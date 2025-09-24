1 órája
Fotókon a díjazottak: ők lettek az év vállalkozói
Kiemelkedő vállalkozóknak, vállalkákozáoknak is szólt a taps a Jászai Mari Színházban a minap. A VOSZ helyi szervezete az idén is átadta Az Év Vállalkozója elismeréseket.
A minap adták át a Vármegyei Prima Díjakat, azonban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete nemcsak őket ünneplete a jubileumi, 20. gálán, hanem a vállalkozókat is. Immár hagyomány, hogy a Komárom-Esztergom vármegyében élő, a művészet, a tudomány, a kultúra, a sport területén kiemelkedőt alkotó jelöltek és díjazottak mellett a legjobb vállalkozásokat is díjazzák. Így volt ez most is a Jászai Mari Színházban tartott Prima Gála rendezvényén, ahol többek között Perlusz László, a VOSZ főtitkára és Pordán Zsigmond, a vármegyei VOSZ elnöke köszöntötte Az Év Vállalkozója díjjal elismerteket a színpadon.
Az Év Vállalkozója Díj idei kitüntetettjei:
- Ifj. Zakor József, a Zakor és Társa Kft. tulajdonosa
- Straubinger András, a Straubinger Kft. ügyvezető tulajdonosa
- Szalai Árpád, a Szalvano Kft. ügyvezető tulajdonosa
- Péterváry László, a PETHERM Glass Kft. ügyvezető tulajdonosa
- Straubinger József, a STRAUB-ÉP Kft. ügyvezető tulajdonosa
- Vargáné Erdős Ilona, a Prezentex Kft. ügyvezető tulajdonosa
- Kirshner Ferenc, a Kirshner Hidraulik Kft. ügyvezető tulajdonosa
- Kolok János, a Széles Út Kft. ügyvezető tulajdonosa
- Illés József, a Rotte cégcsoport ügyvezető tulajdonosa
- Barsi István, a BARSII Trade Kft. Kft. ügyvezető tulajdonosa
- Manhertz Zoltán, a Point Marketing Kft. ügyvezető tulajdonosa
- Mindemellett az is kiderült a jubileumi gálán, hogy az Országos Vállalkozók Napján, december 5-én, Budapesten, a Művészetek Palotájában Haraszti Mihály, a Komplex Kft. ügyvezető tulajdonosa, mint kiemelt megyei vállalkozó elismerést vehet majd át. Nemcsak példamutató vállalkozói tevékenységével érdemelte ki ezt a kitüntetést, hanem azért is, mert Komárom-Esztergom megyében az első, immár 36 éves rendes VOSZ-tag.
GALÉRIA: Az Év Vállalkozója Díjak átadása (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Hat kiválóságot ismertek el az idén: igazgatónak, grafikusnak és edzőnek is járt a taps