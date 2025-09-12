szeptember 12., péntek

1 órája

39 milliót nyert egy magyar az Eurojackpoton, de a főnyeremény tovább nő

Címkék#főnyeremény#eurojackpot nyeremény#euró#telitalálat

Ezúttal sem született telitalálatos szelvény, így kedden már 45,5 milliárd forintot lehet nyerni. Az Eurojackpot legutóbbi sorsolása több magyar játékosnak is hozott nyereményt – mutatjuk a pénteki számokat.

Kemma.hu

A péntek esti Eurojackpot sorsolás sokaknak hozott kisebb-nagyobb nyereményt, de a legnagyobb nyerő ezúttal is elmaradt. A fődíjat jelentő 5+2-es találat senkinek nem jött össze, így a következő héten már gigászi összegért játszhatunk.

Eurojackpot
A pénteki Eurojackpot sorsoláson nem volt telitalálat, de egy magyar játékos közel 39 millió forintot nyert
Forrás:  Getty Images

Ezek voltak a pénteki Eurojackpot nyerőszámok

  • Kihúzott számok: 7, 22, 24, 33, 45
  • Euro-számok: 4 és 12

Bár telitalálat nem született, egy magyar játékos az 5+0 találattal 38 814 510 forintot nyert, míg egy másik 4+2-es találattal 2,3 millió forintot vihet haza. A 4+1-es találatokért pedig több mint 100 ezer forint járt, 24 hazai szelvénnyel – olvasható a bet.szerencsejatek.hu oldalán.

Magyarországon ezúttal is több tízezer nyereményes szelvényt regisztráltak, így a szerencse többeknek is mosolygott – csak épp nem a jackpotnál.

Következő alkalommal már 116 millió euró a tét

Mivel a jackpot nyertes ezúttal sem lett meg, a keddi sorsoláson már 45,5 milliárd forint (vagyis 116 millió euró) lesz a tét. Ennyi pénzért talán még többen próbálnak majd szerencsét.

