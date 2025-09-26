Csoda a látóhatáron: különleges esztergomi fotón ámul a világ

Kevés alkalom kínálkozik arra, hogy egyszerre lássuk Magyarország egyik legikonikusabb épületét és az Alpok havas csúcsait. Beinrohr László szeptember 22-én, vasárnap este pontosan ezt a pillanatot örökítette meg az Esztergomi Bazilika épületével az előtérben.

A különleges fotón a naplemente fényében ragyogó Esztergomi Bazilika mögött tisztán kivehetők a 226 kilométere lévő Schneeberg havas vonulatai.

Fotó: Beinrohr László

A fiatal fotós neve már nem ismeretlen a Kemma.hu olvasói számára: egy éve a tatai Öreg-tóról készített egyedülálló képet.

Csodás fotón az Esztergomi Bazilika

Mostani fotója is különleges látványt tár elénk: a naplemente utáni díszkivilágításban ragyogó Esztergomi Bazilika mögött, a látóhatáron halványan, de egyértelműen felbukkant a Schneeberg több mint kétezer méteres tömbje.

A kép Esztergom közeléből, a Búbánatvölgy mellett magasodó Vasarc-hegyről készült. Bár maga a hegy nem különösebben magas, a tiszta levegő, a megfelelő fényviszonyok és a pontos időzítés együttese lehetővé tette, hogy 226 kilométer távolságból kirajzolódjanak az Alpok legkeletibb vonulatai. Ez önmagában is különleges teljesítmény, hiszen a Kisalföld síksága miatt a legtöbben legfeljebb messzeségbe vesző rónát várnának ebben az irányban.

– Egy-egy ilyen pillanat szinte ajándék a természettől – fogalmazott Beinrohr László, aki civilben biokémikus, de szabadidejében előszeretettel vadászik az efféle ritkán megismételhető látványokra. Elmondása szerint ha magasabbra nőnek a fák, porosabb a levegő, vagy épp kevésbé kedvező a naplemente fénye, az Alpok vonulatai egyszerűen eltűnnek a szemünk elől.

Ritka természeti csoda tárult fel a tiszta szeptemberi estén: az Alpok csúcsai egészen Esztergomig „elláttak”. A különleges fotón a naplemente fényében ragyogó Esztergomi Bazilika mögött tisztán kivehetők a Schneeberg havas vonulatai.

Fotó: Beinrohr László

Nem ez volt az első alkalom, hogy a fotós felkeltette a nagyközönség figyelmét különleges képeivel. 2024 márciusában például Tatáról sikerült hasonló fotót készítenie, amelyen az Öreg-tó, Tata épített öröksége és a Kisalföld poros horizontja fölött sejlettek fel az osztrák hegyek. Akkor éveken át próbálkozott, mire sikerült elkapnia a tökéletes pillanatot.

Beinrohr László munkáiban közös, hogy nemcsak ritka természeti jelenségeket dokumentál, hanem tudatos kompozíciókkal igyekszik méltón megörökíteni hazánk kulturális és természeti kincseit. A legfrissebb fotó különlegessége, hogy a fenséges Bazilika és az Alpok távoli vonulatai együtt kerültek egyetlen látványos kompozícióba – olyan párosításban, amelyet csak a legélesebb szeműek pillanthatnak meg.