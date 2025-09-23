szeptember 23., kedd

1 órája

A nyugat kapujaként őrzi a világot Esztergom az új tatárjárásos filmben

Címkék#Esztergomi Vár#1242#tatárjárás#mozi

Most már tényleg hamarosan debütál a mozikban a magyar történelem egyik legsötétebb korszakát feldolgozó nagymozi. Az 1242 - A Nyugat kapujában című opusz új előzetessel jelentkezett, benne az esztergomi várral.

A nyugat kapujaként őrzi a világot Esztergom az új tatárjárásos filmben

A középkori esztergomi vár az 1242- A Nyugat kapujában című filmben

Forrás: Youtube/1242 A Nyugat kapujában

Amikor már a Hunyadi-sorozat láza kicsit alábbhagy, újabb időgép ragadhatja magával a nézőket, ezúttal még régebbre, a tatárjárás korába. Ráadásul a film központi helyszíne nem más, mint vármegyénk (és az ország) legrégibb városa . A Dunakanyar és az ország ékköve, az esztergomi vár  hatalmas csatát vívott a tatárokkal, a filmben is visszaköszön a középkori Esztergom.

A középkori esztergomi vár az 1242- A Nyugat kapujában című filmben
A középkori esztergomi vár az 1242- A Nyugat kapujában című filmben
Forrás: Youtube/1242 A Nyugat kapujában

Hogy nézett ki az esztergomi vár 1242-ben?

Bár már néhányszor eltolták most már tényleg megvan a végső dátuma az 1242 - A Nyugat kapujában című, nemzetközi koprodukcióban magyar alkotókkal készült történelmi drámának, amely a tatárjárás időszakában játszódik, magyar, brit és mongol színészekkel. A monumentális alkotáshoz olyan színészeket sikerült megnyerni a produkcióhoz, mint Eric Roberts, Michael Ironside és Ray Stevenson. Eric Roberts például egy magyar parancsnokot játszik a filmben, az imdb-n elérhető a róla készült fotó. Érdekesség, hogy ez Ray Stevenson brit színész egyik utolsó filmje, a színész a forgatásuán hunyt el.

Aki még emlékszik a történelemórákról a tatárjárás időszakára, annak mond valamit a muhi csata. Nos, ez a magyar történelem szempontjából katasztrofális vereséggel végződő végső összeütközés volt a hazánkba betörő mongol seregek és a magyar király és szövetségesei között.

Ám IV. Béla király elvesztette a csatát, így nyitott volt az út  a tatárdúlás előtt - amelyről  tudjuk, milyen eredményt hozott: tönkretette az országot. A film a muhi mészárlás után játszódik, amikor Batu kán serege már benyomult az országba elfoglalva a legjelentősebb várakat. 

Nemrég bemutatták a film legújabb előzetesét, amely eredeti nyelven és magyar szinkronnal elérhető. A mongolokat játszó színészek ebben is saját nyelvükön beszélnek. A filmet pedig október 2-án mutatják be a magyar mozikban.

A filmben a 13. századi esztergomi Szent Adalbert Székesegyház és a vár is feltűnik. A film egészét egyébként Szilvásváradon forgatták, az esztergomi várat digitálisan készítették el. A forgatásról akkor a heol.hu részletesen beszámolt.

A Nyugat kapujában állt meg a mondol sereg

1242-ben járunk, Óbuda és a Felvidék megsemmisítése után Esztergomban gyűlt össze a mongol sereg - a városban, amely a nyugatra tartó tatár sereg utolsó akadálya lett. (A filmcímben levő Nyugat kapuja is erre utal). A történet ezt a csatát dolgozza fel, amelyben az esztergomi vár volt az egyike, amely tartotta magát a mongol hadjárat ellen. 

Esztergomon múlt a Nyugat jövője

A fikcióval is operáló film Özséb, az esztergomi kanonok és a spanyol zsoldos, Simon kapitány vezette vár védelmezőinek felkészülését kíséri végig az utolsó csatára. Segítséget kérnek a pápai legátustól, Róma képviseletében Cesareani bíboros érkezésik a várba - ám céljai nem egészen ugyanazok, mint azt a várt védők remélték.

A mongolok célja egyértelmű volt: eljutni az Örök Tengerig - azaz az óceánig. Így Nyugat-Európa sorsa egy hajszálon és Esztergomon múlt- tálalja a látványos és izgalmas film a nézőknek az előzetes szerint. 

A mongol hadjárat után Budáról épült az ország

Mindenesetre azt tudjuk, hogy a nehéz és hosszadalmas esztergomi ostrom után Batu kán seregével dél felé indult, így Nyugat-Európa megmenekült a tatárdúlástól. Érdekesség, hogy a tatárok kivonulása vetett véget Esztergom központi szerepének: a hazatérő IV. Béla ezután helyezte át a király székhelyét Budára - és kezdte meg országépítő tevékenységét.

 

