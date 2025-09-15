57 perce
Tragédiára épült az esztergomi dzsámi, ami nincs máshol az országban! +fotók, videó
Magyarországon nincs hasonló ilyen török kori épület. Most megnéztük mi is a különleges esztergomi dzsámit, amely az Oszmán Birodalom legtávolibb dzsámija volt.
Az Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi
Esztergom bővelkedik régi épületekben, a történelem minden pillanatát őrzik a falai. A legtöbben esztergomi látnivalóként a bazilikát és a várat keresik fel, ám más különlegességet is tartogat a város. Most a török hódoltság időszakára tekinthetünk vissza, ugyanis az országban egyedülálló esztergomi dzsámi és minaret itt található, ahol most új tárlat is várja a történelem szerelmeseit.
Már a maga korában is egyedülálló volt az esztergomi dzsámi
A dzsámi szó jelentése nagymecset, vagy főtemplom a mohamedánoknál. Azokat a mecseteket, amelyek a péntek déli istentisztelet helyszínéül szolgálnak, nagymecseteknek, arab nyelven dzsámiknak nevezik.
Esztergom török kori emlékei között is már szót ejtettünk a vízivárosi Erzsébet park felett található Özicseli Hadzsi Ibrahim pasa dzsámijáról, amely feltárása óta múzeumként üzemel. A dzsámi építése az esztergomi vár tragédiájához fűződik, és építészeti érdekességek sora is fűződik hozzá. A törökök 1543-ban kezdték ostromolni az esztergomi várat. Az ostrom előtti hónapokban "húzta fel" a magyar királyság az itt található Malom-bástyát a vár védelmére.
A bástya a várvédő rendszer része, és gyakorlatilag egy stratégiai pont volt, ugyanis innen jutott fel az ivóvíz a várba egy reneszánsz emelőszerkezet segítségével. A berendezést egy meleg vizű forrás táplálta. Emellett itt állt a néhány évszázaddal korábban épített Veprech-torony is.
Elzárták a víz útját a törökök
A török kori legendák szerint a Duna parttól a várhoz vezető kis ajtón át jutott be az első három török szpáhi az esztergomi várba, írja a dzsámi honlapja. Elfoglalták a vízemelő szerkezetet, elvágva a víz útját a várvédőktől - olvasható még szintén a nagymecset weboldalán. A betörést megörökítendő, a törökök emléktáblát is állítottak a megmaradt kis kapu fölé. Ez a felirat és a kapu ma is megtalálható, a jelenleg a dzsámi alatti kávézó bejárataként.
A hódításkor gyakorlatilag elnéptelenedett a város, sok épület megsemmisült a harcok során. A törökök a városmagban kezdték meg az újjáépítést - a saját nemzeti építészeti stílusukban. Elsősorban a várat erősítették a 130 éves uralkodásuk alatt, ami új bástyákat, falakat jelentett, írta egyik művében dr. Horváth István helytörténész, a Balassa Bálint Múzeum régésze.
Pusztítás után építés: dzsámi épült a bástyába
Emellett magukkal hozták saját fürdőkultúrájukat és vallásukhoz kapcsolódó építészetüket is. Ennek nyomai a városszerte látható, vagy a magánházak alatt rejtőző fürdők és a dzsámi jelenléte is. A Vízivárosi dzsámit a vár elfoglalása utáni időszakban - vélhetően a győzelem emlékére - állíttatta a várkapitány Ibrahim pasa az 1600-as évek első felében.
Magyarországon egyedülálló épület ez, amely már a maga korában is különleges épületnek számított. A hagyományos dzsámikkal ellentétben ez egy kétszintes, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület, amelynek északnyugati sarkából kéményszerűen kiemelkedik a minarettel.
