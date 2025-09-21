szeptember 22., hétfő

Ámulatba ejtő kincs

4 órája

Videón: benézhettünk az esztergomi bazilika felújításának kulisszái mögé

Címkék#Esztergomi Bazilika#kupola#felújítás

Olyan épületekbe lehet bekukkantani, ahová máskor nem. Elkezdődött a Kulturális Örökség Napjai programsorozat, az esztergomi bazilikakulisszái mögé engedtek minket.

Feleki Marietta

A felújítás alatt álló esztergomi Bazilika panorámatermében nyitották meg szeptember 19-én pénteken a Kulturális Örökség Napjait. A rendezvénysorozatra országszerte ritkán látogatható helyszínekre is várják az érdeklődőket. A nyitóesemény kapcsán a bazilika kulisszái mögé is beleshettünk.

Esztergomi Bazilika
Esztergomi Bazilika a Kulturális Örökség Napján
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Megújuló esztergomi bazilika a magyar kultúra bölcsője

A Kulturális Örökség Napja az ICOMOS és a Építési és Közlekedési Minisztérium közös projektje immár második éve, hangzott el az esztergomi megnyitón, amelyen az esztergomi bazilika 2017 óta zajló felújítási munkálatainak részleteibe is beavatták a szakemberek a nagyérdeműt. 

GALÉRIA: Esztergom Kulturális Örökség Napja (Fotók:W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Mint Lánszki Regő államtitkár beszédében kiemelte: a bazilika nem csak egy múltbéli emlék - és ez igaz minden kultúrtörténeti tárgyi emlékre - hanem a jövőnek szóló üzenet is. 

Kétnapos program veszi kezdetét
A Kulturális Örökség Napjai  két napja alatt olyan épületeket nyitnak meg a nagyközönség számára, mint Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a budavári Sándor-palota, a Pénzügyminisztérium József nádor téri székháza, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országház, illetve a mosonmagyaróvári Habsburg-kripta.
A részletes programkínálat és a folyamatosan frissülő információk az esemény hivatalos honlapján érhetők el.

A kulturális örökség nem csak tárgyak összessége, hanem eszme is. A magyar államiság és kultúra legősibb forrásánál járunk (itt Esztergomban). A történelem kőben, fényben, hangban és a harangok zúgásában is él - fogalmazott az államtitkár, és hozzátette: ezért méltó, hogy a Kulturális Örökség Napja ma itt.

Az államtitkár beszédében továbbmenve elmondta:az esztergomi fejlesztések a múlt értékeiből erőt merítve adnak korszerű, felelős válaszokat. Példaként hozta a belváros megújuló épületeit és a leendő új Duna-hidat. 

Identitásváltozás a műemlékekre is hat

Baranyiné Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgatója a bazilika felújításához szólva kiemelte: székesegyház története igazából 1000 éves történet, Szent István esztergomi állam- és egyházalapításával kezdődött a várhegyen. Örömét fejezte ki, hogy a bazilika miséi sem maradt félbe, emellett a turisztikai látogatás folyamatosan biztosított volt, az építkezés nagy figyelmet fordított erre.

Veöres András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület elnöke szerint a társadalmi átalakulás az identitást és annak fogalmát is átalakítja.

–  Ha az identitás meghatározása változik, a műemlékek identitáskifejező szerepe és védelme is veszélybe kerül. A Kulturális Örökség Napjai kiváló rendzény ahhoz, hogy megtartsa a műemlékekhez kapcsolódó identitást - fogalmazott az elnök.

Lezuhanó stukkó és időkapsziula: kalandos felújítás a bazilikában

A beszédek után Németh Tamás építész tervező tekintette át a bazilika felújításának lépéseit, érdekességeit. A belső munkákról megörökített fotók és tervekkel illuszrálva beszédét. 

Mint mondta: minden a mennyezeti gipszstukkók leeséséve kezdődött, ez alapozta meg azt a gondolatot, hogy a bazilika felújításra szorul. Volt olyan tetőrész, amelyet a megépítés óta nem újítottak fel sosem. De hasonló volt az orgona is, amely közel 150 éves története során igazából sosem fejeződött be, illetve egyes részei sosem voltak újítva. Felidézte a csúcskeresztben talált, több mint 170 éves időkapszula megtalálásának izgalmas pillanatait is.

A tájékoztató után több turnusban bevitték az érdeklődőket a bazilikaépítési területére.

