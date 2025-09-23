A nyugat kapujaként őrzi a világot Esztergom az új tatárjárásos filmben

Amikor már a Hunyadi-sorozat láza kicsit alábbhagy, újabb időgép ragadhatja magával a nézőket, ezúttal még régebbre, a tatárjárás korába. Ráadásul a film központi helyszíne nem más, mint vármegyénk (és az ország) legrégibb városa . A Dunakanyar és az ország ékköve, az esztergomi vár hatalmas csatát vívott a tatárokkal, a filmben is visszaköszön a középkori Esztergom.

A középkori esztergomi vár az 1242- A Nyugat kapujában című filmben

Forrás: Youtube/1242 A Nyugat kapujában

Hogy nézett ki az esztergomi vár 1242-ben?

Bár már néhányszor eltolták most már tényleg megvan a végső dátuma az 1242 - A Nyugat kapujában című, nemzetközi koprodukcióban magyar alkotókkal készült történelmi drámának, amely a tatárjárás időszakában játszódik, magyar, brit és mongol színészekkel. A monumentális alkotáshoz olyan színészeket sikerült megnyerni a produkcióhoz, mint Eric Roberts, Michael Ironside és Ray Stevenson. Eric Roberts például egy magyar parancsnokot játszik a filmben, az imdb-n elérhető a róla készült fotó. Érdekesség, hogy ez Ray Stevenson brit színész egyik utolsó filmje, a színész a forgatásuán hunyt el.

Aki még emlékszik a történelemórákról a tatárjárás időszakára, annak mond valamit a muhi csata. Nos, ez a magyar történelem szempontjából katasztrofális vereséggel végződő végső összeütközés volt a hazánkba betörő mongol seregek és a magyar király és szövetségesei között.

Ám IV. Béla király elvesztette a csatát, így nyitott volt az út a tatárdúlás előtt - amelyről tudjuk, milyen eredményt hozott: tönkretette az országot. A film a muhi mészárlás után játszódik, amikor Batu kán serege már benyomult az országba elfoglalva a legjelentősebb várakat.

Nemrég bemutatták a film legújabb előzetesét, amely eredeti nyelven és magyar szinkronnal elérhető. A mongolokat játszó színészek ebben is saját nyelvükön beszélnek. A filmet pedig október 2-án mutatják be a magyar mozikban.

A filmben a 13. századi esztergomi Szent Adalbert Székesegyház és a vár is feltűnik. A film egészét egyébként Szilvásváradon forgatták, az esztergomi várat digitálisan készítették el. A forgatásról akkor a heol.hu részletesen beszámolt.