A török író, Evlia Cselebi így fogalmazott könyvében:
…Özicseli Hádsi Ibrahim dzsámija, ólom tetejű, festett deszka mennyezetű, nagy térfogatú, tégla mináretes magas és új építésű, szép dzsámi
Magyarországon nincs hasonló stílusú, alaprajzú dzsámi, amely ráadásul egy folyóparton kapott volna helyet. Mint a dzsámi honlapján kifejtik: vélhetően Ibrahim pasa származási helyén volt akkoriban ilyen építészeti stílus. Ez az egykori Oszmán Birodalom északnyugati irányban található legtávolabbi megmaradt és felújított dzsámija.
Az épületnél egy török fürdőt is kialakítottak, amely három medencével várta a fürdőzőket - egészen a 20. századig. Egy kis szökőkút is helyet kapott az udvaron, a dzsámi mellet pedig egy úgy nevezett tekke-t, azaz derviskolostort építettek.
Gyilokjáró a fal tövében
A dzsámi a Malom-bástya mellet épült, így ebből következik katonai kötődése is. Az építés során gondoskodtak egy kis folyosóról, ez az úgy nevezett gyilokjáró keskeny folyosó, szűk ablakokkal, amelyet a vár védelmére kirendelt katonák közlekedésére használták a középkorban. A török is meghagyta a járatot a dzsámi Duna felőli oldalán, amely alatt középkori út is futott. Ennek maradványai ma is láthatóak az Erzsébet parkban.
Ibrahim pasa dzsámija a török hódoltság után elvesztette funkcióját, az évszázadok során beépítették, átalakították. A város visszafoglalása után érseki magtárként, majd beépülve lakóházként funkcionált. Az évszázadok során lassan feledésbe merült a dzsámi, főleg a szakértők sejtették az épület eredeti funkcióját.
A 20. század elején a Petz testvérek vették meg az épületet, lakóházzá alakították, az egykori derviskolostor épületéből gyár lett, a Petz-gyár városszerte ismer volt. Az államosítás után a gyár dolgozói költöztek a házba.
Mecenatúra modern módra: műemlékek helyreállításához járult hozzá a cég
Egészen a 20. századig nem foglalkozott senki az építészeti múltjával, mígnem a 20. század végén a tokodaltárói Rosenberg Hungária Kft. meg nem vásárolta azzal a céllal, hogy vendégházzá alakítja. A vásárlás után dr. Horváth István helytörténész, - akinek szívügye a helyi értékvédelem - a Balassa Bálint Múzeum akkori igazgatójaként hívta fel a figyelmet a török kori épületre.
Részletek a feltárásból
A feltárás igazán izgalmas volt: az utcaszint alatt négy méter mélyen megtalálták a középkori út kövezetét, írja a wikipedia dzsámiról szóló szócikke. A minaret első 9 lépcsőfoka és alap építménye 10 méter magasságig szintén épségben volt. Az imafülke, azaz az mihráb kőfaragványainak darabjai jelentős részben megvoltak, így ezt teljes egészében helyreállították. Emellett falfestményeket is sikerült restaurálni. A magtár időszakából a falakba helyezett korsókban árpaszemek maradtak, ezt a feltárás során megtalálták
A cég magára vállalta a a műemléki státuszt kapott épület feltárását és helyreállítását, a régészek izgalmas munkába kezdek, amelynek eredményeképp közel tíz év munka és restaurálás után 2007-ben megnyílt a dzsámi a látogatók előtt.
Az udvaron elkészült a reneszánsz vízgép mása, illetve megnyílt a Rózsakert Étterem, illetve az alsó szinten egy kávézó. A dzsámi épületének mindkét szintje szabadon bejárható, illetve a minaretbe saját felelősségre fel is lehet menni. Az épületegyüttes egésze körbejárható.
Nemrég új, időszakos tárlat nyílt a dzsámiban, a "Kőbe zárt múlt – A török kori Esztergom nyomában" címmel, ahol a feltárt tárgyi emlékek is tanúskodnak Esztergom török hódoltságának időszakáról.
Kemma.hu videó
