A TV2 sztárséfje jön Tatabányára, senkit sem fog kímélni a Faszén Fesztiválon

Parázsló hangulat, sülő húsok illata és igazi közösségi élmény várja az érdeklődőket szeptember 20-án Tatabányán, a Bányászati és Ipari Skanzenben. Újra megrendezik ugyanis a Faszén Fesztivált, amely a főzni szerető csapatok és a jó falatok rajongóinak egyik legkedveltebb eseménye a városban.

Az evés öröme és a sütés közös élménye áll a Faszén Fesztivál középpontjában

Forrás: pexels.com

A Faszén Fesztivál programja

A program már reggel beindul: 9 órától érkezhetnek a csapatok, majd 10 órakor ünnepélyes tűzgyújtással veszi kezdetét a nap és indulhat a grillezés. Délben és délután sem maradnak a látogatók szórakozás nélkül: 13 órától Herczog Ricsi gondoskodik a zenéről, 14 órától evőverseny várja a bátrabbakat, 15 órától pedig a zsűri kóstolja végig a finomságokat. A szakmai értékelést Vomberg Frigyes mesterszakács, food stylist vezeti.

Az eredményhirdetés 16 órakor lesz, az estét pedig a Dö’Loorien Party Music Band koncertje koronázza meg. A nap során színpadi produkciók és családi programok is színesítik a fesztivált, így minden korosztály talál magának élményt.

A főzőversenyre csapatok jelentkezését is várják. A nevezési díj 15 ezer forint, egy csapat maximum hat főből állhat. A szervezők minden indulónak biztosítanak sörpadszettet, faszenet, tűzrakóhelyet és két kiló marhahúst, a többi alapanyagot a versenyzőknek kell hozniuk.

Egy program azoknak, akik szeretik a jó ételeket, a vidám társaságot és a fesztiválhangulatot.

