Horgászok, figyelem! Idén akár a ti fogásotok lehet az év legjobbja!
A természet szerelmesei ismét reflektorfénybe kerülhetnek egy különleges verseny révén. Az év horgásza címet és értékes nyereményeket most bárki elnyerheti, aki megörökíti legemlékezetesebb fogását.
A természet és a verseny izgalma találkozik a „Ki lesz az év horgásza?” országos fotópályázatban, amely szeptember 15-én indult. A megmérettetés nemcsak a nagy fogásokról, hanem a horgászat szeretetéről is szól – legyen az hobbi, életforma vagy épp egy családi kikapcsolódás.
Most bárkiből lehet az év horgásza
A pályázatra szeptember 15-től lehet nevezni az evhorgasza.hu oldalon, ahol négy kategóriában:
- felnőtt
- ifjúsági
- gyermek
- hölgyhorgász
Egy versenyző akár több kategóriában is indulhat, sőt több fogással is pályázhat, de legfeljebb öt képet küldhet be.
Szavazás, sorsolás, díjátadó
A nevezési szakasz október 5-ig tart, ezt követően indul a közönségszavazás október 9-én, amely október 23-ig tart. A sorsolás október 24-én lesz, az ünnepélyes díjátadót pedig november 9-én rendezik meg a budapesti PontyShow keretében.
Most a nyeremény is horogra akadhat
Akár Ön a szenvedélyes pecás, akár ismer olyan horgászt, aki büszke lehet egy-egy fogásra, itt a lehetőség: jelentkezzen vagy buzdítsa nevezésre! A szerencse forgandó, de most akár egyetlen jó kép is elég lehet a győzelemhez.