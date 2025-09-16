szeptember 16., kedd

Régészet

1 órája

Esztergomi fürdő kutatása közben találtak 430 éves kincset a város alatt

Címkék#Török Fürdő#dzsámi#régészet

Esztergom igazi fürdőváros, amely a régmúltban is így volt. Az esztergomi fürdőkultúra már a középkorban is jelentős volt. A városi török fürdők feltárása évek óta izgalmas felfedezéseket hoz.

Feleki Marietta

Esztergom bővelkedik török kori emlékekben. Esztergom fürdőkultúrája több évszázados, amelyet a törökök továbbvittek. A török fürdők nyomai pedig városszerte megtalálhatóak. A belváros szem előtt lévő török kori építményei, így például az esztergomi dzsámi azonban sok érdekességet rejt. Most a Kis-Duna sétánynál levő török esztergomi fürdőkről osztott meg titkokat dr. Horváth István helytörténész.

Esztergomi fürdő, Esztergom igazi fürdőváros. A város egyik szenzációja az egykori török fürdő, amelynek feltárása évek óta izgalmas felfedezéseket hoz.
Esztergomi fürdő: a város egyik szenzációja az egykori török fürdő, amelynek feltárása évek óta izgalmas felfedezéseket hoz
Forrás: Facebook/Hernádi Ádám

Esztergomi fürdő: titkokat rejtenek az épületek

A török hódítás időszakából számos épület maradt fent az utókornak hazánkban. Dzsámik, minaretek, és a török fürdők, köztük egykori termálfürdő árulkodnak a hódítás 150 évéről. Esztergom igazi fürdőváros, köszönhetően forrásainak. Ez így volt évszázadokkal ezelőtt is: már a reneszánsz korban, Vitéz János esztergomi érsek idején is épült fürdő a királyvárosban, majd a törökök hozták be saját fürdőkultúrájukat.

Esztergomban is számos ilyen emléket őriznek a város falai. A dzsámi az egyik legjelentősebb és legjobban helyreállított épületegyüttes a városban, ahol négymedencés fürdőt alakítottak ki a török hódítók.

Ám török fürdőkből nem ez az egy volt a városban, árulta el dr. Horváth István helytörténész, a Balassa Bálint Múzeum egykori igazgatója, aki nevéhez számos városi régészeti feltárás kötődik. A belvárosi, vizivárosi lakóházak alatt számos török fürdő található a mai napig, amelyeket az esztergomi források tápláltak. A törökök kivonulása utáni évszázadokban ezeket beépítették a házakba, jórészt az épületek pincéjében árulkodnak a kövek az egykori fürdőkről. Ilyen például a Katona József utca 6-os és 8-as számú ház alatti fürdő.

Ez volt a város legkomolyabb fürdője, a régészeti feltárások és források szerint. Mint a szakember elárulta: a kétkupolás díszes épületben levő fürdő fürdőmedencéje kőlapborítású volt, az udvarát vörös márványlapokkal díszítették, és egy kőből faragott szökőkút is állt ott. A ház pincéjében ma is láthatók egy nyolcszögletű török fürdőmedence maradványai. A mai ismereteink szerint ezt a fürdőt Szép (vagy Güzeldzse) Rüsztem pasa építtette. A Kis-Duna sétányon, a Mattyasovszky bástya mögött is van egy török fürdő, amelynek a feltárása azonban elkezdődhetett évekkel ezelőtt.

Balassi Bálint hősi halálának helyszínére bukkantak

Emellett azt is elmondta a régész, hogy a török előszeretettel használta az építkezéseinél a lerombolt templomok alapanyagát, így a régészek templomokból származó sírköveket, esztergomi kanonokok sírköveit is találtak.

A Katona József utcai török fürdő elpusztult ugyan, ám nem maradt fürdő nélkül Esztergom: nem messze tőle, a Mattyasovszky-bástya mögötti területen is állt egy kisebb fürdő. A feltárás során kiderült: a helyszín nem más, mint ahol a források szerint, az Esztergom visszavételére indított, 1595-ös csatában Balassi Bálint hősi halál halt. 

Két esztergomi török fürdő egykori helyszíne

– A helyszínen a csatából származó puskagolyókat is találtunk - mesélte dr. Horváth István.

Evlia Cselebi török utazó 1663-ban a következőket írta akkoriban erről a fürdőről.

… a Budai kapu előtt egy kis erőd van, mely, miként Kanizsa vár tömésfala, tizenöt lépés vastag tömésfából áll. Ezen a falon belül az ároknál egy kis kupolás meleg fürdő van. Az idegenek és a szolgaféle népek ebbe a meleg fürdőbe járnak…

Víz van a medencében

Horváth István elmondta, a feltárás során egyre mélyebbre kellett ásni, hiszen több évszázadnyi földréteg került a beomlott kupolájú török fürdőre. Megtalálták a medencét, ám az aljának az elérése újabb kihívás, ugyanis a medencében jelenleg forrásvíz áll. A vizet ki kell szivattyúzni ahhoz, hogy a további munkálatok folytatódjanak. 

Mint korábban megírtuk, a Kis-Duna sétánynál levő fürdő nemrég az esztergomi önkormányzat tulajdonába került. A helyszíni felmérés még tavasszal megtörtént, számolt be akkor Hernádi Ádám városvezető.

