Tragédiára épült az esztergomi dzsámi, ami nincs máshol az országban! +fotók, videó

Esztergom bővelkedik régi épületekben, a történelem minden pillanatát őrzik a falai. A legtöbben esztergomi látnivalóként a bazilikát és a várat keresik fel, ám más különlegességet is tartogat a város. Most a török hódoltság időszakára tekinthetünk vissza, ugyanis az országban egyedülálló esztergomi dzsámi és minaret itt található, ahol most új tárlat is várja a történelem szerelmeseit.

Ibrahim pasa esztergomi dzsámija.

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Már a maga korában is egyedülálló volt az esztergomi dzsámi

A dzsámi szó jelentése nagymecset, vagy főtemplom a mohamedánoknál. Azokat a mecseteket, amelyek a péntek déli istentisztelet helyszínéül szolgálnak, nagymecseteknek, arab nyelven dzsámiknak nevezik.

Esztergom török kori emlékei között is már szót ejtettünk a vízivárosi Erzsébet park felett található Özicseli Hadzsi Ibrahim pasa dzsámijáról, amely feltárása óta múzeumként üzemel. A dzsámi építése az esztergomi vár tragédiájához fűződik, és építészeti érdekességek sora is fűződik hozzá. A törökök 1543-ban kezdték ostromolni az esztergomi várat. Az ostrom előtti hónapokban "húzta fel" a magyar királyság az itt található Malom-bástyát a vár védelmére.

A bástya a várvédő rendszer része, és gyakorlatilag egy stratégiai pont volt, ugyanis innen jutott fel az ivóvíz a várba egy reneszánsz emelőszerkezet segítségével. A berendezést egy meleg vizű forrás táplálta. Emellett itt állt a néhány évszázaddal korábban épített Veprech-torony is.

Elzárták a víz útját a törökök

A török kori legendák szerint a Duna parttól a várhoz vezető kis ajtón át jutott be az első három török szpáhi az esztergomi várba, írja a dzsámi honlapja. Elfoglalták a vízemelő szerkezetet, elvágva a víz útját a várvédőktől - olvasható még szintén a nagymecset weboldalán. A betörést megörökítendő, a törökök emléktáblát is állítottak a megmaradt kis kapu fölé. Ez a felirat és a kapu ma is megtalálható, a jelenleg a dzsámi alatti kávézó bejárataként.

A hódításkor gyakorlatilag elnéptelenedett a város, sok épület megsemmisült a harcok során. A törökök a városmagban kezdték meg az újjáépítést - a saját nemzeti építészeti stílusukban. Elsősorban a várat erősítették a 130 éves uralkodásuk alatt, ami új bástyákat, falakat jelentett, írta egyik művében dr. Horváth István helytörténész, a Balassa Bálint Múzeum régésze.