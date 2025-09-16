szeptember 16., kedd

Év horgásza

47 perce

Horgászok, figyelem! Idén akár a ti fogásotok lehet az év legjobbja!

Címkék#Ki lesz az év horgásza#verseny#hobbi#nyeremény

A természet szerelmesei ismét reflektorfénybe kerülhetnek egy különleges verseny révén. Az év horgásza címet és értékes nyereményeket most bárki elnyerheti, aki megörökíti legemlékezetesebb fogását.

Kemma.hu

A természet és a verseny izgalma találkozik a „Ki lesz az év horgásza?” országos fotópályázatban, amely szeptember 15-én indult. A megmérettetés nemcsak a nagy fogásokról, hanem a horgászat szeretetéről is szól – legyen az hobbi, életforma vagy épp egy családi kikapcsolódás.

Fishing.,Fisherman,And,Trout.,Dramatic, év horgásza, horgász, hal
A legnagyobb fogásokról készült fotók közül kerül ki az év horgásza nyertese
Fotó: Rocksweeper / Forrás: Shutterstock

Most bárkiből lehet az év horgásza

A pályázatra szeptember 15-től lehet nevezni az evhorgasza.hu oldalon, ahol négy kategóriában:

  • felnőtt
  • ifjúsági
  • gyermek
  • hölgyhorgász

Egy versenyző akár több kategóriában is indulhat, sőt több fogással is pályázhat, de legfeljebb öt képet küldhet be.

Szavazás, sorsolás, díjátadó

A nevezési szakasz október 5-ig tart, ezt követően indul a közönségszavazás október 9-én, amely október 23-ig tart. A sorsolás október 24-én lesz, az ünnepélyes díjátadót pedig november 9-én rendezik meg a budapesti PontyShow keretében.

Most a nyeremény is horogra akadhat

Akár Ön a szenvedélyes pecás, akár ismer olyan horgászt, aki büszke lehet egy-egy fogásra, itt a lehetőség: jelentkezzen vagy buzdítsa nevezésre! A szerencse forgandó, de most akár egyetlen jó kép is elég lehet a győzelemhez.

 

