VOSZ Gála

1 órája

Fotókon a díjazottak: ők lettek az év vállalkozói

Címkék#Vármegyei Prima Díj#Perlusz László#Vármegyei Prima Gála#vosz

Kiemelkedő vállalkozóknak, vállalkákozáoknak is szólt a taps a Jászai Mari Színházban a minap. A VOSZ helyi szervezete az idén is átadta Az Év Vállalkozója elismeréseket.

Kemma.hu

A minap adták át a Vármegyei Prima Díjakat, azonban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete nemcsak őket ünneplete a jubileumi, 20. gálán, hanem a vállalkozókat is. Immár hagyomány, hogy a Komárom-Esztergom vármegyében élő, a művészet, a tudomány, a kultúra, a sport területén kiemelkedőt alkotó jelöltek és díjazottak mellett a legjobb vállalkozásokat is díjazzák. Így volt ez most is a Jászai Mari Színházban tartott Prima Gála rendezvényén, ahol többek között Perlusz László, a VOSZ  főtitkára és Pordán Zsigmond, a vármegyei VOSZ elnöke köszöntötte Az Év Vállalkozója díjjal elismerteket a színpadon.

Év vállalkozója: 12 díjazottnak szólt a taps
A kiemelkedő vállalkozókat az idén is elismerték Az Év Vállalkozója díjakkal
Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra

Az Év Vállalkozója Díj idei kitüntetettjei:

  • Ifj. Zakor József, a Zakor és Társa Kft.  tulajdonosa
  • Straubinger András, a Straubinger Kft. ügyvezető tulajdonosa
  • Szalai Árpád, a Szalvano Kft. ügyvezető tulajdonosa
  • Péterváry László, a PETHERM Glass Kft. ügyvezető tulajdonosa
  • Straubinger József, a STRAUB-ÉP Kft. ügyvezető tulajdonosa
  • Vargáné Erdős Ilona, a Prezentex Kft. ügyvezető tulajdonosa
  • Kirshner  Ferenc, a Kirshner Hidraulik Kft. ügyvezető tulajdonosa
  • Kolok János, a Széles Út Kft. ügyvezető tulajdonosa
  • Illés József, a Rotte cégcsoport ügyvezető tulajdonosa
  • Barsi István, a BARSII Trade Kft. Kft. ügyvezető tulajdonosa
  • Manhertz Zoltán, a Point Marketing Kft. ügyvezető tulajdonosa
  • Mindemellett az is kiderült a jubileumi gálán, hogy az Országos Vállalkozók Napján, december 5-én, Budapesten, a Művészetek Palotájában Haraszti Mihály, a Komplex Kft. ügyvezető tulajdonosa, mint kiemelt megyei vállalkozó elismerést vehet majd át. Nemcsak példamutató vállalkozói tevékenységével érdemelte ki ezt a kitüntetést, hanem azért is, mert Komárom-Esztergom megyében az első, immár 36 éves rendes VOSZ-tag. 

GALÉRIA: Az Év Vállalkozója Díjak átadása (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

