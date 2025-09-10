1 órája
Újra keresik Az Év Hős Kutyáját: akár a te blökid is lehet az
Egy igazi szuper kutyád van, aki minden nap valami hőstettet visz véghez? Akkor azonnal nevezd az Év Hős Kutyája díjra! Még két hétig lehet nevezni, ezután kezdődik a szavazás.
Megint eljött a hős kutyusok ideje, az ember legjobb barátját díjazzák és akár a te szőrös kis kedvenced is lehet az Év Kutyája. Szolgálati, terápiás, segítő és mentőkutyák számára ismét megnyílt a lehetőség, hogy jelölést kapjanak Az Év Hős Kutyája díjra. A verseny célja, hogy bemutassa és elismeréssel jutalmazza azokat a négylábúakat, akik mindennapi munkájukkal emberek életét teszik könnyebbé, biztonságosabbá vagy éppen mentik meg.
A nevezések leadására 2025. szeptember 20-ig van lehetőség, ezt követően pedig egy hónapon át tart majd a közönségszavazás. Idén olyan kutyák is jelölhetők, akik már nincsenek közöttünk, de életük során áldozatos munkájukkal példát mutattak.
A jelölhető kutyák köre igen széles: vakvezető, hallássérült- és mozgássérült-segítő, személyi segítő és terápiás kutyák, valamint különféle szolgálati és mentőkutyák, például kábítószer- vagy robbanószer-keresők, romkutatók, vízimentők és rohamjelző ebek.
A 2024-es Év Hős Kutyája
A tavalyi évben a miskolci Spider Mentőcsoport keresőkutyája, Hope érdemelte ki a Magyarország Hős Kutyája címet.
A részletes tudnivalók, valamint a nevezési lehetőség a hoskutya.hu oldalon érhetők el.
Komárom-Esztergom is tele van hősiesebbnél hősiesebb ebekkel. Ott van Tyson a tolvajok rémálma, Dívó a robbanóanyag szakértő és a mindenkit elvarázsoló rendőrkutya Chase. Anri és öt másik mentőkutya rommentés gyakorlatánál is ott voltunk ahol elképesztő képek készültek.
A Mancs őrjárat sztárja a valóságban is a gyerekek kedvence
Nemrég a jártunk a Tappancs Állatotthonban is.