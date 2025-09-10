szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az ember legjobb barátja

1 órája

Újra keresik Az Év Hős Kutyáját: akár a te blökid is lehet az

Címkék#díj#rendőrkutya#Az Év Hős Kutyája#mentőkutya#kutya

Egy igazi szuper kutyád van, aki minden nap valami hőstettet visz véghez? Akkor azonnal nevezd az Év Hős Kutyája díjra! Még két hétig lehet nevezni, ezután kezdődik a szavazás.

Czita Dóra

Megint eljött a hős kutyusok ideje, az ember legjobb barátját díjazzák és akár a te szőrös kis kedvenced is lehet az Év Kutyája. Szolgálati, terápiás, segítő és mentőkutyák számára ismét megnyílt a lehetőség, hogy jelölést kapjanak Az Év Hős Kutyája díjra. A verseny célja, hogy bemutassa és elismeréssel jutalmazza azokat a négylábúakat, akik mindennapi munkájukkal emberek életét teszik könnyebbé, biztonságosabbá vagy éppen mentik meg.

Az Év Hős Kutyája
Még két hétig nevezheted az Év Hős Kutyája díjra a kis kedvenced
Forrás: hoskutya.hu

A nevezések leadására 2025. szeptember 20-ig van lehetőség, ezt követően pedig egy hónapon át tart majd a közönségszavazás. Idén olyan kutyák is jelölhetők, akik már nincsenek közöttünk, de életük során áldozatos munkájukkal példát mutattak.

A jelölhető kutyák köre igen széles: vakvezető, hallássérült- és mozgássérült-segítő, személyi segítő és terápiás kutyák, valamint különféle szolgálati és mentőkutyák, például kábítószer- vagy robbanószer-keresők, romkutatók, vízimentők és rohamjelző ebek.

A 2024-es Év Hős Kutyája

A tavalyi évben a miskolci Spider Mentőcsoport keresőkutyája, Hope érdemelte ki a Magyarország Hős Kutyája címet.

A 2024-es Év Hős Kutyája Hope
A 2024-es Év Hős Kutyája Hope
Forrás: hoskutya.hu

A részletes tudnivalók, valamint a nevezési lehetőség a hoskutya.hu oldalon érhetők el.

Komárom-Esztergom is tele van hősiesebbnél hősiesebb ebekkel. Ott van Tyson a tolvajok rémálma, Dívó a robbanóanyag szakértő és a mindenkit elvarázsoló rendőrkutya Chase. Anri és öt másik mentőkutya rommentés gyakorlatánál is ott voltunk ahol elképesztő képek készültek.

Nemrég a jártunk a Tappancs Állatotthonban is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu