésű és meghatározó épületeként. Építésének pontos ideje nem ismert, de valószínűleg az 1800-as évek második felében az Esterházyak téli lovardának emeltették. Később lovasiskola, majd presszó működött benne, és a helyiek a később lovas diszkónak is hívták.

Legutóbb arról nyilatkozott az építész, hogy még az örökségvédelmi és hatósági egyeztetések folynak, így a végleges terv és az épületegyüttes megjelenése még nem biztos. Az elmúlt 2 és fél évben azonban nem lehetett hallani a beruházás alakulásáról, így egyelőre azt sem tudni, hogy változtak-e a tulajdonos elképzelései. Az azonban biztos, hogy valamilyen unka folyik a területen, az Esterházy-lovarda szomszédságában. A beruházással kapcsolatban megkerestük Markos Anikót, amennyiben válaszolnak természetesen beszámolunk róla.

