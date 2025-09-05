Lottózás
Több milliárd az Eurojackpot nyereménye, itt vannak a sorsolás számok
Tovább nő a jackpot, órási nyeremény várhat valakire a következő sorsolásnál. Ezek a keddi Eurojackpot számai.
A keddi Eurojackpot sorsolás alkalmával nem találta el senki az Eurojackpot nyerőszámait, így tovább hízik a jackpot. A főnyereményt legutóbb Svédországban nyerték meg.
Az Eurojackpot számai
Európában a 36. heti, keddi játéknapon összesen 11,69 millió eurót mintegy 4,59 milliárd forintot osztottak szét. Ebből a magyar nyerteseknek összesen 71,22 millió forint jutott. A következő héten várható Eurojackpot nyeremény egy nyertes esetén: 29,3 milliárd forint, ami 74 millió euró.
Szeptember 2-ai, keddi sorsolású számok: 1, 5, 12, 38, 47 Euro-golyó számok: 7, 8
