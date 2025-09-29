Szőlőből nem csak bor készül: elfeledett falusi szüreti ételek nyomában

A néprajzi források szerint a szüret mindig közösségi esemény volt: a szőlőt szedőknek nemcsak bor és must járt, hanem bőséges étel is. A falusi szüreti ételek között nemcsak pörkölt és kalács szerepelt, hanem olyan különlegességek is, mint a mustleves és a szőlőhab.

Falusi szüreti ételek: a mustleves és a szőlőhab különlegesnek számított

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Falusi szüreti ételek:

Mustleves - édes különlegesség a szőlőből

A mustleves lényege, hogy friss mustból készítettek édeskés levest, amit liszttel, tojással vagy keményítővel sűrítettek, fahéjjal és szegfűszeggel ízesítettek, majd hidegen tálaltak - ezt több helyi sajtó is megemlíti, például a Berettyóhír szüreti mustleves receptje.

Mai, hiteles rekonstrukció (4 adag):

7 dl friss must (vagy jó minőségű, hőkezelt must)

2 dl tej/tejszín (tejmentesen mandulaital)

1 rúd fahéj, 2–3 szegfűszeg, csipet só

1 ek keményítő (vagy 1 tojássárga + 1 tk liszt – régi sűrítési mód)

1–2 ek méz (ízlés szerint)

Elkészítés: A mustot a fűszerekkel gyöngyözve 5–6 percig forraljuk. A keményítőt kevés hideg musttal simára keverjük (vagy tojássárgával/liszttel készítünk „habarást”), hozzáöntjük, sűrítjük, végül felengedjük a tejjel/tejszínnel, mézzel állítjuk az édességet. Hidegen tálaljuk, héjzott fehér szőlőszemekkel. (Megjegyzés: a must magas cukortartalma miatt gyorsan erjed - frissen készítsd, hűtve fogyaszd.)

Szőlőhab - habkönnyű desszert

A szőlőhab egykor egyszerű, de elegáns falusi édesség volt. Tojássárgáját szőlőlével sűrítettek, majd felvert tejszínt kevertek bele. Gyakran díszítették szőlőszemekkel vagy dióval. Modern változata ma gluténmentesen is készíthető.

A szőlőlé/must alapú, tojással/keményítővel sűrített, tejszínnel lazított desszertek a magyar konyhában régóta jelen vannak; több mai recept is őrzi a technikát.

Gyors, „új szokású” változat (4 adag):

4 dl szőlőlé vagy must

2 tojássárga, 1 evőkanál keményítő

2 evőkanál cukor vagy méz

1,5 dl habtejszín, felverve

A szőlőlevet gőz fölött tojássárgával, keményítővel besűrítjük (nem forraljuk). Langyosan a tejszínhabot lazán beleforgatjuk. Hűtve tálaljuk szőlőszemekkel.

Variációk és hagyományok

Egyes falvakban a mustlevest mazsolával vagy dióval gazdagították, máshol a szőlőhabot töltött kaláccsal kínálták. A falusi szüreti ételek mindig a közösségi élmény részei voltak: egyszerre laktatóak, édesítettek, és a friss szőlő ízét hozták az asztalra.