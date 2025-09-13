Top 5 szálláshely Esztergomban: szállodától a kis panzióig bárhol otthon érezheted magad

A helyi és a környékbeli élmények bejárására nem elég egy nap, így összegyűjtöttük az öt legjobb szálláshelyet. Kétféle értékelést ettünk alapul a listához. Egyrészt a szallas.hu-n, másrészt a Google felületén adott értékeléseket.

A szallas.hu szerit az első öt szállás a következő (maximális pontszám: 10)

Szent Anna apartmanház 32 értékelés, 9,8 pont

Kárpátia Vendégház 427 értékelés, 9,6 pont

eHotel Esztergom 24 értékelés, 9,6 pont

Grand Hotel Esztergom 671 értékelés, 9,5 pont

Alabárdos Panzió 180 értékelés, 9,4 pont

A Google értékelések szerint az öt legjobb szállás (maximális pont: 5)