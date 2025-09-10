Újra keresik Az Év Hős Kutyáját: akár a te blökid is lehet az

Megint eljött a hős kutyusok ideje, az ember legjobb barátját díjazzák és akár a te szőrös kis kedvenced is lehet az Év Kutyája. Szolgálati, terápiás, segítő és mentőkutyák számára ismét megnyílt a lehetőség, hogy jelölést kapjanak Az Év Hős Kutyája díjra. A verseny célja, hogy bemutassa és elismeréssel jutalmazza azokat a négylábúakat, akik mindennapi munkájukkal emberek életét teszik könnyebbé, biztonságosabbá vagy éppen mentik meg.

Még két hétig nevezheted az Év Hős Kutyája díjra a kis kedvenced

Forrás: hoskutya.hu

A nevezések leadására 2025. szeptember 20-ig van lehetőség, ezt követően pedig egy hónapon át tart majd a közönségszavazás. Idén olyan kutyák is jelölhetők, akik már nincsenek közöttünk, de életük során áldozatos munkájukkal példát mutattak.

A jelölhető kutyák köre igen széles: vakvezető, hallássérült- és mozgássérült-segítő, személyi segítő és terápiás kutyák, valamint különféle szolgálati és mentőkutyák, például kábítószer- vagy robbanószer-keresők, romkutatók, vízimentők és rohamjelző ebek.

A 2024-es Év Hős Kutyája

A tavalyi évben a miskolci Spider Mentőcsoport keresőkutyája, Hope érdemelte ki a Magyarország Hős Kutyája címet.

A 2024-es Év Hős Kutyája Hope

Forrás: hoskutya.hu

A részletes tudnivalók, valamint a nevezési lehetőség a hoskutya.hu oldalon érhetők el.

Komárom-Esztergom is tele van hősiesebbnél hősiesebb ebekkel. Ott van Tyson a tolvajok rémálma, Dívó a robbanóanyag szakértő és a mindenkit elvarázsoló rendőrkutya Chase. Anri és öt másik mentőkutya rommentés gyakorlatánál is ott voltunk ahol elképesztő képek készültek.