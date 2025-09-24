57 perce
Mi lesz veled, fedeles lovarda? Munkagép jelent meg a nagy múltú épületnél
Volt lovasiskola, presszó, majd lovas diszkó is. Néhány éve felmerült egy újfajta hasznosítás lehetősége is, most pedig új fejleményre figyeltünk fel az egykori fedeles lovarda területén.
Markoló zaja töri meg a tatai Öreg-tó csendjét a Kastély-térnél. Bár a kerítést fekete textillel körbekerítették, az egyik kaput nyitva hagyták, így a kíváncsi szemek is könnyen felfigyelhettek a munkagépre a fedeles lovarda udvarán.
Hogy mi lehet az egykori lovasiskolából egyelőre nem lehet tudni biztosan. Azonban a 24 Óra két évvel ezelőtt, az áprilisi testületi ülés után számolt be arról, hogy a képviselőknek a Platán akkori tulajdonosa, Szeles László mutatta be az épület hasznosításáról szóló akkori terveit.
Újjá születik az egykori fedeles lovarda
Akkor az épületet tervező, Markos Anikó építész a 24 Óra kérdésére elmondta, hogy egy 30 szobás szállodát szeretnének építeni a területre, ami szorosan kapcsolódna a Michelin-csillagos étteremhez. A szálloda kialakítása során az a cél, hogy a múlt jellegzetes hangulatát visszaidézzék. A szálloda a Platán Étterem vendégeit szolgálná, és a meglévő kő támfalak, valamint az egykori téglafalas homlokzatok formanyelve is megjelenik majd az új épületben. Bár a fedeles lovarda nem áll helyi vagy országos műemléki védelem alatt, a fejlesztő a műemléki környezethez illeszkedően, a történeti karaktert tiszteletben tartva dolgozik.
Azt is megtudtuk két éve, hogy a tervezés alapját a kert történeti tudományos dokumentációja adta, amely a feltárt és ma is meglévő történeti tájkerti elemeket, ösvényeket, zöldfelületeket rögzíti. A területbe integrált közösségi funkciók is szerepet kapnának: a tópartról közvetlenül megközelíthető rendezvényhelyszín a város eseményeinek befogadó tere lenne, nagy előtérrel, amely kiállításokra, fogadásokra és installációkra is alkalmas, valamint új közösségi vizesblokkal váltaná ki a tóparton korábban álló konténereket.
Sokat megélt már az épület
A fedeles lovarda a tatai Öreg-tó délnyugati oldalán, a tóparti domboldalon áll, a több épületből álló csoport legnagyobb kiterjedésű és meghatározó épületeként. Építésének pontos ideje nem ismert, de valószínűleg az 1800-as évek második felében az Esterházyak téli lovardának emeltették. Később lovasiskola, majd presszó működött benne, és a helyiek a később lovas diszkónak is hívták.
Legutóbb arról nyilatkozott az építész, hogy még az örökségvédelmi és hatósági egyeztetések folynak, így a végleges terv és az épületegyüttes megjelenése még nem biztos. Az elmúlt 2 és fél évben azonban nem lehetett hallani a beruházás alakulásáról, így egyelőre azt sem tudni, hogy változtak-e a tulajdonos elképzelései. Az azonban biztos, hogy valamilyen unka folyik a területen, az Esterházy-lovarda szomszédságában. A beruházással kapcsolatban megkerestük Markos Anikót, amennyiben válaszolnak természetesen beszámolunk róla.