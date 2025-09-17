szeptember 17., szerda

A középkor ékköve: Esztergomi vár, a Duna őrzője

Az Esztergomi vár nem csupán egy impozáns erőd a Duna partján, hanem a magyar államiság egyik bölcsője. Az Esztergomi vár falai között születtek meg azok a döntések, amelyek évszázadokra meghatározták a királyság sorsát, és ma is büszkén emelkedik a Dunakanyar fölé, lenyűgöző látványt kínálva minden odalátogatónak.

Varga Panna

A vár múltja és fénykora

A Várhegy már a honfoglalás előtt is lakott volt: kelták és rómaiak nyomai egyaránt felfedezhetők itt. Géza fejedelem kezdte el építeni a királyi palotát, amelyet fia, Szent István tett a magyar királyság központjává. A várban állt a Szent Adalbert-székesegyház első temploma is, amely a keresztény államiság szimbóluma lett.

A tatárjárás idején a város pusztulásnak indult, ám a vár bevehetetlennek bizonyult. 1198-ban Imre király átadta az érseknek, és Esztergom fokozatosan egyházi központtá alakult át. A reneszánsz korban érseki palota díszítette, majd a török és a Habsburg ostromok rombolásai után csak a 20. században kezdődhetett meg a régészeti feltárás és a helyreállítás.

A történelem darabjai a jelenben

Napjainkban az Esztergomi vár múzeumként és turisztikai központként fogadja a látogatókat. Falai között kiállítások, történelmi emlékek és a Dunakanyarra nyíló panoráma várja az érdeklődőket. A múlt azonban nemcsak a helyszínen élhető át: online is közelebb kerülhetsz hozzá.

Egy különleges online puzzle segítségével most bárki felfedezheti a vár látványát. Ahogy a darabok összeállnak, nemcsak a kép, hanem maga a történelem is kirajzolódik előtted - játékos formában elevenedik meg a magyar múlt egyik legfontosabb szimbóluma.

Így rakd ki a puzzle-t: Esztergomi vár

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a teljes fotó róla:

