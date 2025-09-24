Fotókon a díjazottak: ők lettek az év vállalkozói

A minap adták át a Vármegyei Prima Díjakat, azonban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete nemcsak őket ünneplete a jubileumi, 20. gálán, hanem a vállalkozókat is. Immár hagyomány, hogy a Komárom-Esztergom vármegyében élő, a művészet, a tudomány, a kultúra, a sport területén kiemelkedőt alkotó jelöltek és díjazottak mellett a legjobb vállalkozásokat is díjazzák. Így volt ez most is a Jászai Mari Színházban tartott Prima Gála rendezvényén, ahol többek között Perlusz László, a VOSZ főtitkára és Pordán Zsigmond, a vármegyei VOSZ elnöke köszöntötte Az Év Vállalkozója díjjal elismerteket a színpadon.

A kiemelkedő vállalkozókat az idén is elismerték Az Év Vállalkozója díjakkal

Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra

Az Év Vállalkozója Díj idei kitüntetettjei: