szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

25°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

54 perce

A TV2 sztárséfje jön Tatabányára, senkit sem fog kímélni a Faszén Fesztiválon

Címkék#Tatabánya#Faszén Fesztivál#verseny#grillezés#hangulat#program

Az ősz egyik legforróbb programja várja a tatabányaiakat a skanzenben. A Faszén Fesztivál nemcsak ínycsiklandó falatokat, hanem zenét, versenyeket és családi programokat is kínál egyetlen napba sűrítve.

Bajcsy Tünde

Parázsló hangulat, sülő húsok illata és igazi közösségi élmény várja az érdeklődőket szeptember 20-án Tatabányán, a Bányászati és Ipari Skanzenben. Újra megrendezik ugyanis a Faszén Fesztivált, amely a főzni szerető csapatok és a jó falatok rajongóinak egyik legkedveltebb eseménye a városban.

Az evés öröme és a sütés közös élménye áll a Faszén Fesztivál középpontjában.
Az evés öröme és a sütés közös élménye áll a Faszén Fesztivál középpontjában
Forrás: pexels.com

A Faszén Fesztivál programja

A program már reggel beindul: 9 órától érkezhetnek a csapatok, majd 10 órakor ünnepélyes tűzgyújtással veszi kezdetét a nap és indulhat a grillezés. Délben és délután sem maradnak a látogatók szórakozás nélkül: 13 órától Herczog Ricsi gondoskodik a zenéről, 14 órától evőverseny várja a bátrabbakat, 15 órától pedig a zsűri kóstolja végig a finomságokat. A szakmai értékelést Vomberg Frigyes mesterszakács, food stylist vezeti.

Az eredményhirdetés 16 órakor lesz, az estét pedig a Dö’Loorien Party Music Band koncertje koronázza meg. A nap során színpadi produkciók és családi programok is színesítik a fesztivált, így minden korosztály talál magának élményt.

A főzőversenyre csapatok jelentkezését is várják. A nevezési díj 15 ezer forint, egy csapat maximum hat főből állhat. A szervezők minden indulónak biztosítanak sörpadszettet, faszenet, tűzrakóhelyet és két kiló marhahúst, a többi alapanyagot a versenyzőknek kell hozniuk.

Egy program azoknak, akik szeretik a jó ételeket, a vidám társaságot és a fesztiválhangulatot.

Múlt hétvégén a tatai SVÉT fesztiválon jártunk, ahol mézekkel, illóolajokkal ismerkedtünk, és még Szabi a Pék különleges desszertjeit is megcsodálhattuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu