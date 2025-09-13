56 perce
Top 5 szálláshely Esztergomban: szállodától a kis panzióig bárhol otthon érezheted magad
Bár a nyári nyaralószezonnak már vége, nem árt gondolni az őszi szünetre vagy a téli üdülőszezonra. Mutatjuk, melyek a legjobb esztergomi szálláshelyek.
Körbenéztünk és a turisták értékelése alapján összegyűjtöttük a legjobb, esztergomi szálláshelyeket.
Esztergom egész évben vonzó célpont: itt vannak a legjobb esztergomi szállások
Esztergom minden évszakban kínál izgalmakat, látnivalókat a turistáknak. Pláne, hogy a strandszezonon kívül is lehet strandolni, hiszen egy élményfürdővel és egy télen fedett uszodával is büszkélkedhet a város. A fürdőzésen túl számos esztergomi programmal és a város történelmét rejtő épületekkel, múzeumokkal várják a turistákat.
TOP 10 és még 10 kötelező látnivaló Esztergomban és a környékén
A helyi és a környékbeli élmények bejárására nem elég egy nap, így összegyűjtöttük az öt legjobb szálláshelyet. Kétféle értékelést ettünk alapul a listához. Egyrészt a szallas.hu-n, másrészt a Google felületén adott értékeléseket.
A szallas.hu szerit az első öt szállás a következő (maximális pontszám: 10)
- Szent Anna apartmanház 32 értékelés, 9,8 pont
- Kárpátia Vendégház 427 értékelés, 9,6 pont
- eHotel Esztergom 24 értékelés, 9,6 pont
- Grand Hotel Esztergom 671 értékelés, 9,5 pont
- Alabárdos Panzió 180 értékelés, 9,4 pont
A Google értékelések szerint az öt legjobb szállás (maximális pont: 5)
- Kárpátia Vendégház 122 értékelés, 4,8 pont
- Átrium Panzió, 89 értékelés, 4,8 pont
- Hotel Adalbert - Szent Tamás Ház 413 értékelés, 4,8 pont
- Grand Hotel 1615 értékelés, 4,7 pont
- Székely vendégház 173 értékelés, 4,7 pont