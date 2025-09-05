Több milliárd az Eurojackpot nyereménye, itt vannak a sorsolás számok

A keddi Eurojackpot sorsolás alkalmával nem találta el senki az Eurojackpot nyerőszámait, így tovább hízik a jackpot. A főnyereményt legutóbb Svédországban nyerték meg.

Senki sem vitte el az Eurojackpot hatalmas nyereményét

Az Eurojackpot számai

Európában a 36. heti, keddi játéknapon összesen 11,69 millió eurót mintegy 4,59 milliárd forintot osztottak szét. Ebből a magyar nyerteseknek összesen 71,22 millió forint jutott. A következő héten várható Eurojackpot nyeremény egy nyertes esetén: 29,3 milliárd forint, ami 74 millió euró.

Szeptember 2-ai, keddi sorsolású számok: 1, 5, 12, 38, 47 Euro-golyó számok: 7, 8