Esztergomi fürdő kutatása közben találtak 430 éves kincset a város alatt

Esztergom bővelkedik török kori emlékekben. Esztergom fürdőkultúrája több évszázados, amelyet a törökök továbbvittek. A török fürdők nyomai pedig városszerte megtalálhatóak. A belváros szem előtt lévő török kori építményei, így például az esztergomi dzsámi azonban sok érdekességet rejt. Most a Kis-Duna sétánynál levő török esztergomi fürdőkről osztott meg titkokat dr. Horváth István helytörténész.

Esztergomi fürdő: a város egyik szenzációja az egykori török fürdő, amelynek feltárása évek óta izgalmas felfedezéseket hoz

Forrás: Facebook/Hernádi Ádám

Esztergomi fürdő: titkokat rejtenek az épületek

A török hódítás időszakából számos épület maradt fent az utókornak hazánkban. Dzsámik, minaretek, és a török fürdők, köztük egykori termálfürdő árulkodnak a hódítás 150 évéről. Esztergom igazi fürdőváros, köszönhetően forrásainak. Ez így volt évszázadokkal ezelőtt is: már a reneszánsz korban, Vitéz János esztergomi érsek idején is épült fürdő a királyvárosban, majd a törökök hozták be saját fürdőkultúrájukat.

Esztergomban is számos ilyen emléket őriznek a város falai. A dzsámi az egyik legjelentősebb és legjobban helyreállított épületegyüttes a városban, ahol négymedencés fürdőt alakítottak ki a török hódítók.