Videón: benézhettünk az esztergomi bazilika felújításának kulisszái mögé

Veöres András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület elnöke szerint a társadalmi átalakulás az identitást és annak fogalmát is átalakítja.

– Ha az identitás meghatározása változik, a műemlékek identitáskifejező szerepe és védelme is veszélybe kerül. A Kulturális Örökség Napjai kiváló rendzény ahhoz, hogy megtartsa a műemlékekhez kapcsolódó identitást - fogalmazott az elnök.

Lezuhanó stukkó és időkapsziula: kalandos felújítás a bazilikában

A beszédek után Németh Tamás építész tervező tekintette át a bazilika felújításának lépéseit, érdekességeit. A belső munkákról megörökített fotók és tervekkel illuszrálva beszédét.

Mint mondta: minden a mennyezeti gipszstukkók leeséséve kezdődött, ez alapozta meg azt a gondolatot, hogy a bazilika felújításra szorul. Volt olyan tetőrész, amelyet a megépítés óta nem újítottak fel sosem. De hasonló volt az orgona is, amely közel 150 éves története során igazából sosem fejeződött be, illetve egyes részei sosem voltak újítva. Felidézte a csúcskeresztben talált, több mint 170 éves időkapszula megtalálásának izgalmas pillanatait is.

A tájékoztató után több turnusban bevitték az érdeklődőket a bazilikaépítési területére.