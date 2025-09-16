Horgászok, figyelem! Idén akár a ti fogásotok lehet az év legjobbja!

A természet és a verseny izgalma találkozik a „Ki lesz az év horgásza?” országos fotópályázatban, amely szeptember 15-én indult. A megmérettetés nemcsak a nagy fogásokról, hanem a horgászat szeretetéről is szól – legyen az hobbi, életforma vagy épp egy családi kikapcsolódás.

A legnagyobb fogásokról készült fotók közül kerül ki az év horgásza nyertese

Fotó: Rocksweeper / Forrás: Shutterstock

Most bárkiből lehet az év horgásza

A pályázatra szeptember 15-től lehet nevezni az evhorgasza.hu oldalon, ahol négy kategóriában:

felnőtt

ifjúsági

gyermek

hölgyhorgász

Egy versenyző akár több kategóriában is indulhat, sőt több fogással is pályázhat, de legfeljebb öt képet küldhet be.